Almudena Cid, tras su ruptura con Christian Gálvez: "Tenía un mal concepto del amor"

Ha pasado algo más de un mes de una de las noticias más sorprendentes del fin del pasado año: la separación matrimonial de Christian Gálvez (41 años) y Almudena Cid (41). Tras once años de matrimonio, el presentador y la exgimnasta decidían poner punto final a su relación, terminando una historia de amor que de puertas hacia afuera parecía una de las más estables del panorama nacional. Una ruptura que, sin embargo, llevaron a cabo tiempo atrás, en el mes de noviembre, y sobre la que uno de sus protagonistas ha roto ahora su silencio.

Almudena vuelve al teatro con la obra Una historia de amor, un texto del que es protagonista y cuya presentación ha aprovechado para hablar, por primera vez, sobre los motivos que le llevaron a tomar la difícil decisión terminar su relación con elque era su marido. Una entrevista con El País en la Almudena que asegura que fue durante una de las funciones cuando se sinceró consigo misma sobre lo que sentía y sobre el rumbo que quería para su vida. De hecho, tras ser consciente de ello, estuvo varias semanas sintiendo, cuando se subía a las tablas, "que estaba haciendo un esfuerzo para el que no creí estar preparada. Pero me he dado cuenta de que sí podía", ha reflexionado.

Almudena Cid ha roto su silencio tras su separación de Christian Gálvez. Gtres

Todavía dolida por su reciente separación y sin poder contener las lágrimas, la vasca desvela que fue un pasaje de la obra lo que hizo que todo cambiara para ella: "Hay una frase en el texto que de repente cambió para mí: 'Se acabó el amor'. Me fijaba en la valentía del personaje al verbalizarlo, la impaciencia por obtener respuesta", ha explicado. Una revelación, la de ese sentimiento, que provocó que durante varias semanas, cuando le tocaba subirse al escenario, solo tuviera ganas de estar en otra parte. "Era curioso porque pensaba que el aplauso, no era que no me lo mereciera... No estaba para que me aplaudieran, estaba tan abatida que no... Que quería irme a la cama".

Por suerte, ahora se encuentra "mejor" y se ha dado cuenta de que tenía "un mal concepto del amor". "Creía que con el esfuerzo de dar y dar llegabas al resultado. Y el amor es otro estadio, necesito conocerme y darme a mí", ha recalcado, dejando claro que en estos momentos necesita tiempo para sí misma.

"Tenía un mal concepto del amor", asegura Almudena Cid. Gtres

Almudena Cid tiene por delante una gira por varias ciudades españolas, a partir del mes de abril, que le hace estar "ilusionada", consciente de que cuenta con el gran apoyo de sus compañeros. "Me han sostenido", afirma muy agradecida hacia todos ellos. También hacia sus más allegados, familiares y amigos que quiere que la vean actuar y que "han estado ahí cuando no era yo" y a los que quiere "ofrecer este trabajo artístico. A veces pienso que he encontrado mucha belleza en el dolor. Han aparecido circunstancias y personas que no imaginé, y estando sumida en esa pena entiendes que eso también puede ocurrir porque es lo que te está pasando", ha sentenciado.

