Almudena Cid tiene los 'shorts' de Prada que mejor sientan y dan la bienvenida a la primavera

La primavera no comienza de manera oficial hasta el próximo domingo 20 de marzo, pero todas las miradas están ya puestas en esas prendas más ligeras que invitan a disfrutar de planes al aire libre. Todavía quedan algunas semanas para dar la bienvenida de manera oficial a la época del buen tiempo, pero ya son muchas las famosas que se han adelantado y han abierto sus armarios a las nuevas tendencias, mostrando qué es lo que se va a llevar en la nueva temporada.

Almudena Cid (41), que en las últimas semanas ha sido protagonista de titulares por su separación con Christian Gálvez (41), no ha necesitado más que un look para decir a todo el mundo las muchas ganas que tiene de que lleguen días más soleados. La exgimnasta ha reaparecido en sus redes sociales este miércoles 16 de marzo y ha sorprendido a sus más de 230.000 seguidores con su look.

Almudena Cid ha estrenado unos pantalones de Prada de la nueva colección. Instagram

Un conjunto cargado de color y de lo más primaveral que destaca especialmente por los pantalones. Unos shorts cortos de lo más originales que están inspirados en los bañadores de los años cincuenta. Están firmados por Prada y sorprenden por su original diseño, pues si bien en base son unos pantalones, la parte delantera tiene superpuesta una franja de tela que puede crear la sensación de que se trata de una falda. Una combinación que hace que estos pantalones sean diferentes y únicos.

Los de Almudena son de un romántico tono rosa, pero también se pueden adquirir en color negro o sienna, un cálido marrón chocolate. Todos los modelos tienen en común el diseño, una elegante decoración con estampado de jacquard y un cinturón estrecho, decorado con una hebilla plateada con el logo de Prada, que realza el aire retro de la prenda.

El precio de esta prenda es de 1.300 euros y está disponible en una gran variedad de tallas que van desde la 36 a la 44 y, de momento, hay unidades en todas ellas.

Según explica la firma en su página oficial, el short, perteneciente a la colección primavera-verano 2022, es una "recontextualización de los elementos de la moda del pasado", los cuales han reducido a lo imprescindible para mostrar únicamente "su estructura queda ligada intrínsecamente al cuerpo y, por lo tanto, a la seducción".

El pantalón de Prada tiene un precio de 1.300 euros. Prada

Un efecto que Almudena Cid ha logrado sin dudarlo, pues sus seguidores de Instagram no han dudado en decirle lo bien que le queda. La ahora actriz los ha combinado con una blusa anaranjada y decorada con pequeñas flores estampadas en varias tonalidades rojizas y el resultado no podía ser mejor.

