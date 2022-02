Irene Montero cumple 34 años volcada en sus redes sociales: el análisis experto de su estrategia mediática

Este 13 de febrero es un día de celebración en el hogar de Irene Montero. La ministra de Igualdad cumple 34 años en uno de los momentos más mediáticos de su carrera política. Sin embargo, este domingo la política de Unidas Podemos compartirá su fecha especial con las elecciones de Castilla y León a las que permanecerá muy atenta, pero seguro que sacará tiempo para soplar las velas y recibir los abrazos de los que más quiere, entre ellos el de su pareja, Pablo Iglesias (43) y los de sus tres hijos, los mellizos Leo y Manuel (3) y la pequeña Aitana (2).

En vista de los contenidos que ha compartido Montero en sus redes sociales en los últimos meses, podría incluso publicar este domingo una fotografía familiar o personal por su cumpleaños. Y es que recientemente la política ha sorprendido a sus seguidores mostrando su cara más privada -como cuando mostró las fotos de sus hijos en Navidad o dando el pecho a sus pequeños-. Desde que pisó el Congreso de los Diputados y tras recibir la cartera del ministerio feminista, Irene quiso emplear su perfil de Instagram para dar a conocer su labor pública y los entresijos de su trabajo; pero en la última temporada ha aumentado su contenido dedicado a su faceta más personal, expone su versión más maternal y la más alejada de la seriedad de los despachos.

¿Por qué ha llevado a cabo este cambio en el tipo de publicaciones de sus redes? ¿Ha surgido de forma espontánea o responde a una estrategia? EL ESPAÑOL ha conversado con Arantxa Pérez, de PR & Management, agencia de marketing digital y especializada en influencers, para conocer las respuestas en opinión de una experta.

"Todo lo que tenga que ver con política, se haga donde se haga, no deja de ser política y no deja de haber una estrategia detrás de todo eso", sentencia en un primer momento la especialista. Según sus palabras, todo el contenido que publica en un determinado momento está enfocado a saciar un objetivo que ve la luz poco después: "Todo tiene un porqué y más cuando se habla de personas cuya vida consiste en enviar continuamente a la sociedad los mensajes que quieren que calen y con una intención muy concreta".

"Siempre hacen un uso de las redes sociales como el que puede hacer un personaje público del mundo del corazón o una influencer, pues lo usan como un medio de comunicación más, un canal más que ellos tienen para llegar a su objetivo final, que es tener la empatía del público, que en el caso de los políticos, son sus votantes. Y cuantos más seguidores consigan y más empatía consigan -que es "fácil" de ganar en una red social-, más capacidad tienen luego a la hora de tener más apoyo de cara a una situación complicada o para cuando necesiten el respaldo masivo".

Por lo tanto, la decisión de abrirse al mundo de forma más íntima podría ayudarla a conseguir ese objetivo: "El cambio que ella puede haber tenido en sus redes sociales, bajo mi punto de vista, tiene una parte lógica. Si yo tuviera un cliente con el mismo caso que Irene Montero en el que quisiera ganar empatía, le diría que siguiese esa estrategia" de compartir imágenes más personales y empáticas.

La experta Arantxa Pérez asegura que "hay un trasfondo detrás para este cambio", y lo vincula también a la transformación de la ministra a la hora de vestir: "Corresponde todo a una forma de hacer ver a la gente que es una persona formal, responsable, empática, en la que se puede confiar, profesional...". Y añade: "El cambio que ella ha hecho de ropa, así como de mostrar su faceta más íntima, corresponde a los siguientes pasos que tiene que dar en su vida política".

Pese a que puede estar consiguiendo su objetivo de empatizar con su audiencia, la especialista en redes sociales advierte "gran confusión" en su exposición de contenidos. Recalca que en su biografía de redes Irene subraya que es ministra de Igualdad, al mismo tiempo que apunta que es madre y feminista, y esa descripción define lo que se puede encontrar en su perfil de Instagram pero cada vez de una forma más desordenada. Según la experta, Irene no "ubica correctamente" cuál es el propósito de su cuenta de redes sociales, ¿es profesional o es personal? Existen ambos contenidos, y en los últimos meses parece sobresalir más el segundo que el primero.

"Si eres ministra de Igualdad usas tu red social para lanzar mensajes relevantes a la sociedad, y en cambio, si es tu red privada, trátala como tal", aconseja Pérez. "No tiene clara la estrategia que tiene que seguir. No sabe si ser política, no sabe si ser la amiga, la mujer... no tiene su estrategia ubicada. Como comunicadora y experta en publicidad me chirría este Instagram al no tener un mensaje claro", explica la especialista al analizar la cuenta de Montero. "Por este motivo creo que no es un perfil bien gestionado, pero sí es verdad que consigue su objetivo de empatizar con madres, con mujeres, que se encuentran en una situación de desamparo considerable", detalla.

Tras recorrer el contenido publicado por la política de Unidas Podemos en los últimos meses, Arantxa Pérez asegura que no queda claro qué es lo que los 258.000 seguidores de Montero buscan al entrar en el perfil de la ministra. "Porque yo puedo dar like a tu foto porque me encanta ver cómo unos niños se lo pasan bien -como cuando posteó una foto de sus hijos esta Navidad-, pero eso no quiere decir que esté a favor de tu labor o de tu ideología, por lo que la empatía que recibe no respondería a un apoyo a su figura profesional", desgrana la analista de marketing.

Su trabajo político ha quedado desligado o empañado, según la experta, por el contenido que ha publicado la ministra en los últimos meses: "Sí veo fragmentos de discursos y fotos en eventos y programas de televisión, pero realmente no hay un mensaje claro a la sociedad sobre lo que hace en el ministerio". Esto hace que su influencia no sea poderosa en el terreno mediático que ofrece Instagram; sin embargo, según cuenta la especialista, Irene Montero sí podría convertirse en una relevante figura dentro del mundo de las redes si gestionara mejor sus contenidos: "Podría tener millones de seguidores si su comunicación fuese más ordenada, podría hacer un uso de las redes sociales con muchísima más contundencia y podría ganar muchísimo poder con un gran trabajo".

