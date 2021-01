Sarah, la sobrina de Ana Duato, vuelve a los medios: la reacción de la familia y su carrera como 'influencer'

Domingo 3 de enero de 2021. Programa Socialité. En un momento dado de su emisión aparecen declaraciones, vía telefónica, de Sarah Duato, la sobrina díscola de la actriz Ana Duato (52 años). La joven, que ya el 5 de abril de 2020 debutó en televisión y vertió palabras no demasiado halagüeñas sobre su tía, lo ha vuelto a hacer. Se ha pronunciado sobre el juicio que tiene pendiente la actriz de Cuéntame cómo pasó por, supuestamente, defraudar a Hacienda. Y, además, ha desvelado dónde está pasando la familia estos días de Navidad.

Ya en su momento, en su estreno mediático, Sarah aseguró, entre otras cosas, que "en la familia Duato, si no eres alguien no te consideran Duato" y "Mi tía es muy falsa. Lo ha sido conmigo y con toda España. Tiene doble cara". Esto, como pudo conocer JALEOS entonces, no hizo ninguna gracia a la familia. Molestó sobremanera su incursión televisiva y se le conminó a no volver a hacerlo. De hecho, el abogado que defiende los derechos de los Duato, Antonio González-Zapatero, ya dejó patente que de reincidir en su conducta se tomarían medidas. Ahora, a la luz de sus últimas declaraciones, este periódico ha analizado su situación.

Sarah ha atendido la llamada del programa de Telecinco para conocer cómo está su tía ante el juicio que tiene pendiente por, supuestamente, defraudar 1.900.000 euros, y por el que se le piden 32 años de cárcel. La joven ha asegurado lo que sigue: "Toda la familia la está apoyando. Yo, en su lugar, muy tranquila no estaría, la verdad. Aunque lo disimule, que eso se le da muy bien", "Cualquier persona en su situación tendría miedo de entrar en la cárcel, y más cómo están ahora las cosas, que están empezando a castigarlo más", "Están en Ibiza, normalmente, se refugian allí. Suelen como huir ahí. Porque, además, es un sitio muy tranquilo".

Y añade: "Supongo que con todo lo que está pasando no querrá salir mucho. Además, es una persona muy privada y muy familiar", "Por lo que yo sé, obviamente está mucho más intranquila". Unas declaraciones que tampoco han agradado precisamente a su entorno. Este medio lo ha podido confirmar. No ha gustado nada, pero se prefiere pasar por alto. No se tomará ninguna acción. Esa es la actitud y la directriz. Las relaciones de Sarah con parte de la familia siguen siendo "nulas", inexistentes.

Este medio se ha puesto en contacto de nuevo con el letrado de la familia, quien sostiene desde el otro lado de la línea que desconocía por completo que Sarah ha vuelto a hablar en los medios. "No tenía constancia y nadie me lo ha hecho ver", ha asegurado. Por tanto, en consonancia con la conducta que ha tomado la familia. Lo cierto es que Sarah Duato tiene una vida profesional que nada tiene que ver con la televisión. De hecho, ejerce como influencer en su red social Instagram, donde cuenta con 14.000 seguidores.

Según la información que maneja este medio, "le va muy bien con su trabajo en las redes y su blog". Promociona marcas como Miu Miu, Georges Rech, Rituals o Glamglow. Puestos en contacto con la agencia especializada en moda, diseño y belleza CoolHunting Madrid Comunicación, se aclara que Sarah todavía dispone de "números muy pequeños", aún no está incluida en la clasificación de influencer. "De momento, tiene muy poca participación. Parece un perfil correcto a simple vista y podría estar aprovechando el filón del apellido", se informa.

Y se añade que Sarah cuenta con "fotografías cuidadas, estilismos muy bonitos, tiene diferentes acciones publicitarias. Desde nuestra experiencia, son publicaciones que no deben ser pagadas al tener números tan bajos. Son colaboraciones, a través de esos intercambios a Sarah le dan productos, los prueba y los promociona y genera el efecto llamada publicitaria". De momento, "no debe cobrar". De hacerlo, estaría entre los 300 y 500 euros como máximo.

Sarah Duato es una gran amante de la moda. Muy constante con sus publicaciones en su cuenta de Instagram, la joven lleva un plan establecido de posts que cumple a rajatabla, con una temática concreta -nunca se sale fashion world, lifestyle y belleza con ella como protagonista- Además mantiene un orden estético muy armónico. Este es uno de los grandes reclamos de las marcas en los últimos tiempos. No solo el número de seguidores, el engagement o los likes sino también su apariencia estética, su carta de presentación, algo fundamental.

Duato habla perfectamente inglés y desempeña funciones de influencer no solo a través de su red social de fotos instantáneas sino también en su blog personal. Es la responsable de El mundo de Sarah, un espacio donde ella misma ofrece "pequeños consejos y recomendaciones acercado del mundo de la moda, belleza, restauración y eventos vistos a través de mis ojos". Hasta el momento, el grueso de los comentarios en las fotos de sus redes sociales iban cargados de halagos y loas: bien por su look, bien por sus palabras o por lo ideal de la fotografía.

La relación con su tía

Ana Duato junto a su sobrina Sarah.

Sarah Duato era una persona completamente desconocida hasta hace apenas unas horas pero en poco tiempo ha dado un giro de 180 gratos. El entorno de la joven aún no entiende qué sentido pueden tener sus declaraciones en el programa de María Patiño (49) cuando en la mañana de este domingo su tía Ana le había escrito un mensaje de WhatsApp preguntándole por su salud tras presentar síntomas de coronavirus. "Ahora mismo la relación que tengo con mi tía se ha ido distanciando, lo que sí sé es que ha estado con bastante angustia desde el tema de Hacienda", comenzaba relatando Sarah.

Con algo de dificultad a la hora de expresarse, la joven decía sentirse decepcionada e impotente por la actitud de tu tía respecto a ella en algunos momentos de su vida: "En la familia Duato, si no eres alguien, no te consideran Duato. Yo me siento excluida. Mi tía me ha decepcionado por muchos temas de interés, de falsedad, decepción por temas personales míos. No es la persona que dice ser".

Pero el golpe definitivo de Sarah Duato a su tía Ana ha llegado con las duras declaraciones en las que la sobrina afirma que la actriz era conocedora de todos los movimientos irregulares que hoy la tienen en el disparadero de la justicia. La Fiscalía Anticorrupción solicitó a principios del pasado mes de marzo 32 años de cárcel para Ana Duato por siete delitos fiscales. "Mi tía Ana está al tanto de todo y ha hecho cosas benéficas para ocultar esa falsa cara...", apuntaba la influencer respecto a la petición de prisión, difícil de eludir para Duato por la cantidad de presuntos delitos que se le atribuyen. "Toda mi familia sabe que llevo tiempo cortar lazos con ellos. Mi tía no reaccionará bien a esto, ella huye de estos temas...".

