Tamara Gorro acaba en el hospital y preocupa a sus seguidores con su última publicación en ropa interior

Tamara Gorro (35 años) no está pasando por su mejor momento, ya que hace tiempo reveló que le diagnosticaron depresión y que día a día lucha por salir adelante. Cada mañana se anima, se viste y se maquilla para levantarse y acudir al trabajo, y es que proyectos no le faltan; el último ha sido lanzar la publicación de su cuarto libro Cuando el corazón llora.

Sin embargo, los reveses no paran de llegar a su vida. Este sábado 5 de marzo, Tamara estaba disfrutando del día con sus hijos, y de repente acababa en el hospital. Ella misma compartió una imagen en sus redes sociales y quiso explicar el porqué de su inesperada visita al centro médico.

Desde que la presentadora está inmersa en la dura enfermedad mental ha perdido muchos kilos y eso le llevó a no tener fuerzas ni para levantarse este fin de semana, tal y como ella misma ha narrado: "Desde que estoy malita he perdido peso y cada vez voy perdiendo más, he llegado a pesar 52 kilos. Intento comer, pero hay algo que me provoca echarlo", comenzaba explicando Tamara y entraba de lleno en lo que le ocurrió este sábado: "Después del cumpleaños de los niños no podía ni levantarme, fui al hospital y está todo perfecto, pero tengo que hacerme una gastroscopia para ver qué provoca eso".

Tamara Gorro acaba el sábado en el hospital y lanza una reflexión JALEOS

Tamara ha querido reflexionar de cara a sus seguidores y ha aprovechado esa situación personal para advertir que estar delgada debido a no comer, no es sano: "Parece que debemos tener un cuerpo maravilloso, cerramos el pico y parece que estamos divinas, pero eso te lleva a tener una enfermedad. Si tú consideras que te sobran kilos, haz una dieta equilibrada. A mí no me gusta verme tan delgada. Es muy importante comer, no se está divino por estar delgado".

Tras su revés de salud, además de compartir unos Stories también ha compartido una publicación muy impactante en la que posa en ropa interior y con la que sentencia que estar delgada no es sinónimo de salud: "¡Qué tipazo! ¡Dios mío qué abdomen! ¡Yo quiero ese cuerpo! ERROR: 1: Eso no es un tipazo, un buen cuerpo es el que está saludable, el que tiene fuerza y te deja hacer una vida normal. Da igual la talla 34, 36, 38, 40 o 52. Sin salud NO existe un cuerpo bonito. Además, ¿qué es un cuerpo bonito?. 2: Ese abdomen (en mi caso) es fruto del deporte diario que hago, (siempre lo hice, pero ahora más para intentar ganar masa muscular y así recuperar peso). Tener el abdomen marcado no quiere decir que tengas un cuerpo perfecto. ¿De qué te sirve, si después lo que tienes en el estómago es un problema?", explica al comienzo del texto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tamara Gorro (@tamara_gorro)

Y añade: "3: Querer el cuerpo de otra persona es un gran error. Cada uno tiene su constitución y de ahí parte la base para que tú te marques los objetivos que desees tener porque te hagan bien. Engordar, adelgazar, estar más fibrado". Ha querido finalizar su mensaje diciendo lo importante que es seguir el camino correcto y equilibrado: "Termino diciendo que nada en exceso es bueno. Hay mujeres que tienen problemas de delgadez o problemas de obesidad. Ni una es mejor ni la otra es peor. ¿Sabéis por qué? Porque no existe el cuerpo perfecto. Así que nunca os guiéis por los estereotipos que hoy en día (por desgracia) se muestran para ser 'perfectos'".

Además, la influencer ha querido aprovechar para comentar que se está recuperando de su último revés: "Estoy bien, muy flojita, pero estoy bien" y ha sonreído para todos esos seguidores que se preocupan tanto por ella.

[Más información: La enfermedad de Tamara Gorro por la que ha estado mucho tiempo en la cama]

Sigue los temas que te interesan