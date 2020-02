Carmen Lomana: "Cuando las mujeres tienen una situación económica buena, son menos envidiosas"

Siete años han tenido que pasar para que Carmen Lomana (71 años) se haya decidido a volver a escribir. Tras Los diez mandamientos de la mujer 11 (2010) y El glamour inteligente: Las 1001 respuestas sobre protocolo, estilismo y saber estar (2013), ahora llega Cuestión de actitud, su obra más personal, descarnada, vehemente, sincera y por qué no, políticamente incorrecta.

A través de sus 192 páginas, la empresaria aconseja, desde su experiencia personal, a mujeres -en general- pero también a hombres que exploren y cuiden su higiene, que se quieran por encima de todo, que disfruten del sexo -con excepciones- y que dejen de demonizar la siempre espinosa cuestión de la edad.

JALEOS ha entrevistado a Carmen Lomana, que se encuentra feliz, ilusionada y preparando ansiosa la presentación de Cuestión de actitud. Todas las claves para sentirte bien por dentro y por fuera. El evento tendrá lugar el próximo 16 de marzo -aunque el libro ya se encuentra a la venta- y contará con padrinos de excepción como Boris Izaguirre (54), finalista del Premio Planeta en 2007 y Cristina Cifuentes (55), expresidenta de la Comunidad de Madrid.

¿En qué se diferencia este de sus otros dos libros?

Este es un paseo por mi vida, los problemas que he tenido y cómo he podido ir resolviendo los diferentes momentos duros o menos buenos. Mi vida es un poco como la película de Almodóvar, Dolor y gloria, pero ser feliz es una cuestión de querer serlo. Es un libro muy entretenido y didáctico.

Cuenta que nunca es tarde para empezar a tener buenos hábitos y rutinas y es interesante lo que comenta sobre la autoestima alta. ¿Es imprescindible para amar?

Es imprescindible para enamorarte y para no estar dando el rollo todo el día a tu pareja. Las mujeres o los hombres que no tienen seguridad en sí mismos y tienen la autoestima por los suelos se castigan. Convivir con alguien así es espantoso. Tiene que haber cierto hedonismo en tu vida.

¿Se puede amar a alguien con ideas políticas completamente opuestas? Dice que el que fue su marido y usted pensaban totalmente diferente.

Pues claro que sí. Yo me enamoré de una persona que estaba en las Antípodas de mis pensamientos políticos e incluso de algunas actitudes de mi vida. Las mayores discusiones que tuve con mi marido durante nuestro noviazgo y los primeros años de casados fueron por política. Pero vamos, de salir cada uno por una puerta de la casa. Él se fue acercando cada vez más a mí, creo que le convencí con el tiempo.

Habla con mucha libertad sobre su edad y presume de no ocultarla: ¿qué le responde a la gente que le dice "¡Qué bien te conservas!"?

Siempre digo que, por favor, no le digan eso a una mujer. Suena horrible, suena como a lata de sardinas en aceite. "¡Qué bien estás!" o "¡Qué guapa estás!". Punto. No digas: "Te conservas... para tu edad". Esas muletillas son de mala educación. Es que a veces te lo dice gente que tiene menos edad que tú y está para los leones.

Hay frases políticamente incorrectas en el libro como "si estás borracha en la barra del bar o eres un pendón desorejado, no pidas que te respeten" o sus preferencias por "amigas de buen ver y con dinero". ¿Cómo explica eso?

Es lo que prefiero. Cuando las mujeres están seguras de sí mismas, tienen una situación económica buena y están contentas con su físico, suelen ser menos envidiosas. Suelen ser menos frustradas.

Aborda con libertad el tema de la sexualidad, ¿cuándo puede ser libre, según usted, una mujer para disfrutar del sexo por el sexo sin sentimientos?

Siempre. Puedes conocer a alguien que te encanta y con quien tienes una gran atracción sexual pero no sería tu pareja. Pues como los hombres, pueden empezar con una mujer porque les gusta y les da un tirón erótico-festivo.

"La edad perfecta es ahora" es la frase con la que concluye su libro. ¿Se puede tener buen sexo pasada la barrera de los 70?

Fenomenal (Risas). Las mujeres todavía mejor. Los hombres tienen problemas de erección con la edad, problemas de próstata... Con los años, cuando estás con alguien, estás porque te gusta pero tienes una calidad de relación fantástica. Yo, por lo menos. Si te llevas toda la vida con el mismo hombre a lo mejor es un aburrimiento, es como comer todos los días lentejas.

Había leído en su libro que no recomendaba "saltar de colchón en colchón".

Eso cuando eres más joven. La locura de niñas con 14 ó 15 años que ya tienen relaciones sexuales me parece un disparate. Hablan del respeto de la mujer, del respeto por su cuerpo, del #MeToo, pero claro, si te pasas todo el día enseñando tu cuerpo como si fuera una mercancía, vives en la contradicción más absoluta. Todo el día con el trasero en pompa...

Dice que podría vivir de las rentas, retirarse para siempre en Marbella y que trabaja por placer. ¿Cómo cree que sentarán estas declaraciones?

¿Es que yo me tengo que estar autocensurando todo el día para ver qué le gusta a los demás que diga? El trabajo es fundamental para mi mente. No concibo estar sin hacer nada. A lo mejor tampoco podría vivir tan bien como vivo. Con eso lo que he querido decir es que si yo quisiera vivir de una forma más sencilla a la que vivo, podría hacerlo. Pero tengo gastos fijos y me gusta vivir así: con mi chófer, mi coche, mis empleados...

Y Chanel también le encanta...

Y un Chanel de vez en cuando, también, también.

Hay una cita en su libro que es la siguiente: "A mí me gusta ir a una sesión [de cine] tempranera [con una amiga], y después marcharnos a casa a pasar el resto de tarde y charlar de la vida, de lo que nos está pasando, de cómo estamos envejeciendo o del último hombre que nos interesa". Se ha publicado que está enamorada de un hombre famoso, ¿se puede saber quién es?

No dije famoso. Estábamos haciendo risas con los periodistas y me dijeron que tenía un brillo especial en los ojos. Entonces les dije: "Sí, estoy enamorada". Y es que es verdad, con esta persona estoy teniendo mucho feeling y no sé lo que puede pasar.

¿Es famoso a nivel mediático?

No, es famoso a nivel sociedad de Madrid.

¿Se puede saber su profesión?

No, no quiero dar pistas.

¿Qué le diría a todas aquellas personas que, tras leer su libro, piensen que es una absoluta frivolidad?

El libro no tiene nada de frívolo, cuento hasta los momentos más duros de mi vida. De todas formas, la frivolidad forma parte de la inteligencia para sobrevivir, para no dramatizar... Lo que no aguanto es la superficialidad, son dos cosas diferentes. Este libro no es frívolo, te da unas pautas sobre cómo superar problemas, cómo quererte, cuidarte y cómo andar bien por la vida.

