Malú le dedica este precioso mensaje a Sara Carbonero

El pasado 19 de abril, Malú (40 años) acudía a El Hormiguero para anunciar su nueva gira, Mil Batallas, la primera después de la pandemia y del nacimiento de su hija, Lucía, casi tres años después.

De la misma manera, días después, el 24 de abril Malú acudió como invitada a Que siga el baile, el programa que Sara Carbonero (38) conduce en Radio Marca. Allí, las dos compartieron confesiones sobre la situación profesional y personal de la cantante.

Malú le confesaba a Carbonero que Mil Batallas es uno de sus trabajos más personales. Sobre este trabajo, aseguraba lo que sigue: "Ha sido mi liberación. Creo que soy muy fuerte y a la vez soy muy débil. Soy capaz de tirar hacia adelante incluso cuando más terror tengo".

Y añadía: "Pero, por otro lado, soy muy vulnerable. Ese lado nunca lo he dejado salir y ahora es cuando me da igual que se vea. El plan de evacuación para tus miedos eres siempre tú mismo".

La artista se sintió muy cómoda con su amiga y le confesaba que en esta gira su hija Lucía se quedará en casa: "Creo que donde mejor puede estar es en casa, con sus cosas, en su parque, con su vida de niña normal".

En cualquier caso, la cantante cree que irá a casa cada vez que pueda. Malú se sinceraba sobre un tema que afecta a muchas mujeres, entre ellas también Sara Carbonero, madre de dos niños.

Ya cuando visitó La Roca, Malú le contaba a Nuria algo muy bonito sobre su experiencia vital centrada en la maternidad. "He tenido la grandísima suerte de estar los dos primeros años de su vida con ella", le comentaba, para apostillar: "He tenido trabajo, pero he estado siempre con ella y eso ya es un regalo".

En las últimas horas, Malú le ha dedicado a Sara un precioso mensaje en redes: "Gracias, Sara Carbonero, por tu cariño siempre. Me encantó compartir ese ratito a tu lado haciéndome sentir como en casa… creas magia, amiga. Ganas de seguir compartiendo a tu lado". Unas palabras que obtuvieron más de más de 35.000 'me gusta' en el Instagram de la artista.

A su precioso mensaje, Carbonero le contestaba: "Gracias a ti, preciosa. Por su generosidad y esa energía tan bonita. Te mereces todo lo bueno. Seguiremos compartiendo." El Mil batallas: Tour 2022 contará (de momento) con veintitrés conciertos y la mantendrá bastante ocupada entre el 12 de mayo y el próximo 30 de septiembre.

