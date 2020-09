La enfermedad de los mellizos de Iglesias y Montero es rara para esta época: así se recuperarán

Leo y Manuel Iglesias Montero (2 años), los hijos mayores de Pablo Iglesias (41) e Irene Montero (32), permanecen ingresados en el Hospital Materno Infantil Gregorio Marañón a causa de una bronquiolitis. Los mellizos de la ministra de Igualdad y el vicepresidente segundo del Gobierno, que nacieron de forma prematura con tan solo 27 semanas de gestación, llevaban ya varios días enfermos y empeoraron este sábado, momento en el que se optó por su hospitalización.

Pero ¿es la bronquiolitis una enfermedad grave para unos niños de dos años que, además, nacieron casi tres meses antes de la fecha prevista? ¿Qué los ha llevado a su ingreso hospitalario? ¿Cómo se recuperarán? ¿Cuál es el tratamiento normal para paliar una bronquiolitis? Para responder a todas estas cuestiones, JALEOS ha contactado con José Ramón Villa, pediatra especialista en neumología infantil.

Hablando de manera genérica y sin conocer el caso de los hijos de Pablo Iglesias e Irene Montero al no haberlos tratado él personalmente, el doctor afirma que "la bronquiolitis realmente ya no es tan grave en su caso porque los mellizos ya tienen dos años. El antecedente de la prematuridad sí que puede ser importante pero si están evolucionando bien no tiene por qué ser grave y no tiene por qué haber complicaciones".

Si no es una dolencia grave, ¿por qué se ha optado por el ingreso hospitalario? "A los niños con bronquiolitis a veces hay que ingresarlos. Es la minoría de los casos, pero a veces es así. Depende mucho del antecedente. Si estos niños han tenido prematuridad, tienen riesgo de que evolucionen peor o más lentamente. Desconozco el caso concreto de estos mellizos y no sé si tienen alguna secuela de la prematuridad, pero si ingresan es porque necesitan oxígeno".

Otra duda que surge es si es habitual que se hayan infectado los dos a la vez y que su hermana pequeña, Aitana, de algo más de un año de edad esté sana. El doctor Villa apunta que "sí, es habitual que haya pasado así. Es un virus respiratorio el que produce la bronquiolitis, aunque todavía no estamos en la epidemia de la bronquiolitis. Quizá es otro virus, como puede ser el rinovirus o cualquier otro. Lo sabrán en el hospital donde estén. Son dos hermanos mellizos, pequeños, y que pasarán mucho tiempo juntos. No es nada extraño y no me sorprende que esto haya sucedido así".

Y para concluir, este diario consulta al pediatra cómo podrían recuperarse los mellizos y cuál sería el tratamiento natural para curar de una bronquiolitis a unos niños de dos años. "La mayoría de los casos de bronquiolitis se tratan sin nada. No hay necesidad de ingreso y si ingresan, insisto, es porque necesitan oxígeno. Esto es lo único que habría que aportar. La mayoría de los otros tratamientos son poco eficaces", concluye.

La prematuridad de Leo y Manuel

Leo y Manuel Iglesias Montero nacieron el 3 de julio de 2018 y lo hacían en su vigesimoséptima semana de gestación cuando su madre, Irene Montero, estaba embarazada de tan solo seis meses. Manuel y Leo permanecieron durante tres meses, casi 100 días, en el mismo centro médico donde ahora están hospitalizados. En concreto, en el área de neonatología. Ahí fueron observados día a día por sus doctores a la vez que sus progenitores empleaban el Método Mamá Canguro (MMC). Esto es, una técnica completamente natural con la que los bebés prematuros están en contacto físico, piel con piel, tanto con su padre como con su madre.

El 8 de octubre de aquel año fueron dados de alta hospitalaria y pudieron marcharse a casa, pero fueron dados de alta médica. Este periódico averiguó que los bebés debían seguir acudiendo a la consulta de neonatos y, en el caso de necesitarlo, también recibirían atención temprana. Estas revisiones fueron cruciales para su salud. En el caso de niños que han nacido de manera prematura sirven para evaluar tanto su estado físico como psicológico.

En estos dos años y dos meses de vida de los pequeños Leo y Manuel, no han tenido que acudir al hospital -que se sepa- hasta la fecha. La privacidad y la protección de sus primogénitos es una prioridad para el vicepresidente del Gobierno y su pareja, la ministra de Sanidad. Al igual que la pequeña, Aitana, ha sido vista en un sinfín de ocasiones incluyendo masivas manifestaciones por las calles de Madrid, no hay ningún documento gráfico de Leo y Manuel Iglesias Montero.

