Copia el 'look': el estilismo de Laura Matamoros que puedes encontrar al completo en Zara

Un millón de seguidores en Instagram avalan el gusto de Laura Matamoros (28 años) a la hora de vestir. La influencer no es de los rostros de redes sociales que más hincapié haga en mostrar sus looks, pues no opta por estilismos llamativos, sino que ella prefiere los conjuntos desenfadados -aunque siempre ligados a las tendencias- que le permitan llevar su día a día de madre trabajadora con comodidad. Por este motivo, los pantalones suelen ser su primera opción para enfrentarse a la rutina, pero esta semana ha sorprendido con un minivestido muy favorecedor.

Apostando por la exitosa fórmula del blanco y negro, Laura ha lucido un vestido muy interesante del catálogo de Inditex, que cumple todos los requisitos para convertirse en uno de los favoritos de las españolas esta próxima primavera.

La sobriedad de su combinación black&white, junto a los detalles que la hacen única, convierten esta pieza en una opción ideal para cualquier tipo de cita. Es esa prenda indispensable que debe estar en un lugar privilegiado de tu fondo de armario para tirar de ella cuando no sepas qué ponerte pero quieras acertar.

La modelo de Zara apuesta por lucir el vestido con una botas metalizadas, y Laura prefiere las de estilo cowboy. Web Zara

Otro de los puntos fuertes del look de Matamoros es que ha sabido completarlo con accesorios y calzados que han elevado a otro nivel su propuesta estilística. Toma nota de todas las piezas que componen su impecable outfit:

· Vestido

Se trata de un vestido corto negro de punto con tejido combinado con una especie de camisa de manga larga que va adherida. Esta pieza blanca es de cuello con volante y fino lazo en terciopelo negro. Su precio es de 39,95 euros.

· Bolso

Este accesorio que se puede llevar al hombro gracias a su gruesa cadena dorada, tiene el cuerpo en forma rectangular y con tejido acolchado muy atractivo. El interior está forrado y presenta un bolsillo. Su cierre es mediante imán. El bolso está disponible en cuatro colores: negro, azul, rojo y naranja. Su precio es de 22,95 euros.

· Gafas de sol

Son unas gafas que nunca pasan de moda y que favorecen a todo tipo de rostros. Están creadas con montura de acetato y acabados metálicos con logo Adererror. Lentes de cristal a color. Las monturas están disponibles en azul y en negro. Se pueden comprar por 49,95 euros.

· Botas

Zapato tipo bota cowboy de piel. Con estampado en contraste de colores negro, blanco y gris. Tiene un detalle de tiradores en los laterales y la bota acaba en punta. La altura del tacón es de 4,8 centímetros. El precio es de 159 euros.

