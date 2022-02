Qué fue de Jeyko ('Supervivientes'), el bailarín que ahora desvela los secretos de la tele en TikTok

Casi 13 años han pasado desde que Jeyko Vigil (37 años) se colase en los salones de todos los españoles a través de sus televisores. El madrileño dio el salto a la vida pública en el programa ¡Fama, a bailar! como bailarín, aunque dos años después, tomaría bastante protagonismo en otro proyecto audiovisual que poco tenía que ver con la danza.

Jeyko se enroló en una de las ediciones de Supervivientes más vistas de la historia -en concreto la segunda, después de la de Isabel Pantoja (65) en 2019- y compartió playa y palapa con Tamara Gorro (35), Kiko Rivera (38) y la ganadora, Rosa Benito (66) en la primavera de 2011. Logró ser cuarto finalista.

Vigil se aficionó a los realities, lo que le llevó a participar en 2013 en el polémico Campamento de verano. Un concurso que Telecinco preparó de cara a la temporada estival y en el que concursaron Karmele Marchante (75), Olvido Hormigos (51) o Carmen Bazán (77), la madre de Jesulín de Ubrique (48).

En aquella ocasión, Jeyko consiguió ser segundo finalista. Un formato que contó con varias denuncias, entre ellas la interpuesta por la escritora Lucía Etxebarría (55), que llevó a los juzgados a la productora por no haberla protegido ante otra de las participantes cuando esta la amenazaba de muerte. Un conflicto legal el que la Premio Planeta salió vencedora.

Tras el fin de aquel reality, Jeyko desapareció de la televisión, salvo en contadas ocasiones para alguna entrevista o colaboración comentando otros programas de telerrealidad. Hace unos años, el madrileño, que es un gran amante de los animales, informó en sus redes sociales a todos sus seguidores de que lo dejaba todo por centrarse en su verdadera vocación: ser técnico de veterinaria.

De un tiempo a esta parte, Jeyko compagina su trabajo con las redes sociales. Tan sólo en TikTok, ya cuenta con más de 51.000 seguidores y un total de 730.000 me gusta en todos sus vídeos. "Te podré sonar, sí, pero... ¿qué más da?", escribe en su biografía, dejando claro que, efectivamente, puede que su cara resulte familiar al público por todas las horas de televisión que cubrió durante años pero que, con el paso del tiempo, ha podido caer en el olvido.

Con muy buen ojo y gran acierto, el extertuliano ha sabido encontrar el tirón en sus vídeos con temáticas tan curiosas como desvelar algunos de los secretos de la tele. ¿Hay duchas en Supervivientes? ¿Qué sucede con la menstruación de las mujeres que concursan? ¿Hay tabaco? ¿Cuánto dinero ganan?

Respecto a esta última cuestión, la que más interés suscita entre sus followers, Jeyko respondió de la siguiente manera: "Cada concursante tiene un caché. Esto no es nada nuevo. Cuanto más famoso eres, más dinero te dan. Te pagan por semana. Yo fui como anónimo y entonces cobré como anónimo. Pero en 2013 fui a Campamento de verano y cobré como famoso. Está claro que no tiene nada que ver un caché con otro. También tengo que dejar claro que el representante se lleva su misión. Pero ¿cuánto gané? De cifras exactas no voy a hablar, pero te doy un ejemplo. Lo que puede ganar una persona normal como yo ahora mismo al mes, es lo que podía estar ganando en una semana del reality".

La televisión, como la moda y en otros muchos ámbitos, es cíclica. Quién sabe si en próximas ediciones de reality de Telecinco u otras cadenas vuelven a contar con un perfil tan específico como el de Jeyko, quien siempre demostró no tener pelos en la lengua y se enfrentó en plató a grandes animales televisivos.

