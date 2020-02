Paulina Rubio impacta con su nueva cara: desvelamos todos sus retoques y cuánto se ha gastado

No hay paso que dé Paulina Rubio (48 años) que esté exento de polémica. Tras su controvertida actuación en el Carnaval de Tenerife -cobró 100.000 euros por un show de 10 minutos donde reinó el playback- la chica dorada voló hasta Miami y protagonizó otro momento para el recuerdo. La intérprete de Ni una sola palabra tenía preparada una espectacular sorpresa: era la estrella invitada de la final del programa MQB All Stars!

Paulina apareció, lució un increíble corsé de cristales y cadenas plateadas con mangas de redecilla negra y entonó su célebre Lo haré por ti acompañada de un nutrido equipo masculino de baile. Pero los espectadores del programa también comentaron que notaban algo diferente en el rostro de la mexicana. Rubio exhibió una piel mucho más tersa de la cuenta, los labios algo más abultados y los pómulos más marcados.

Pero, ¿qué se ha hecho en realidad Paulina Rubio? JALEOS ha contactado con el doctor Miguel de la Peña, cirujano y director de las Clínicas Diegos de León, que desde el punto de vista experto ha detallado a qué tratamientos se ha sometido la diva de la música.

Paulina Rubio, antes y después de sus retoques estéticos. Gtres

"Paulina Rubio podría haberse realizado el conocido como bótox bugs bunny para suavizar las arrugas de la zona superior de la nariz. Se utiliza para disimular la expresión que se habría intensificado con el paso de los años hasta hacerle parecer enfadada cada vez que gesticulaba. Le habría costado unos 250 euros", declara a este periódico el doctor de la Peña.

Y continúa: "El bótox también se lo habría aplicado en la frente. De hecho, en las fotografías donde aparece vocalizando con la boca totalmente abierta y la mirada subida, la frente se le aprecia completamente lisa sin líneas de expresión ni arrugas. Del mismo modo, Paulina habría hecho lo mismo con las patas de gallo, ya que las tiene más disimuladas o menos evidentes que en apariciones anteriores. Esta misma toxina botulínica también la habría utilizado para elevar las cejas, una técnica muy recurrente que se utiliza para abrir la mirada, ya que con el paso del tiempo los extremos de ambos lados de los ojos van cayendo hacia abajo y para fuera. Le habría costado unos 450 euros", comenta el cirujano.

Pero Paulina Rubio también habría recurrido a la técnica de los hilos tensores, célebre en España desde hace unos años. "Por otra parte, el tercio inferior del rostro se nota más terso e hidratado. Podría deberse a los hilos tensores Silhouette Soft, un tratamiento que se habría realizado para combatir la flacidez. Estos hilos cuando se reabsorben provocan el efecto piel de seda. Eso sí, se los habría puesto muy recientemente, puesto que se puede detectar en la foto hasta la trayectoria de uno de los hilos -hacia arriba y en paralelo con la trayectoria de la mirada-. El hecho de que el tratamiento aún esté reciente podría haber provocado esa sensación de inflamación. Le habría costado unos 1.200 euros", desliza el director de las Clínicas Diego de León.

A la izquierda, Paulina Rubio en abril de 2019 y a la derecha, Paulina en febrero de 2020. Gtres

"En su nariz no se habría realizado ningún retoque", apunta el doctor. "Únicamente intenta afinarla y estilizarla con el maquillaje. La punta de la nariz también está sin remodelar ni retoque aparente. Se denota con la punta mirando un poco hacia abajo, un proceso natural que se acentúa a partir de los 40 años".

Un punto de su rostro que ha llamado la atención son sus pómulos. Tal y como comenta de la Peña: "Por otra parte, para equilibrar el efecto de los hilos y no eliminar la forma redondeada de su óvalo facial -otra particularidad estética que le caracteriza y que le garantiza unos rasgos más aniñados- se habría realizado un aumento y marcación de pómulos con ácido hialurónico para incrementar su tamaño e hidratarlos. Este mismo componente también se lo habría aplicado en el surco nasogeniano -las arrugas que se profundizan poco a poco a lo largo de los años y que van desde los extremos inferiores de la nariz a la comisura de los labios".

En opinión del doctor De la Peña, Paulina se habría excedido un poco con la cantidad del componente, puesto que el resultado le ha quedado un poco artificial. Estos dos tratamientos le habrían costado 600 euros.

Paulina Rubio en su actuación en 'MQB All Stars!'.

"Precisamente los labios también aparecen más prominentes y voluptuosos. Se debe a que se habría realizado un relleno de labios progresivo, es decir, que se habría aplicado microinyecciones de este componente para aumentarlos poco a poco". No obstante, bajo el criterio del doctor De la Peña, "Paulina los habría aumentado pero no delineado. Se aprecia una línea completamente recta y casi sin forma en el labio superior, de hecho no se le nota ni el arco de cupido que tanto le caracterizaba de una forma marcada, pero natural. Le habría costado unos 450 euros".

Pero las celebrities como ella tienen un as bajo la manga antes de todo gran acontecimiento. El doctor lo ha desvelado a este periódico: "Para finalizar, como todas las celebs antes de un evento, se habría realizado la mesoterapia facial con el cocktail personalizado de vitaminas en puntos estratégicos del rostro. Ella se habría focalizado especialmente en los pómulos y mejillas para potenciar el efecto glowy que tanto le gusta realizarse hasta con el maquillaje. Le habría costado 250 euros". En total, Paulina habría invertido unos 3.200 euros en su nuevo rostro.

