3 de 10

Quien también ha hablado de correr en las redes ha sido la colaboradora de 'Zapeando'. Junto a esta imagen, en tono de humor, ha escrito: "No sé por qué a veces me da tanta pereza salir a correr con la maravilla de sensación que se me queda después.

Eso sí, no sé cómo lo hace la gente para hacer tan buenas fotos corriendo cuando van solos, ¿algún truco? Porque yo al final me he cansado más de hacer la foto que de los kilómetros en las piernas".