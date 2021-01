Rafael Amargo interviene en 'Socialité' para pedir su cancelación e insulta a María Patiño

La relación entre Rafael Amargo (45 años) y la presentadora María Patiño (49) hace tiempo que se torció y no es precisamente fluida. La postura pública de la también colaboradora de Sálvame acerca de los últimos escándalos del coreógrafo, así como la cobertura que su programa ha dado de los mismos, parece que no ha gustado nada a Amargo. Él no quiere ni oír hablar de María. De hecho, hace unos días se negó a atender a los reporteros de Socialité en la puerta del teatro La Latina, donde está actuando con la obra Yerma.

Este lunes, y para sorpresa de muchos, el coreógrafo intervenía en directo en el programa Socialité, presentado en esta ocasión por Nuria Marín (39), sustituta de Patiño en vacaciones. El bailarín, un tanto sulfurado al otro lado del teléfono, acusaba a Patiño de mentirosa y pedía la cancelación del programa. La intención del programa era charlar con Rafael sobre su función y sus deseos para este 2021 recién estrenado, pero el artista tomaba el pulso de la conversación, descolocando a Nuria.

La tensa intervención de Rafael Amargo en #Socialité413 cargando contra @maria_patino: "Es mala persona. Espero que este 2021 le quiten el programa a 'la vena'" https://t.co/PeemKS48YR — Telecinco (@telecincoes) January 4, 2021

"Que le quiten el programa 'a la de la vena'", espetó Rafael al poco de comenzar la llamada. "Me lo habéis pedido y aquí estoy. Qué necesidad hay de hacer sangre y de que cuando estás muerto te sigan apuñalando. Es mala persona. Muchas veces es la manera en la que lo cuenta esta señora (María Patiño) porque es como imperativa", añadía para asombro e incomodidad de Marín. Y continuaba Amargo su perorata: "Pudiendo hacer cosas que informen y no deformen, ¿por qué en vez de estar hablando de un espectáculo donde se pueden vender entradas estamos hablando de la señora?".

Y añadía: "Sois una productora maravillosa. Sois un equipo humano con el que siempre hablo, aunque me quede el último salgo siempre a atenderos. Después tenéis unas cosas un poco más picantes, pero entiendo que también forma parte de vuestro trabajo". Tales fueron las palabras de Amargo hacia Patiño, que Nuria Marín salió en su defensa: "Te equivocas cuando dices que María Patiño es mala persona. Creo que en realidad te cae bien porque creo que en el fondo quieres ser amigo de María Patiño. Me incomoda que se hable así de una compañera. Ojalá podáis arreglar vuestras diferencias".

Nuria Marín durante la llamada de Rafael Amargo. Mediaset

Amargo no encajó bien esta defensa y también opinó sobre Nuria: "Tú la ves como tú la ves, yo la veo como la veo. Es una imagen horrorosa la que da y punto. Lo que tiene que hacer es informar y no desinformar. Esa es una imagen que no se puede dar en televisión".

Las confesiones de Rafael

A principios del mes de diciembre de 2020 Rafael Amargo fue detenido por tráfico de drogas y organización criminal. Todo un escándalo que zarandeó los medios de comunicación y que, aún hoy, sigue dando de qué hablar. En plena investigación, y después de que el fiscal vuelva a pedir su ingreso en prisión, lo cierto es que Amargo ha concedido multitud de declaraciones en estas semanas tan convulsas.

Califica de falsedades lo que se escribe y comenta de su figura y vida personal y sostiene que "esto nace de muchas envidias y muchas cosas. Porque, gracias a Dios, con el esfuerzo y el trabajo siempre salgo de todas. Yo lo único que voy a seguir haciendo, que me ha salido muy bien, es hacer lo que hago, que es trabajar y trabajar. A ver ya si se rinden un poco porque yo lo que quiero es trabajar. A mí quien me conoce me quiere mucho porque sabe el corazón que tengo y el tipo de persona que soy. Saben que yo jamás haría nada, ni tendría la necesidad de vender nada bailando como yo en los teatros".

Rafael Amargo a las puertas del juzgado este martes 15 de diciembre. Gtres

El bailaor, que hace unas semanas estuvo a punto de cerrar una rentable aparición en Sábado Deluxe, finalmente optó por dar la cara en una conversación grabada en Espejo Público. El granadino relató cómo vivió los días posteriores a su puesta en libertad, asegurando que esta polémica no le ha venido "nada bien" pese a lo que se pueda pensar: "Antes de esto también llenaba teatros".

Con su habitual mordacidad, el coreógrafo aseguró que le costó reaccionar cuando le detuvieron: "Nos metieron en un portal y estábamos flipando". Afirmó que la Policía rebuscó todas sus pertenencias y, según su relato, algunas de ellas no han aparecido aún. "Me falta un anillo y más cosas", comentó. Además, el artista desveló que llevaba cinco años sin consumir sustancias y que en dos ocasiones, en épocas de "exceso de trabajo", había ingresado en un centro de desintoxicación: "Estuve tres meses la primera vez y luego otros dos".

