Qué fue de Daniela Blume, la 'stripper' de la Sala Bagdag que fichó por 'Crónicas Marcianas'

Pocos conocerán a Alexandra García Mezcua, pero sí su alter ego: Daniela Blume (37 años). La catalana lleva casi dos décadas dedicada al mundo del espectáculo, al que llegó casi por casualidad y tras estudiar una carrera que poco o nada tiene que ver con la pequeña pantalla: psicología. Durante tres años, la presentadora se trasladó hasta la lejana Canadá para cumplir el que era su sueño, sin imaginarse que a su regreso a casa emprendería un camino muy alejado de esa disciplina.

Tras trabajar durante un tiempo como stripper en la Sala Bagdag de Barcelona, Daniela fichó por el que era el programa estrella del momento, Crónicas Marcianas, desde 2003 a 2005. Gracias a él se convirtió en una de las mujeres más deseadas de España, sorprendiendo cada noche con una sección en la que, acompañada en muchas ocasiones de Boris Izaguirre (56), recreaba algunas escenas de conocidas películas para adultos y mostraba su lado más atrevido.

Cuando el programa presentado por Javier Sardá (63) llegó a su fin, la fama de Blume no había hecho más que comenzar y otro famoso presentador, Jordi González (59) le hizo un hueco en TNT, donde se estrenó como reportera. Una vez más, estuvo hasta que terminó el formato, en el año 2007, cuando dio el paso a la televisión catalana.

Su fichaje en 2009 por Supervivientes: Perdidos en Honduras volvió a situarla en la actualidad nacional. Daniela Blume terminó sexta en el concurso de supervivencia, lo que le sirvió para darse a conocer a un público más amplio y neutro que el de su primera etapa televisiva. Viendo el tirón que suponía su imagen, Sálvame la llamó para ser una de sus colaboradoras, pero la relación solo duró ese año. Sin embargo, le ofrecieron un puesto en El debate de Supervivientes, trabajo que compaginó con el programa veraniego Comer, beber y amar, de Antena 3, en 2011 y del que fue presentadora.

Tras esa primera toma de contacto con los realities de la cadena de Fuencarral, se convirtió en una habitual. Años después, la joven llegó a formar parte de otros dos concursos muy conocidos, Splash! Famosos al agua, donde quedó tercera finalista, y Gran Hermano VIP 5, del que salió en segunda posición, por detrás de Alyson Eckmann (31).

Y mientras que su rostro se convertía en un habitual en televisión, su voz hacía lo propio en la radio. La emisora Europa FM la convirtió en la presentadora de su programa más gamberro, Ponte a prueba donde trabajó desde 2007 a 2013. De ahí dio el salto a la cadena rival, Los 40 principales y el conocido No te cortes, del que formó parte durante toda su historia, de 2013 a 2016. Gracias a esta etapa en las ondas, Daniela fue la presentadora de varias galas de los Premios 40 Principales.

Su carrera profesional no termina ahí. El mundo del cine tampoco se le ha resistido a la catalana, que ha participado en cinco películas. La primera de ellas fue Qué glande es el cine, un largometraje de Juanma Bajo Ulloa que vio la luz en 2005. Regresó a ponerse ante las cámaras en 2013 con la cinta Alpha, en la que dio vida a una policía. Sin embargo, sus grandes papeles llegaron de la mano de Santiago Segura (56) que la contrató como extra para Sin rodeos (2018), Padre no hay más que uno (2019) y ¡A todo tren! Destino Asturias (2021).

En la actualidad, Daniela Blume lleva un tiempo alejada de los focos, pero eso no significa que se haya retirado, ni mucho menos. En la actualidad se dedica a dos polémicos negocios virtuales. La barcelonesa ha encontrado en Only Fans, la plataforma de contenido adulto, su nueva forma de ganarse la vida. Es una de las famosas que forman parte de esta red, en la que comparte fotografías y vídeos más o menos explícitos previo pago.

"Yo soy comunicadora, me dedico a comunicar y con el Only comunico también, expreso mi intimidad, mi forma de sentir, de vivir el sexo, de entender el sexo y el amor... no sé, es una ventana a una parte de mí más íntima que ni siquiera es toda mi intimidad porque toda es infinita", señalaba en marzo de 2021 a El Confidencial. "Es mi proyecto más divertido y fructífero en el sentido económico", añadía. De hecho, tan solo hay que entrar en su perfil, en el que se define como 'poeta sexual', para ver a qué cifras se refiere. Quienes quieran acceder a su contenido durante 30 días deben desembolsar 20 euros. Un proyecto que, sin duda, le funciona pues cuenta con más de 3.100 posts y más de 215.000 me gusta.

A este trabajo le suma otro, también virtual, pero muy diferente, el de guía de meditación. Según publicita en su perfil de Twitter, todos los martes y jueves dirige sesiones de meditación a través de su propia página web. Una plataforma creada específicamente con esta finalidad en la que Daniela Blume, además de dirigir sesiones de meditación, imparte talleres, formaciones online y organiza "retiros de meditación y conciencia en España y otros países". "Invierte en ti", anima a quienes accedan a la web, ofreciendo diferentes suscripciones, desde la mensual, de 7,90 euros, al pack económico de tres meses por 19,90 euros.

