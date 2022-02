Qué fue de Leo Cámara, el tronista de 'MyHyV' que intentó quitarse la vida en 2017

Parece inevitable que el nombre de Leo Cámara Hens (42 años) esté asociado por siempre con el extinto espacio de televisión Mujeres y Hombres y Viceversa. No en vano, Leo se hizo muy popular tras su paso por el dating show de Emma García (48), un espacio que le lanzó a la fama fruto de la intensidad de su trono.

Confidencias, pasiones y muchas lágrimas marcaron su recorrido en el programa, una época en la que destacó su relación con Liz Emiliano, de Gran Hermano 10. Liz, Yolanda y Susana fueron las tres elegidas por Leo para estar presentes en la final y luchar por su corazón, pero una pelea en su último programa como tronista derivó en que finalmente optara por abandonar solo el trono.

No obstante, pese a este fracaso amoroso, se inició un flirteo entre Cámara y la televisión que duró varios años. Regresó al programa tiempo después -donde conquistó a Steisy-, y esta nueva aventura lo catapultó como concursante del programa ¡Mira quién salta!.

Leo Cámara Hens en una imagen reciente de sus redes sociales.

En aquel momento, Cámara Hens vivió un momento muy complicado a nivel mediático y familiar. Parece ser que una persona filtró en internet fotografías suyas desnudo, y como era de esperar, dichas instantáneas se convirtieron en lo más comentado. El extronista es padre de dos niñas, Keyra y Alba, y la mayor por aquel entonces ya era una adolescente.

Finalmente, Leo decidió hablar con un periodista y sincerarse. Al parecer, estas imágenes ni siquiera eran actuales, sino que ya tenían dos años: "Lo que se ha hecho con mis fotos desnudo es barriobajero. Espero que esa persona se arrepienta toda su vida". Aunque se lo tomó con humor y le puso solución rápidamente, unos años después tuvimos la peor de las noticias sobre el extronista.

En el año 2017, Hens fue ingresado en el hospital después de haber intentado quitarse la vida haciendo uso de la ingesta de pastillas. Según la información proporcionada por varios medios entonces, el entrenador personal se encontraba sumido en una profunda depresión, lo cual le llevó a tratar de suicidarse.

Por suerte no llegó a lograrlo, ya que según se explicó, en un último momento de lucidez, antes de perder por completo la consciencia, se arrepintió. Llamó por teléfono con sus últimas fuerzas para pedir ayuda.

Cuando los sanitarios llegaron a la casa del modelo, se lo encontraron tirado en el suelo, inconsciente y con un gran golpe en la cabeza del que brotaba sangre. A su lado, había un objeto cuya identificación no trascendió a la luz pública, pero que asustó al propio Leo cuando se lo hicieron saber.

La exposición pública puede convertirse en la peor de las pesadillas si uno no es capaz de controlarla. Eso fue justo lo que le pasó a Leo. En la actualidad, se encuentra recuperado. Aunque reconoce que tiene ciertos "puntos", ya se siente preparado para poder lidiar con los problemas, tanto con los que tiene como con los que puedan venirle: "No estoy recuperado al cien por cien como me gustaría, pero sí que puedo llegar a dominar mi mente".

Leo Cámara en una imagen publicada en su Instagram en febrero de 2019.

Según relató en aquellos días Kiko Hernández (45) en su blog, El confesionario de Kiko, una vez fue trasladado al hospital, le realizaron un lavado de estómago que consiguió que el susto no acabara en algo peor.

En aquel momento, Leo no estaba en tratamiento y denunció, además, que nadie le derivó a un psiquiatra tras su ingreso. Consiguió salir gracias al apoyo de su psicóloga y de sus familiares. Cámara hizo un llamamiento para que la sanidad pública cubra este tipo de tratamientos: "Son casi 4.000 personas al año, es una jodida barbaridad".

Tras un tiempo de recuperación, fue dado de alta y se fue a casa con la mejor de las medicinas: sus hijas. Alba y Keyra le expresaron todo su apoyo y su amor a su padre. Y Leo mostró orgulloso ambas cartas en sus redes sociales para contar que esas palabras de sus pequeñas fueron las que le hicieron tirar hacia adelante.

La primogénita del viceverso escribía: "Te escribo para decirte que no queremos verte mal, queremos que vuelva el de antes, el que siempre nos gastaba bromas, el que siempre se reía por cualquier tontería. Queremos que vuelvas TÚ. Siempre nos vas a tener aunque haya cosas que no entendamos porque somos pequeñas. Pero siempre, siempre vamos a estar a tu lado. Tú puedes con esto y mucho más, y más si estamos contigo. Te quiero".

Captura de la carta de su hija mayor, Alba.

Keyra, su hija menor, era más escueta, pero mostró el mismo amor intenso hacia su progenitor: "Hola, papá, sé que has estado en el hospital, por eso quiero que estés tranquilo y si quieres pedimos algo de cenar o te ayudo. Bueno, espero que te pongas mejor. Te quiero, papá".

Tras ese duro bache, Leo se sinceró sobre su difícil infancia. "Maduré pronto por la infancia tan dura que he vivido", aseguró en Sábado Deluxe. Y añadió: "He visto en mi propia habitación cómo se drogaban mis padres". Unas impactantes declaraciones que sirvieron para entender muchas de las conductas de Leo.

En aquella entrevista, el extronista reconoció que está tremendamente marcado por la complicada relación que mantiene con su progenitora: "Llega un momento de desesperación en que le digo a mi madre que no la quiero, que quiero que se muera ya, que desaparezca de mi vida". Además, desveló que su madre se intentó quitar la vida delante de él: "Mi madre se cortó las venas delante de mí".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Leo Cámara Hens (@leocamara_ak)

En la actualidad, parece que la vida le sonríe a Leo Cámara. A finales de 2021, el que fuera tronista de Mujeres y hombres y viceversa anunciaba a través de su perfil oficial de Instagram que se casa por sorpresa. El valenciano dará el 'sí, quiero' a la cantante Soraya Naoyin, con la que lleva en relaciones desde hace dos años y medio. Leo es un hombre nuevo.

Naoyin es una compositora y cantante internacional. Una historia de amor de la que han hecho partícipes a sus seguidores a través de las redes sociales, donde no han dejado de profesarse su admiración mutua y las ganas que tienen de comerse el mundo juntos.

Según ha puntualizado la novia, no se trata de una boda al uso, sino de una forma de estrechar sus lazos. "Me quedé en shock. No me esperaba nada esto. No es una boda convencional, pero sí es una muestra de amor y un símbolo bonito", ha reconocido la cantante, aclarando las dudas de sus seguidores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Leo Cámara Hens (@leocamara_ak)

Según ha puntualizado, tanto ella como Leo ya vivieron lo que es casarse por la iglesia y ahora mismo se encuentran "en otra etapa" de sus vidas. "Todo lo vivimos de otra manera, desde la experiencia. Nos os imagináis lo diferente que es todo. Te quiero, mi Leíto", ha posteado Naoyin.

