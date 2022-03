Qué fue de Santi Acosta, el mítico presentador de 'Salsa Rosa' que se portó "de lo peor" con Mila Ximénez

Hablar de Santiago Acosta (54 años) -Santi para el gran público- es hacerlo de prensa del corazón, de famosos patrios, de entrevistas en Prime Time, de peleas en platós. En definitiva, de historia de la televisión.

Este comunicador, madrileño de nacimiento y sobrino del presentador Federico Gallo, siempre tuvo claro que lo suyo era la tele, las cámaras, la información. Por eso estudió Periodismo y tuvo la inmensa suerte de ingresar en la cadena Telemadrid en 1991. En esta casa autonómica le esperaban sus primeros grandes éxitos en el programa Madrid Directo.

Empezó como reportero, pero pronto le vieron tablas para ponerse al frente del informativo Telenoticias 1, donde estuvo desde 1997 a 1998. Inquieto y con muchas ganas de aprender, la cadena le dio otra gran oportunidad dentro de Madrid Directo: informar sobre la meteorología.

Acosta estaba destinado a dar el salto nacional, que llegó en 2001. Melchor Miralles lo fichó para dirigir y presentar el programa de investigación, Al descubierto, en Antena 3. Los jefes, audaces, lo captaron y no lo dejaron ir: valía y mucho. Hasta el momento, Santi había demostrado su gran versatilidad, pero todavía le quedaba dar el campanazo y coronarse como uno de los presentadores estrella de la década.

En 2002 lo esperaba el Prime Time de Telecinco, el caramelo que todo presentador aspira a probar. El espacio Salsa Rosa haría historia hasta 2006 y Acosta se especializó en prensa del corazón. Aquel programa fue un boom en audiencia, y uno de los grandes precursores de lo que hoy se entiende como crónica social.

Por su plató desfilaron rostros conocidos de tan diferente índole como Sara Montiel, Al Bano Carrisi (78) o Antonio David Flores (46) -con su emblemática pelea en directo con José Ortega Cano (68)-, tras su separación de Rocío Carrasco (44). Tras la cancelación de este espacio, llegó Sábado Dolce Vita, de características similares a su antecesor.

En este punto de su carrera, se produjo un gran acontecimiento que cambiaría por siempre su porvenir profesional: Santi Acosta creó su propia productora audiovisual, Total Televisión, con el inestimable apoyo de colaboradores de televisión y de su exmujer, Sandra Fernández Hernández. Lo primero que esta productora creó fue un especial sobre la desaparición de Madeleine McCann, en Antena 3.

A las pocas semanas, Santi conoce lo que es el fracaso con el espacio Confidencial S.A, un late show semanal de reportajes de investigación. Sólo se emite en antena en cinco ocasiones, dados sus bajos índices de audiencia. Será en junio de 2010 -hasta septiembre de 2011- cuando Santi Acosta conduzca por última vez un programa de televisión de corte rosa, Enemigos Íntimos.

Al menos, en lo que respecta a una buena acogida por parte del público. Y es que, en 2012 probó suerte con Materia Reservada, un programa que fue cancelado por razones presupuestarias. El espacio rememoraba el pasado y presente oculto de diferentes personajes públicos, generalmente vinculados a la prensa del corazón mediante reportajes de investigación de actualidad.

Los últimos años de Santi Acosta han estado vinculados a la cadena Telemadrid, en la que comenzó allá por 1991. En la autonómica, ha presentado Ruta 179 -en la actualidad, aún en emisión con buenos datos de audiencia-, Las Claves del día, y desde 2017 a 2018 presentó la nueva etapa del programa matutino, Buenos días, Madrid. Existe un gran 'misterio' aún sin resolver en la trayectoria de Santi Acosta: un programa llamado Secretos del corazón.

En 2019 se anunciaba el regreso de Acosta al mundo del corazón con este espacio innovador. Se llegaron a grabar varios programas, pero Antena 3 lo guardó en un cajón y nunca se estrenó en la fecha que se anunció. La periodista Pilar Eyre (70) habló de este programa fantasma hace un tiempo: "Hemos grabado cuatro programas fenomenales, dirigidos por el italiano que dirigía ¿Dónde estás, corazón?, que sabe más de TV que Paolo Vasile (69). Presentado por Santiago Acosta y con unos periodistas veteranos que conocemos todo. Son monográficos de famosos con testimonios nuevos".

Y añadió: "Tenían que ser 13 programas y grabamos en septiembre cuatro y no entendemos por qué no los emiten. Cuando cancelaron el programa de Arús creímos que íbamos nosotros y tampoco. El corazón vende si no es complaciente. Si estoy yo, complaciente no va a ser. Le saco los colores a varios personajes. Es novedoso y con información".

Recientemente, Santi Acosta ha dado su opinión sobre la prensa del corazón que se practica en televisión. "Programas de corazón, que yo sepa, sólo tiene Televisión Española con Corazón, corazón. El resto, ya no son corazón, sino que tienen más componente de reality. Los personajes del corazón ahora tienen muy poco espacio en televisión", aseguró en El Confidencial.

En 2018, durante otra entrevista, no cerró la puerta a volver a abordar corazón en sus programas: "Volvería a presentar cualquier programa de los que he hecho, siempre y cuando interese al público. Hacerlo bien o mal no depende de los temas que trates sino cómo los trates. Corazón, sucesos y hasta realities. Hay momentos de todo en la vida; he podido hacer periodismo de investigación y lo he hecho y cuando he presentado programas de corazón o de deporte, los he hecho con la misma profesionalidad. Lo bueno que tiene esta profesión es que te permite cambiar radicalmente de asunto. No me cierro a nada".

El 21 de enero de 2021, la malograda Mila Ximénez no dudó en cargar contra Santi Acosta desde su programa de televisión, Sálvame. Los hechos sucedieron de la siguiente manera. Se estaba debatiendo en plató sobre la tendencia al llanto de Lydia Lozano (61). En ese momento, Kiko Hernández (45) recordó cómo Santi Acosta la echó del plató, según él, porque "un periodista que llora ni es periodista ni es nada".

En ese momento, Ximénez de Cisneros dio su opinión del presentador: "Santi es lo peor". Los compañeros intentaron cubrir las espaldas a Acosta, pero Mila insistió: "Conmigo sí fue lo peor". En esa línea, Jorge Javier (51) rememoró cómo tras unos años alejada de la prensa del corazón, Mila Ximénez reapareció en Aquí hay tomate hablando de Isabel Pantoja (65).

En esos días, Mila fue invitada a Salsa Rosa, programa en el que los colaboradores, entre los que estaba la difunta Maika Vergara o Ángela Portero la lincharon, siempre según la opinión del catalán. "La trataron fatal, yo acabé con un cabreo...", apuntó Vázquez. "Él no me miró en toda la noche, y dijo que no me dirigiera a él, que hablara con los colaboradores. Le parecía que yo era basura", siguió explicando Mila, refiriéndose a Santi Acosta. Y remachó: "Yo me cagué en todos, y aquí estoy yo y ahí están ellos".

