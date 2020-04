Gloria Camila desvela en qué punto está su relación con David

Gloria Camila (25 años) ha querido zanjar los rumores de su supuesta ruptura con su pareja, David; y ha explicado que la única razón por la que ha borrado las fotografías del joven en su Instagram es porque quieren llevar su relación de una manera más discreta.

La hija de José Ortega Cano (66) ha añadido, además, que no tiene intención de subir más instantáneas de David en sus redes sociales. Unas palabras con las que deja claro en qué punto está su relación y desmiente de forma tajante las afirmaciones que hizo la madre de Kiko Jiménez (27) en Socialité.

Gloria Camila y David García, el pasado mes de diciembre. Gtres

¿Ha roto con David?

No, no hay ruptura, estamos muy bien y simplemente hemos decidido llevar la relación de forma más privada y más íntima, cuanto menos sepan, menos se meten.

Una invención de su exsuegra, Carmina.

Ya, al final le importa más si yo tengo novio que el educar a su hijo.

Habíamos visto que había quitado las fotos de su perfil.

Zanjamos tema.

Avilés ha dado con la tecla de Rocío, la relación está rota.

Me pareció muy feo lo que le hizo a Rocío, ya lo dije en Supervivientes y ya está.

Su sobrina se mantuvo en que jamás hablará en un programa de su madre, pero dejó claro que es hija de Antonio David y Rocío Carrasco.

Eso siempre lo ha dicho, todo se puede recordar y es la típica persona que además lo que dice lo cumple.

Esto removerá algo en su hermana Rocío.

Ahí no me voy a meter.

Está rota la relación entre Avilés y su sobrina Rocío, ¿cree que ha sido muy bajo?

Es que no lo sé, Supervivientes es cambio, yo desde luego que después de lo que vi ayer no retomaría la amistad.

Gloria Camila ha asegurado que las declaraciones de Kiko Jiménez en el polígrafo están en manos de sus abogados.

También le tengo que preguntar sobre el polígrafo del que todo el mundo habla. ¿Vio polígrafo de Kiko Jiménez?

A eso no te contesto, lo siento.

Él confesó que sigue viviendo de vosotros, está en la tele porque quiere seguir ganando dinero.

Lo que llevamos diciendo siempre.

Aseguró que si tiene que abandonar la televisión él se podría dedicar a otra cosa, mientras que usted no podría porque no se sacó ni el bachillerato.

Nada, yo es que no voy a decir nada sobre ese tema porque está todo en manos de los abogados, no voy a decir nada.

¿Tomará medidas?

Sí, ya lleva bastantes demandas puestas.

Dice que se fue a vivir con él porque no aguantaba a Ana María.

No te voy a decir nada, lo siento.

La dejó plantada en varias ocasiones.

No te voy a decir nada, salió todo lo que tenía que salir.

Un polígrafo polémico

Este sábado Kiko Jiménez se sentó en el plató de Sábado Deluxe y desveló algunos de los aspectos más íntimos de su relación con Gloria Camila. En concreto, el joven habló sobre los problemas íntimos que tuvieron, y apuntó que el sexo en la pareja no era bueno: "Algo fallaba ahí, no me relajaba. Con Sofía en cambió sí que puedo, y me llega a tocar la avellana, y me lo paso fenomenal", confesó el colaborador.

Kiko Jiménez se sometió al 'polideluxe' de Conchita este sábado.

Jiménez aprovechó su presencia en el programa para defender su profesionalidad, y puso de relieve que él ha trabajado como colaborador y concursante y no ha necesitado hablar de la familia de su expareja para mantener en la televisión. "He estado en dos realities y no he nombrado a la familia porque me valgo por mí mismo", puntualizó.

En este sentido, el joven quiso dejar claro que si él quería podía cambiar de profesión. Algo que no podría hacer Gloria Camila: "Dice que estudia una carrera y no tiene ni el bachillerato", aseveró.

Desde hace varias semanas, el colaborador de Sálvame ha señalado la animadversión que siente la familia de José Ortega Cano por Ana María Aldón (43). Una mala relación de la que no se libra la hija del diestro: "Yo vivía solo y ella venía constantemente a mi casa y me contaba que no le caía bien Ana María. Yo creo que intentan ser cordiales para favorecer a Ortega Cano. Gloria tenía el protagonismo al que estaba acostumbrada", explicó.

