Se desvela el verdadero motivo de la separación entre Anabel Pantoja y Omar Sánchez

Anabel Pantoja (35 años) y Omar Sánchez (31) han puesto punto final a su relación sentimental tras casi cuatro años como pareja, de los cuales cuatro meses lo hicieron como marido y mujer.

La colaboradora y el surfero canario contrajeron matrimonio civil el pasado otoño en las islas Canarias y celebraron una gran boda en La Graciosa el 1 de octubre. Un enlace que estuvo envuelto en polémica desde el principio.

No sólo por las marcadas ausencias, como la del padre de Anabel, Bernardo Pantoja (69), o la de su tía, Isabel Pantoja (65), sino porque tan sólo dos días antes del acontecimiento, doña Ana Martín, su abuela, fallecía en la intimidad de la finca Cantora tal y como adelantó en primicia EL ESPAÑOL.

Ha sido ahora, casi una semana después de que tuviera lugar la filtración de la información y la confirmación por parte de Anabel Pantoja en su programa cuando, se ha conocido el verdadero motivo de la ruptura entre ambos. Además del desgaste propio de la pareja y la "llamada apagada" de la que la tertuliana ha hablado en Sálvame, el programa Socialité ha arrojado la razón definitiva.

Según ha podido confirmar el formato presentado por María Patiño (50), Omar Sánchez tenía deseos de ser padre y Anabel Pantoja no estaba por la labor, al menos, de momento. "Cada día había broncas. Eso lo sabe todo el mundo en Pozo Izquierdo", ha desvelado una fuente cercana a la ya expareja. Además, han expresado que "Omar es una persona a la que le gusta mucho la familia y llevaba mucho tiempo con la idea de ser padre y casi todas las peleas venían provocadas por el tema de los hijos". Este y no otro, como supuestas terceras personas, habría sido el detonante para que Anabel, que ya no estaba enamorada de Omar, decidiese definitivamente trazar la línea de la separación entre ellos.

"Soy yo quien toma la decisión. Nosotros tenemos crisis y enfados de pareja, que no voy a entrar en ello. Voy a hablar de lo que me ha pasado a mí. Hay un momento que veo que no avanzo, que es cuando él vuelve de Supervivientes. No es que él se me quede pequeño, es un gran hombre, quizá la que no ha estado a la altura soy yo, pero veía todo muy dormido...", comenzó narrando el lunes ante la atónita mirada de Jorge Javier Vázquez (51).

Y prosiguió: "Omar y yo no llegamos en plenitud a la boda, yo estaba a un sesenta por ciento", expresó, añadiendo que una semana después del enlace "me pasa algo personal, independientemente de lo de mi abuela, que me marca. Lo vivo y lo paso yo sola. Y entonces seguimos adelante y ahí es cuando me noto rara". Hasta la fecha, todavía no se ha podido saber qué es ese asunto tan personal que sucede en la vida de Anabel y que ella ha preferido no revelar por una cuestión de respeto al hombre al que amó.

La historia de amor de Anabel y Omar

Anabel Pantoja y Omar Sánchez comenzaron su relación sentimental el 14 febrero de 2018. Omar es un hombre natural de las islas Canarias y hasta su entrada en Supervivientes, apenas se conocían datos de él salvo los que la propia Anabel aportaba a través de sus redes sociales o en algunas de las apariciones públicas en las que a él se solía referir cariñosamente como 'Mi negro'. La pareja se prometió en mayo de 2019.

Mientras ella hacía una sesión fotográfica en Fuerteventura para promocionar sus bañadores, el joven canario hincaba rodilla en el suelo a modo de sorpresa y le proponía matrimonio ante el asombro de la sevillana. Desde hace dos años, Anabel trasladó su vida a Gran Canaria donde disfrutaban de la tranquilidad, quizá demasiada para ella, y la playa, lugar que ambos adoran y a donde solían ir juntos. Hoy, sus destinos se han separado y han tomado caminos paralelos.

