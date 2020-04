El bochornoso comportamiento de Paulina Rubio durante un directo en Instagram: el polémico vídeo

Este pasado fin de semana, en pleno confinamiento por la pandemia del coronavirus, la cantante Paulina Rubio (48 años) ha querido compartir un momento distendido de charla con sus seguidores a través de un directo en su Instagram. Además de hablar del confinamiento, la mexicana ha entonado varias estrofas de sus canciones en el marco de la celebración del macroconcierto global One World: Together at Home, iniciativa solidaria encabezada por Lady Gaga (34). De este modo, la intérprete pretendía seguir el guion habitual de muchas estrellas de la música que estos días se conectan con sus seguidores a través de la red.

No obstante, el directo de Paulina Rubio ha dado mucho de qué hablar por su "extraño" comportamiento, como han 'denunciado' las redes. Y es que, han sido muchos usuarios quienes han destacado en Twitter el peculiar estado de la cantante. Sin parar de balancearse ante la cámara, atusándose sin parar el cabello, diciendo frases a veces inconexas y con los ojos maquillados de negro, Paulina aparecía muy exaltada ante la cámara. En cuestión de minutos, esta conexión se convertía en Trending Topic y se han publicado varios extractos de su intento de conversación con sus fans. Entre ellos, el momento en que, uniendo sus manos, aseguraba: "Yo me uno a la causa, yo me quedo en causa", en vez del lema Yo me quedo en casa.

Es mi idea o Paulina Rubio le quiere hacer competencia a Maradona ? Y no me refiero en el fútbol. 🧐



pic.twitter.com/QdGYhwY91W — Yo Soy Bella Y Qué ! 💙 (@Belliiisima89) April 18, 2020

Un desliz que se habría quedado ahí si hubiese sido el único durante el directo, pero los que la seguían -cerca de 10.000 personas- continuaban asistiendo, perplejos y sin entender, a su discurso atropellado: "Help, coronavirus. Muy contenta. Emocionada. Todo esto es nuevo para todos nosotros".

Al mismo tiempo que pronunciaba estas palabras se puede ver cómo, en un momento dado, la estrella mexicana se acerca en exceso a la cámara, se agacha y se pierde del objetivo durante unos segundos, para reaparecer bailando y elevando los brazos. Una de las cuestiones que más sorprende del vídeo es que en él Rubio se acuerda de la también cantante mexicana Thalía, considerada su archienemiga desde hace años: "Le mando un beso a Thalía (48), mi compañera de toda la vida, le mando un beso muy grande".

Yo quiero una cuarentena como la de Paulina Rubio #PaulinaRubio — Hector (@Perez_Voces) April 20, 2020

Paulina Rubio está llevando la cuarentena lo mejor que sabe — Francisco Ibáñez Gea (@GeaIbanez) April 20, 2020

Como dise Paulina Rubio...yo también me quedo en causa”🥺 — carmen cabrera (@CarmenC25374865) April 20, 2020

Paulina Rubio . Se te fue la olla🙄🙄 — Nihuska (@Nihuska1) April 20, 2020

Quien fuese Paulina rubio para estar ya en Navidad y haber pasado esta mierda ya — Dani 🏳️‍🌈 (@beeeermeeee) April 20, 2020

Tras su extraño discurso, salpimentado de estrofas de algunas de sus canciones -que debe leer en una hoja para no olvidarse, parece, de la letra-, continúa su concierto: "Bueno, y que sea la música la que hable", arrancándose a cantar fragmentos de una de sus canciones, Tal vez, quizá. Tal ha sido el revuelo que se ha creado en la red con este polémico y alocado directo de la cantante que horas después de lo ocurrido, y de convertirse en el tema de conversación mundial, la propia Rubio ha querido reírse de sí misma y ha colgado memes y vídeos en su perfil de Instagram haciendo burla de ese momento que han realizado sus distintos clubes de fans.

Entre sus post, destaca uno en el que Paulina asegura lo que sigue durante una entrevista: "Mi abuela ha dicho siempre y decía que siempre van a hablar de ti, y que qué mejor que lo hagan que que te ignoren". También ha hecho un montaje de ella misma en Tik Tok donde se ríe de su "Yo me uno a la causa, yo me quedo en causa", haciendo un montaje con ella misma y su tema Nada de esto fue un error. Pero nada ha sido suficiente para evitar que la frase ya sea uno de los grandes virales de la cuarentena.

