Ángel Garó, entre lágrimas, tras la muerte de Silvia Gambino: "Fue una actriz que estuvo desaprovechada"

La mañana de este lunes, 4 de abril, se ha teñido de negro al conocerse la triste noticia del fallecimiento de la actriz Silvia Gambino a los 57 años de edad a causa de un cáncer del que poca gente de su entorno tenía conocimiento. Ha sido EL ESPAÑOL quien ha adelantado esta información en primicia.

A continuación, este periódico ha contactado con amigos y compañeros de la profesión de Gambino, actores de cine y de teatro, como Ángel Garó (57), con quien compartió 12 años de su trayectoria laboral en los programas dirigidos y producidos por José Luis Moreno (74). Roto de dolor y entre lágrimas al conocer la noticia, Garó ha hablado de Gambino como "una gran actriz, que estuvo desaprovechada".

"Me has dejado muy mal con esta noticia. Estoy fatal ahora mismo, de verdad, no puedo hablar. Silvia era una gran profesional, que estuvo desaprovechada. Estuve hablando con ella hace unas semanas y no sabía nada de lo de su enfermedad. Nosotros trabajamos juntos durante 12 años en los programas de José Luis Moreno. Esto es una pérdida muy fuerte para todos. No me lo esperaba", ha expresado Garó.

La relación entre Ángel Garó y Silvia Gambino era tan estrecha que incluso la actriz pidió públicamente con un vídeo a través de sus redes sociales que salvasen a su amigo de una de sus nominaciones durante su participación en la sexta edición de Gran Hermano VIP.

La intérprete, que nació en Palermo, Sicilia, de donde era su padre, se convirtió en los 90 en uno de los rostros más populares de nuestra televisión. Pero no sólo hizo tele, sino también cine y teatro, haciendo de ella una actriz completa en todos los campos de la interpretación. Silvia Gambino empezó como modelo, pasó a la televisión y de ahí al teatro, cuya última representación fue Bellas y bestias, donde Jorge Javier Vázquez (51) fue su productor.

Precisamente para el presentador de Sálvame y Sábado Deluxe, al que ella se refería como el jefe, Silvia tuvo unas emotivas palabras en una de sus últimas entrevistas en televisión. "Él [Jorge Javier Vázquez] me ha devuelto a la vida profesional, nunca nadie había hablado tan bien de mí. He trabajado muchísimo, amo mucho mi profesión... Pero siempre me han exigido mucho, nunca nadie ha dicho tantas cosas así de mí, y además en un momento de mi vida donde yo creía haberlo hecho ya todo y decía 'ya está', pero mira...", expresaba la malograda actriz, fallecida en la mañana de este lunes.

