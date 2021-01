María Patiño, presentadora en auge y empresaria de éxito: sus cuentas fuera de la televisión

María Patiño (49 años) ha tenido un dulce final de 2020 en lo que a lo profesional se refiere. La periodista es una de las colaboradoras con más presencia en Telecinco y, además, se ha afianzado como presentadora de éxito en los fines de semana de la cadena gracias a las excelentes audiencias de su programa Socialité.

Como suele ocurrir con la mayoría de estrellas televisivas cuando están en su mejor momento laboral, el éxito en los platós se traduce también en generosos ingresos extraordinarios derivados de su actividad fuera de la televisión. En el caso de Patiño, en los dos últimos años su situación financiera ha notado este incremento de su popularidad.

María Patiño se ha convertido en uno de los rostros con más presencia en Telecinco. Gtres

La periodista es administradora única de la empresa Blanca Diva Producciones S. L., una compañía que fundó a finales de 2003, cuando colaboraba en DEC y Sabor a ti, para gestionar sus trabajos televisivos y que, tras varios años con una situación financiera inestable, en 2018 remontó gracias a la nueva faceta de la periodista como influencer.

Esa buena salud financiera de la compañía se mantuvo en 2019, según las cuentas que la empresa ha presentado recientemente en el registro Mercantil, a las que ha tenido acceso JALEOS. Los datos arrojan que María Patiño facturó en el pasado ejercicio 51.129 euros, una cifra nada desdeñable que se suma al sueldo que percibe en Mediaset por su trabajo como colaboradora y presentadora.

Los ingresos de la sociedad son prácticamente similares a los de 2018, al igual que los beneficios, que en 2019 ascendieron a 3.998 euros. Es una cifra pequeña, y más teniendo en cuenta que Patiño trabaja en la televisión donde se manejan sueldos con más de cuatro ceros, pero supone una significativa muestra de que la productora ha conseguido controlar los gastos para no incurrir en las pérdidas que antaño pintaban de rojo sus números.

Otro de los aspectos que permite atisbar la situación financiera de la empresa es su patrimonio, que en el último ejercicio del que se tienen datos asciende a más de 174.000 euros, lo cual supone una garantía de que la compañía podría afrontar sin problema las posibles futuras obligaciones. Además, Patiño dispone de más de 96.000 euros en efectivo en las cuentas de Blanca Diva Producciones S. L.

Éxito empañado

'Socialité' no ha parado de mejorar sus datos desde su estreno. Mediaset

En la actualidad, María Patiño es una de las colaboradoras estrella de Sálvame y ha sabido hacerse un hueco como destaca presentadora de Telecinco. Desde que se estrenase Socialité en 2017, la audiencia del espacio ha ido aumentando desde el 8,1% de cuota media de su primera temporada hasta el 16% de media que ha tenido en 2020. Una notable mejoría que ha propiciado que la cadena confíe en el programa también para su access prime time de los lunes desde el pasado 30 de noviembre.

Precisamente en el mes de noviembre, el share de Socialité ha crecido hasta cosechar un impresionante 17,7% y más de 1,7 millones de espectadores. Además, desde el pasado 22 de diciembre el espacio se emite también en la noche de los martes, ante los buenos resultados que ha cosechado cada lunes frente a El Hormiguero.

A pesar de estar en lo más alto de su carrera profesional, Patiño no está pasando por su mejor momento personal, tal y como ella misma confesaba el pasado mes de octubre. Después de que Chelo García Cortés (68) aceptara presentar un sábado el formato de corazón de su amiga, a consecuencia del reto que aceptó durante su participación en ¡Quiero Dinero!, su energía habitual se vio mermada y protagonizó un conflicto con Jorge Javier Vázquez (50) al sentirse menospreciada como presentadora: "Yo tengo conciencia de que tú no dices y haces las cosas para hacerme daño. Pero tú sí que sabes que hay cosas que en las que me siento de menos. Y sabes lo que supone para mí Socialité", le dijo al de Badalona entre lágrimas en Sábado Deluxe.

Patiño confesó en 'Deluxe' estar pasando por un bache emocional. Mediaset

Días después, María abría su corazón en Sálvame y confesaba sentirse "muy frágil y vulnerable" en su trabajo. "Esta mañana cuando me he levantado no quería venir a trabajar, pero he hablado con Alberto -director del programa- y me ha dicho algo que me ha hecho reaccionar. En concreto me ha recordado que hay mucha gente jorobada ahora", desvelaba la colaboradora.

