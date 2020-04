Lucía Etxebarría defiende a Paulina Rubio: "Tiene derecho a cogerse un pedo como todos"

Paulina Rubio (48 años) se ha convertido en la protagonista de la última polémica al protagonizar un directo en sus redes sociales en la que se la veía en extrañas circunstancias, alertando a sus seguidores de que su conducta no era normal y con algunos gestos que la han convertido en la diana de todas las críticas y memes. Pero también hay quien ha querido salir en su defensa, como ha sido el caso de Lucía Etxebarría (53).

La escritora española ha compartido una imagen en su cuenta de Instagram en la que puede verse a Paulina de lo más perjudicada en su conexión en directo para realmente hacer un alegato a favor de su libertad. "Supongo que este vídeo lo habéis visto todos. Paulina Rubio presuntamente borracha y presuntamente haciéndose una raya en directo", comienza Lucía, que sentencia: "Pues me gustaría recordaros que Paulina Rubio nunca tuvo intimidad, actriz desde su más tierna infancia y a nivel estratosférico. Que no ha conocido a una infancia normal ni una adolescencia normal y que ha sido sobreexigida toda su vida", justificando así sus problemas de conducta.

Además, Lucía compara a la cantante mexicana con Britney Spears, que en 2007 protagonizó varios escándalos relacionados con las drogas y su comportamiento: "Y que si hemos entendido que Britney tuvo un colapso porque no podía más con toda la presión, probablemente entendamos que Paulina Rubio lleva toda su vida sometida a una presión que nadie debería imponer a un niño", defiende. "Y que esa presión y esa exigencia se heredan en la edad de adulta cuando crees que todo tu valor en la vida reside en su capacidad para cantar y bailar y que no tienes valor por ti misma", continúa Lucía.

Es mi idea o Paulina Rubio le quiere hacer competencia a Maradona ? Y no me refiero en el fútbol. 🧐



pic.twitter.com/QdGYhwY91W — Yo Soy Bella Y Qué ! 💙 (@Belliiisima89) April 18, 2020

"Paulina Rubio tiene todo el derecho a cogerse un pedo como todos los demás. Y a ser frágil y a equivocarse", defiende la escritora, que a pesar de salir en defensa de Paulina asegura que no le gusta en absoluta como canta, pero una cosa no tiene que ver con la otra: "Creo que canta de pena y no soy particular fan de su música pero cuenta con toda mi simpatía, sobre todo cuando he visto el vídeo", declara.

Y es que Lucía asegura que Paulina es una enferma, de ahí el motivo de sus perturbadoras imágenes: "Porque sé que la adicción es una enfermedad. Repito porque parece que la gente no lo entiende: la adicción no es un vicio. Ni una debilidad de carácter. Es una enfermedad".

Además, Lucía compara a muchos hombres artistas adictos reconocidos públicamente con la cantante mexicana, con la que se ha sido más crítica por el hecho de ser mujer: "Ya sabíamos que los Rolling Stones eran heroinómanos, que Kurt Cobain también lo era, que los hermanos Gallagher eran un par de alcohólicos, que la mayor parte de los reggaetoneros están asociados con el narcotráfico en Puerto Rico", sentencia Lucía en sus redes preguntas y lanza una pregunta a sus seguidores a modo de reflexión: "¿Por que le permitimos a los artistas masculinos estar claramente asociados con las drogas y no se lo permitimos a las artistas femeninas? ¿Será porque siempre hemos esperado que las mujeres sean más dulces y recatadas?".

