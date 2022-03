Qué fue de Antonio Tejado, el sobrino de María del Monte que lucha contra las adicciones lejos de la tele

Desde bien pequeño, Antonio Tejado (36 años) ha estado rodeado de cámaras y se ha codeado con rostros conocidos con absoluta normalidad, gracias a la gran influencia de su tía, la conocida cantante y presentadora andaluza María del Monte (59).

De hecho, Tejado se ha jactado en más de una ocasión de sus estancias en Cantora, la residencia de Isabel Pantoja (65), cuando ambas cantantes eran amigas. Pronto Antonio comenzó a interesarse por la televisión.

Comenzaría tiempo después a trabajar en producción de los programas que su tía María presentaba en Canal Sur, espacio en el que descubrió que su lugar era delante de las cámaras, y no detrás. Vinieron para él años de exposición pública a raíz, además, de su relación sentimental con Rosario Mohedano (42), con quien tuvo dos hijos.

Antonio Tejado en el plató de 'Gran Hermano DÚO' en marzo de 2019. Gtres

Éxito profesional que se vio paralizado en 2019, cuando Tejado reconoció su problema con las drogas a la salida del reality Gran Hermano DÚO. Entonces, optó por retirarse a Sevilla, al arropo de los suyos, para luchar contra la enfermedad. Casi nada más se supo a nivel mediático.

Pero centrémonos en su paso por televisión. Su mayor momento de popularidad le llegaría con su aterrizaje como colaborador de Sálvame, donde se convirtió en uno de los más polémicos. Fue entonces cuando la cadena de Fuencarral confió en él para ingresar en Gran Hermano DÚO, junto a la que fue su pareja, Candela Acevedo.

El sobrino de la cantante María del Monte en un plató de Telecinco. Gtres

Dentro de la casa, aquella historia acabó hecha añicos y Antonio comenzó un flirteo con la modelo María Jesús Ruiz (39) y, posteriormente, con Ylenia Padilla (33). Con ésta última también rompió. "Nos hemos dado cuenta de que como pareja no tenemos futuro y hemos preferido romper la relación y ser amigos. Hemos discutido mucho, pero no voy a explicar las intimidades de una pareja", aseguró entonces.

Tras un tiempo alejado de los medios, un escándalo salpica de lleno a Tejado en agosto de 2019, cuando se destapa una supuesta infidelidad a su pareja sentimental de entonces, Marina. Roto de dolor, Antonio hacía una intervención en directo en el programa vespertino de Telecinco, y era su amigo Rafa Mora (38) quien alertaba del complicado trance del sobrino de Del Monte: "Creo que está en una situación límite en la que necesita ayuda".

En septiembre de 2019, Antonio se armó de valor y reconoció la dura batalla que andaba librando lejos de la tele: "Se trata de un episodio de alcoholismo grave que arrastro desde hace bastantes años por no ser capaz de solucionar mis problemas vitales". Y añadió: "Estuve tres días sin dormir a base de cocaína y whisky. No recuerdo nada de lo que hice esos días. Me podía haber dado un infarto".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Antonio Tejado Garcia (@antoniotejadoficial)

Un declive que tuvo su inicio cuando el colaborador se separó de Alba, la madre de su hija, y a la que siempre ha calificado como "el amor de su vida". Asegura que, cuando salió de la casa de GH DÚO comenzó a beber "hasta una botella de whisky diaria, para paliar el dolor del alma", porque no conseguía olvidarse de ella. Tejado quiso ponerle solución y, para ello, acudió a un especialista: "Llevo 25 días haciendo una vida muy sana. He quitado de mi vida el alcohol y la cocaína"

Entonces, optaba por apartarse de todo, aseguraba que era lo mejor. Se lo veía en familia, en la playa y practicando vida sana. Por eso extrañó a muchos que, a las pocas semanas, regresara a los debates de GH VIP y, por ende, a la televisión, los focos y la noche.

Pretextaba necesitar volver a su día a día, con calma y precaución, pero no ha podido ser. Unas imágenes de Tejado en la madrugada madrileña riñendo con su pareja sentimental de forma acalorada vieron la luz y, según ha podido confirmar EL ESPAÑOL por parte de una persona de total solvencia, "la familia se preocupó".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Antonio Tejado Garcia (@antoniotejadoficial)

De nuevo, se volvía al principio de la lucha y este periódico pudo conocer que aquella vez "la cosa va en serio", y Antonio ha recapacitado de verdad. "No le gustó verse en esas imágenes, fueron duras y ha abandonado todo", se informa. Con todo se refiere a la televisión y todo lo que esta conlleva: "Esta vez de forma seria y sin mirar atrás. Ha reconocido entre los suyos que se precipitó, que creía que podía sobrellevarlo todo, pero se ha dado cuenta de que no".

En esa línea, se apuntó que se había volcado en dos pasatiempos que ocupaban parte de su día a día: el deporte y un nuevo trabajo alejado de las tentaciones y la televisión. En concreto, "el boxeo está ejerciendo una buena influencia para Antonio, está muy concienciado y se ha rodeado de gente que le da buenos consejos".

Antonio Tejado junto a su tía, María del Monte, el día del último adiós a su padre, Juan Carlos. Gtres

Ese trabajo que emprendió no es otro que de camarero en un negocio familiar en Sevilla: la cervecería Puerto Plata. Allí "echaba una mano" en el bar que regentaba su padre y le vino de perlas reencontrarse con ese tipo de ocupación más dura y exigente, según explicó una fuente de total solvencia.

El apoyo de Antonio Tejado es esa recuperación fue su padre Juan Carlos, hermano de María del Monte. Él le ayudó a alejarse de las malas influencias. Todo un pilar para Tejado, que vio cómo en mayo de 2021 perdía la vida. Juan Carlos Tejado, hermano de la reina de las sevillanas y padre del colaborador, fallecía a los 62 años después de más de dos semanas ingresado en un hospital sevillano tras contraer coronavirus.

Estaban muy unidos y Juan Carlos siempre tuvo devoción por Antonio. "Mira que tenía más hijos, pero con su Antonio era algo inusual", se confió. Tejado pasó sus peores días, apenas si sacó fuerzas para atender las condolencias: "No tiene ánimo para nada. Nada le consuela. Está muy arropado. Su tía María está muy pendiente diariamente". Esta pérdida se unía a la de Antonio Tejado, otro de los hermanos de María del Monte, que fallecía en abril de 2020, a causa de la misma enfermedad.

En su nueva vida, Tejado ha querido desvincularse por completo de su pasado televisivo. Quiso dejar de utilizar su perfil de Instagram habitual. Una cuenta donde aparecía como personaje verificado y donde acumulaba casi 100.000 seguidores. Se 'mudó' a TikTok.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 🅂🄰🄼🄰🅁🄰 🐞 (@jimeneztsamara)

Allí, comparte su día a día únicamente con sus más allegados. Con solo 4.000 seguidores en este nuevo perfil, donde se presenta como "andaluz por el mundo polémico siempre aprendiendo". El que fuera pareja de la sobrina de Rocío Jurado ha presentado a la atractiva joven que ha conseguido robarle el corazón.

"Mi felicidad es mi suerte", posteó hace unos días el que fuera colaborador de Sálvame junto a una tierna fotografía en la que aparece junto a su nueva novia, una joven morena, también nacida en Sevilla, que responde al nombre Samara Terrón Jiménez.

[Más información: Qué fue de Francine Gálvez, la sustituta de Jorge Javier en 'Aquí hay tomate' que plantó a TVE por cuestión de ética]

Sigue los temas que te interesan