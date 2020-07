Karmele Marchante, hospitalizada tras sufrir un grave atropello mientras hacía deporte

Karmele Marchante (73 años) ha vuelto a nacer. Así lo ha revelado la propia periodista tras anunciar a través de sus redes sociales que ha sufrido un grave atropello mientras hacía ejercicio en la calle: "El pasado miércoles mientras hacía deporte un conductor que iba hablando por teléfono me embistió en un paso de cebra, causándome daños graves", ha escrito la catalana en su perfil de Twitter.

La excolaboradora de Sálvame asegura que no pretendía hacer pública esta información, pero ha tenido que explicarse y tranquilizar a sus seguidores después de que el que fuera su programa diera la noticia: "No fue mi intención explicar este horrible hecho, pero como en el peor de los programas en el que ya no trabajo su obsesión por mí no ceja, lo cuento yo", prosigue Karmele, enviando un dardo envenenado al espacio de Telecinco.

Marchante ha aprovechado para agradecer todas las muestras de cariño recibidas, afirmando que su estado mejora poco a poco y, pese a que sigue hospitalizada, se prevé que este miércoles reciba el alta médica.

Posteriormente, la periodista ha reiterado su agradecimiento a quienes se han preocupado por su estado, prometiendo responder a todos los mensajes en cuanto pueda, aunque pide que se deje de hablar de ella.

Esta no es la primera vez que Karmele aprovecha la mínima ocasión para cargar contra el que fue su trabajo durante más de siete años. El pasado mes de febrero, la periodista atendía a JALEOS para repasar su trayectoria y reiteraba el sufrimiento que le ocasionó su paso por Sálvame: "Yo sufrí mucho en ese programa. Fue un cúmulo de maltratos", comentaba.

"Ese programa maltrata a la gente. No tendría que existir, no quiero hablar de él porque me da asco", sentenciaba entonces, asegurando que lo primero que hizo al salir de Telecinco fue "desintonizar esa cadena. Y, además, estoy muy bien. Fue salir de allí y otra vez era yo".

