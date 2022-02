Qué fue de Dani DJ, el exnovio de Belén Esteban que acabó en el calabozo por una supuesta agresión

Era diciembre de 2002 cuando el nombre de Daniel Martín (43 años), conocido artísticamente como Dani DJ, llegaba a la vida pública de la mano de una de las personas más famosas de España: Belén Esteban (48).

La colaboradora de televisión había roto su relación con Jesulín de Ubrique (48) tres años antes, ya era madre de su primera y única hija, Andrea Janeiro (21), y llevaba una vida de lo más ociosa, de fiesta en fiesta y también de plató en plató.

Ibiza, Marbella, Madrid... Muchos fueron los escenarios donde Dani y Belén disfrutaron como pareja tras conocerse en Coyote, la discoteca que regentaba el empresario Óscar Lozano (52) y de quien Belén Esteban también fue novia.

Belén y Dani eran la pareja del momento, concedieron entrevistas conjuntas revistas y en algún programa de la época e incluso después, cuando dejaron de ser pareja, en mayo de 2003 y por infidelidades del músico, ella lo entrevistó en Deluxe. Ahí demostraron que ambos se tienen un especial cariño y que lo suyo, a pesar de todo, no terminó tan mal como sí acabaron otras relaciones de ambos -como la de Belén Esteban con Jesús Janeiro o la del propio Dani con María Jesús Ruiz (39)-.

El DJ y la ex Miss España se conocieron, poco después, en 2005, en el reality La Granja de Antena 3, presentado por Terelu Campos (56), donde ambos se enrolaron como concursantes. Allí dentro no sólo conectaron como pareja, sino que se convirtieron en noticia porque no tuvieron ningún pudor en dar rienda suelta a su pasión y protagonizar uno de los primeros edredoning de la televisión en directo.

Según contó hace poco la que fuera la conductora del reality show, a la madre de María Jesús Ruiz, Juani Garzón, defensora de su hija en plató, hubo que calmarla en más de una ocasión llamando al médico de guardia de Antena 3. "Lo hice -con Dani DJ- en todas partes: en la piscina, en la cama... Uno por día", declaró María Jesús Ruiz en la revista Primera línea.

Juntos salieron como novios, pero pronto aquella relación en la que saltaron chispas, terminó por estallar del todo de la peor de las maneras: ella lo denunció por agresión. Según desveló Dani DJ en una entrevista para el blog de Kiko Hernández (45), una noche terminó pasando 15 horas en un calabozo tras una discusión con la modelo jiennense en la que intervino la Policía.

"Ella puso la denuncia porque se asustó en el momento en el que tuvimos el altercado y después la quiso retirar. Pero como tenía un moratón en la pierna, que se había hecho durante una caída en la piscina que teníamos en Alicante, lo vio el forense y me lo encasquetaron", afirmó el DJ.

Y continuó: "Me comí 15 horas de calabozo y después tuvo lugar un juicio rápido. Fue una auténtica pesadilla, una discusión terminada en un calabozo… Dije que sí a todo porque lo único que quería era irme a mi casa", concluyó. Pero ¿qué fue de Dani DJ, el exnovio de Belén Esteban que acabó en el calabozo por una agresión que nunca fue?

En este tiempo, el madrileño continúa con su vida en la música. Tal y como se desvela en sus redes sociales, vive un idílico romance con la guapísima venezolana Irina Martínez, con quien va camino de cumplir una década de relación.

Sus apariciones en televisión han sido escasas últimamente. Y si lo ha hecho, ha sido con la percha de que su expareja, María Jesús Ruiz, ha protagonizado algún momento en los realities donde ha participado, como Supervivientes en 2018 o Gran Hermano DÚO, a principios de 2019. En el último de estos, por cierto, se coronó como ganadora. "María Jesús Ruiz es infumable, falsa y manipuladora", llegó a arrojar sobre la que fuera su novia en la revista QMD.

En la actualidad, Dani vive a caballo entre Madrid, su ciudad natal, y Marbella, donde es DJ residente en uno de los locales más exclusivos. Se trata de Occo, un restaurante libanés que abrió sus puertas por primera vez en Malmo, Suecia. Tras su gran éxito allí, sus socios fundadores decidieron abrir un segundo establecimiento, en este caso, en la siempre mágica Marbella, en el año 2018.

Debido a que los fundadores tenían diferentes nacionalidades, Occo Marbella pronto se convirtió en un mundo propio, con la combinación perfecta de influencia local e internacional. "Una experiencia que encapsula la misteriosa esencia oriental con el encanto local. En Occo Marbella ofrecemos una experiencia de cocina libanesa", se desvela desde la página web del elitista espacio donde los clientes cenan y disfrutan de sus copas con el ritmo que les marca la música creada por Dani DJ.

