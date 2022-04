Tamara Gorro confiesa que sufrió abusos sexuales en un campamento cuando era menor

"Celebro que este 6 de abril de 2020 comienzo a ser libre". Con esta rotunda frase ha dado los buenos días Tamara Gorro (35 años) este miércoles a su "familia virtual". La influencer ha llevado a cabo sobre el mediodía la presentación de su nuevo libro, Cuando el corazón llora, y tal y como reza su título, la televisiva no ha podido contener las lágrimas durante el acto.

Tamara se ha mostrado más transparente que nunca durante su intervención, y es que redactar este libro ha sido el proyecto "más difícil de su vida" porque en él hace un recorrido muy duro a las entrañas más desconocidas de su periplo vital. Las páginas de su obra relatan desde su infancia más complicada en la que vivió "experiencias que no debería haber tenido" una niña hasta cuando siendo aún menor sufrió "un terrible episodio que creía olvidado".

Tamara Gorro, entre lágrimas durante la presentación de su nuevo libro. Gtres

Este último recuerdo es el que ha propiciado su debilitada salud mental actual, pues no puso solución a ello en el pasado y lo ha arrastrado a lo largo de la vida sin ella siquiera ser consciente. Todo ocurrió cuando apenas tenía nueve o diez años. Como cualquier joven de su edad, la pequeña Gorro quería ir a un campamento para vivir la experiencia "sin padres y rodeada de amiguitos en el campo", tal y como narra ella misma en el fragmento del libro que ha adelantado ¡HOLA!. Su madre buscó un campamento de confianza y Tamara pudo ir junto a un amigo. La menor disfrutó mucho los primeros días de estancia en la naturaleza y cumpliendo su sueño de pasar días libres con sus amistades.

Precisamente una tarde, se reunió con unos amigos en la zona de los lavaderos cuando de repente apareció un perro. Era un pastor alemán grande que ya conocían los niños, porque era del padre del dueño del campamento. De hecho, segundos después de que vieran al animal, se presenció también allí ese señor al que conocían de vista. Fue entonces cuando el hombre le propuso a la joven Tamara Gorro ir a pasear por el bosque con su perro. Ella contestó emocionada que 'sí', porque adoraba a ese perro.

Poco a poco se iban alejando cada vez más del campamento, pues según asegura la autora ya "no se veía a nadie, solo árboles". En un momento, el señor se paró para lanzarle palos a su mascota y que él los recogiera para jugar. Tras unos lanzamientos le pidió a Tamara que hiciera lo mismo, y fue justo después cuando ocurrió el terrible suceso. "Se acercó a mí, me cogió los mofletes con sus manos, comenzó a presionar mi cara y luego me la acercó hacia su boca...", describe en su libro.

Gorro asegura que no es consciente de lo que pasó después, su mente lo ha borrado, pero sí recuerda correr con todas sus fuerzas para alejarse del hombre mientras este gritaba para que regresara. Entonces Tamara se coló en una tienda de campaña de otro campamento, y allí permaneció con unos niños desconocidos hasta que una responsable de ese lugar la ayudó. Pasaron la noche en la Guardia Civil y al día siguiente hizo la maleta porque su madre, Esther Núñez, estaba de camino para recogerla.

Ezequiel Garay y Tamara Gorro, en la presentación de 'Cuando el corazón llora'. Gtres

Por todo ello, este miércoles 6 de abril Tamara se ha derrumbado en la presentación de su libro, en la que ha estado arropada por su exmarido Ezequiel Garay (35). Además, el acto ha contado con la música de India Martínez (36) en directo y con Tania Llasera (42) como conductora del evento.

