Silvia Gambino, su discreta vida en los últimos meses: el proyecto que no pudo hacer y su petición familiar

Fue el pasado lunes, 4 de abril de 2022, cuando se hacía pública la triste e inesperada noticia del fallecimiento de la actriz Silvia Gambino a los 57 años a causa de un cáncer.

Un deceso, avanzado por EL ESPAÑOL, que dejaba en shock al mundo de la interpretación, la televisión y su entorno más cercano, máxime cuando muy pocas personas conocían de su enfermedad.

Los restos mortales de la célebre actriz de la serie Escenas de matrimonio han sido incinerados en las últimas horas, tras un velatorio en el Tanatorio del Parque de San Isidro. Silvia Gambino quiso irse como vivió; con suma discreción y en la más estricta intimidad.

Según explica una fuente de total solvencia a este medio, la familia de Gambino ha dejado dicho al entorno de la actriz que ésta no quería una despedida multitudinaria, y sus hermanas han respetado al milímetro sus últimas voluntades.

Sólo algunos compañeros y amigos de profesión pudieron acompañar a la familia desde el lunes 4 hasta las 5:50 horas de la madrugada del pasado martes 5 de abril, cuando se procedió a la incineración, como informó este periódico en primicia.

Tal ha sido la reserva y el hermetismo con el que se ha llevado a cabo su último adiós que ni siquiera su nombre aparece en el panel informativo del parque de San Isidro. De este modo, sus más allegados han pretendido evitar la curiosidad y el interés mediático.

"Ella nunca se vio una estrella en ese sentido, era alguien muy normal y no le gustaba ser el centro de atención para nada. No le hubiera gustado ver un revuelo de cámaras en su despedida", explica quien bien conoció a la magnánima Gambino.

Sostiene quien tiene capacidad para hacerlo que en sus últimos meses de vida Silvia se recluyó y apartó del ojo público. Inició un proceso que quiso vivir en soledad.

Fue en 2019, como informa el periodista Jesús Manuel Ruiz, cuando le diagnosticaron su enfermedad. En ese momento, Silvia -que había sido rescatada, meses antes, por Jorge Javier Vázquez (51) para protagonizar la obra Bellas y Bestias- acababa de firmar una nueva función, Desde que la muerte nos separe, una comedia de Marta González de Vega y en la que Gambino compartía cartel con Ricardo Rodríguez, marido de María Patiño (50).

La obra tenía fecha de estreno, fijada inicialmente en noviembre de 2019. No obstante, el cáncer de Gambino modificó todos los planes. La función quedó en stand by y parecía que iba a retomarse cuando, en pleno confinamiento de 2020, Silvia empeoró.

"Ella lo intentó una y otra vez. No quiso dejarlo hasta que ya no le fue posible bajo ningún concepto. Es -no quiero hablar en pasado- una tía con un sentido del trabajo encomiable y no quería defraudar".

Antes de la llegada de la enfermedad, Gambino estaba atravesando un período de paz y resurgimiento profesional. Por fin volvía a los focos y al escenario, a su hábitat natural. "Lo había pasado mal durante esos años en los que nadie te llama ni se te proponen las mismas cosas que antes. Por eso estaba tan feliz y agradecida a la vida", se añade.

En sus últimos meses, Gambino respondía sólo a algunos mensajes de texto y las llamadas de teléfono, dado su estado, dejaron de producirse. Sólo su familia más cercana sabía de su realidad, y la cuidaron y mimaron hasta el final. En los últimos años, "no se le conoció pareja". Apostilla el informante: "Se fue llena de amor y de cariño, el mismo que ella dio en vida".

La despedida de Alberto Closas

Cuando este periódico conoció el fallecimiento de Silvia Gambino, se puso en contacto con el que fue su marido, Alberto Closas. A pesar de no tener relación con la fallecida actriz desde hacía muchos años, la recuerda con gran cariño. "Nos quedamos con lo bonito, nos hizo reír mucho a todos", expresó el también actor, quien se separó de Silvia Gambino en 2003.

La intérprete nacida en Palermo, Sicilia, se convirtió en una actriz cómica de renombrado prestigio, teniendo en su haber una larga carrera de éxitos en la televisión, el cine y el teatro. Su primera aparición en la pequeña pantalla fue en 1979, con 14 años, en el programa de Sumarísimo de Valerio Lazarov.

Su último trabajo en el teatro tuvo lugar en 2019, cuando protagonizó Bellas y bestias, producida por Jorge Javier Vázquez, quien tal y como ella mismo expresó la devolvió a la vida profesional.

"Tengo que decirte que estoy muy orgulloso de poder colaborar en este proyecto contigo. Te admiro mucho, perteneces a esa generación de actrices que llevan trabajando muchísimo, que se han dejado la vida para entretenernos y hacernos más felices, y me da muchísima alegría que puedas demostrar encima de un escenario todo lo que llevas dentro y que solo se puede hacer al llevar tantos años con tanta dedicación y amor", expresó el presentador en una intervención en Sábado Deluxe.

"Tú eres nuestra Susan Sarandon patria", añadió entonces sobre Silvia Gambino, cuya pérdida ha dejado un gran vació en quienes la conocieron.

