El inesperado regreso de Karmele Marchante como 'youtuber': "Antonio David me quiso tirar al mar"

En 2016, la periodista Karmele Marchante (74 años) abandonó abruptamente el programa Sálvame para no volver. Llevaba tiempo sufriendo un auténtico "maltrato" y estalló. Pegó un "portazo" definitivo y desde ese momento nada más se supo de ella en el grupo Mediaset. Desde entonces, ha estado apartada de todo. Tan solo se ha mantenido erguida y activa en lo que a cuestiones de feminismo se refiere, y ha asistido a conferencias y debates que nada han tenido que ver con el mundo del corazón.

No obstante, hace un mes Karmele Marchante decidió adentrarse en un mundo completamente diferente al que había trazado hasta la fecha: creó su propio canal en YouTube. En el espacio, que lleva su nombre por título, "hablaremos de temas de actualidad y de todo lo que queráis que comentemos. No olvidéis suscribiros y darle a la campanita", ha posteado la propia Karmele. Uno de sus primeros vídeos lo grabó para abordar el funeral del duque de Edimburgo.

Ante cerca de 1.800 personas, Marchante sostenía lo que sigue sobre el marido de reina Isabel II (95): "Yo tengo alma republicana, pero me gustan los fastos y las ceremonias de las monarquías, sobre todo de la inglesa. Me puse como una devota a ver el funeral. Es imposible no ver lo maravilloso que es el marco en el que lo hicieron". Pero Karmele no solo aborda cuestiones de allende los mares y tan regias, también se remanga y trata aspectos patrios, como el caso de la docuserie de Rocío Carrasco (44). Pese a confesar a priori no verla -"porque ya sabéis que esa cadena no me interesa"-, Karmele opina sobre el tema gracias a lo que ve "por Twitter".

Enjuga los episodios con lo que ella vivió en primera persona. "Cada miércoles están saliendo pedazos míos de Tómbola. Fue uno de los lugares donde tuve más rifirrafes con la entonces Rociíto, sumisa de Antonio David (45). Como yo era la única que les daba caña y les hacía preguntas incómodas porque tenía información, se dedicaron a insultarme. En uno de los programas, que lo hicimos cerca del mar, Antonio David me quiso tirar al mar". Tan enconado estaba el ambiente entre ellos. Y añade: "Ante una pregunta mía, Rocío me dijo que si yo era lesbiana o si vendía droga en el Retiro. (...) Ella no se cortaba un pelo y ella jamás me ha pedido perdón. Se dedicaban a hacer dinero y siempre con esa chulería y con no querer responder a mis preguntas".

En ese punto del relato, cuenta la catalana cómo tras separarse Rocío de Flores un día la llamó Fidel (48): "Pensé 'qué querrá este tío'. Tuve un sentimiento de sorpresa y miedo. Él me hizo su confidente; su obsesión era investigar y seguir a Antonio David. Yo tuve las primeras fotos de Antonio David con la que hoy es su mujer, me las pasó Fidel. Al tiempo que me pasaba un montón de información sobre los malhaceres de Antonio David". Sobre la herencia de Jurado, Karmele lo tiene claro: "Ahí quienes ganan el pastel son Rociíto y Fidel".

En otro orden de cosas, Marchante también habla en su canal de YouTube de Alessandro Lequio (60), cuando en Tómbola "afirmó tajantemente haber pegado y maltratado a las mujeres", según la conclusión a la que llega Karmele en su espacio. Tampoco se olvida la otrora colaboradora de Sálvame del duro encontronazo que vivió con Carmen Sevilla (90), a quien tuvo que indemnizar por llamarla "descerebrada" y vincularla a ciertas irregularidades de una asociación. Tampoco se deja en el tintero anécdotas sobre Tómbola y cómo eran esas noches de hotel antes y después de la grabación del programa.

Sea como fuere, se trata de una nueva incursión y renovación de la periodista, como ya hiciera en su momento, y guardando las distancias, la propia María Teresa Campos (79) con su espacio Enredados. En lo que respecta a Marchante, hasta el momento, tras un mes de grabaciones, cuenta con 2640 suscriptores. Tal y como confesó el pasado año la propia Karmele a JALEOS, ha demostrado que hay vida más allá de la televisión. Proyectos e ilusiones.

Su charla con JALEOS

Fue en febrero de 2020 cuando este periódico se puso en contacto con la periodista Karmele Marchante. En aquel momento, desvelaba cómo es su día a día lejos de la televisión nacional: "Estoy haciendo tantas cosas que prácticamente no me da la vida. Estoy reeditando el libro que saqué hace un año, Puta no se nace, sobre la prostituación y la Trata de mujeres y niñas. Lo estoy reeditando, al mismo tiempo que estoy con otro libro que saldrá, pero del que no puedo decir ni mu porque me matan. Después, estoy colaborando en prensa y radios catalanas y en un programa de TV3".

En aquella entrevista, Marchante recuerda cómo aterrizó en el mundo del corazón: "Llego de casualidad porque estaba trabajando en la mesa política de María Teresa Campos (79) en Telecinco y de repente me llaman y me dicen que empieza un programa en Valencia: Tómbola. Se monta el follón con lo de Chabeli Iglesias (49) y ese programa sube como la espuma. Me hicieron un contrato fabuloso, y, claro, yo tenía que pagar una hipoteca... Ahí comenzó el que considero el gran error de mi vida: el mundo del corazón.

Con 'Sálvame' termina todo...

Logro dejarlo cuando pego un portazo en Sálvame y me marcho. En 2016 pego un portazo impresionante y no me despido de nadie. Me llamaron después, me ofrecieron muchas ofertas, pero no quise. Yo sufrí mucho en ese programa. Fue un cúmulo de maltratos.

Se habló de su vida personal

Yo tenía una cámara pegada al cogote, ¡no podía ni ir a Mercadona! Luego las cosas que tenía que soportar de auténtico maltrato. Ese programa maltrata a la gente. No tendría que existir, no quiero hablar de él porque me da asco.

Descubrió que hay vida más allá

Totalmente. Yo no quiero saber nada de Mediaset, lo primero que hice cuando salí de allí fue desintonizar esa cadena. Y, además, estoy muy bien. Fue salir de allí y otra vez era yo.

