Isabel Pantoja vende su ático en Fuengirola por 700.000 euros: las imágenes de su interior

Isabel Pantoja (65 años) ha vendido su ático en Fuengirola, una de sus propiedades más preciadas. El traspaso de la vivienda ha llegado en uno de los momentos más críticos para la tonadillera. A día de hoy, no cuenta con proyectos profesionales, tiene importantes problemas económicos y afronta una gran tristeza por el fallecimiento de su madre, Ana Martín, quien perdió la vida el pasado 29 de septiembre.

Fue la noche de este martes 11 de enero cuando se dio a conocer la noticia en Ya son las ocho, el espacio conducido por Sonsoles Ónega (44). La información tomó por sorpresa a Isa Pantoja (26), nuevo fichaje del programa, quien se enteró de la reciente venta en directo. No obstante, se mostró feliz por la cantante. "Si es para algo bueno, que creo que sí, la verdad es que me alegro. Mi madre tenía pensado vender algunas de sus propiedades porque además no hace uso de ellas, así que enhorabuena. Así puede hacer frente a los pagos que tiene pendientes. Es lo que creo, pero si lo hace por gusto ojalá vendiese todo y lo disfrutase porque yo es lo que haría", expresó la televisiva.

La intérprete de Marinero de luces ha vendido el piso por algo más 700.000 euros, un valor más bajo que el inicial -995.000 euros-. Isabel Pantoja se ha visto obligada a aceptar casi 300.000 euros menos de lo que pedía hace un año, cuando decidió deshacerse de la propiedad, ante de la escasez de ofertas por el inmueble.

Fachada del ático que ha vendido Isabel Pantoja en Fuengirola. EL ESPAÑOL

Se trata de un impresionante ático de 195 metros cuadrados, situado en la tercera planta de un edifico de la calle Miguel de Cervantes de Fuengirola. La ubicación, de hecho, es uno de sus mayores atributos. El piso es muy céntrico y está a pocos minutos de comercios, bares y restaurantes. Además, a 80 metros de la playa.

La casa está completamente amueblada, cuenta con cuatro dormitorios, cuatro baños, varios salones y una amplia terraza cubierta y muy luminosa. Además, tiene armarios empotrados, aire acondicionado y una cocina totalmente equipada. La decoración llama especialmente la atención por la combinación de sus intensos colores en cada una de las estancias -rosas, azules, amarillos, verdes...- Carece de modernidad, pero destaca por su comodidad y la amplitud de sus espacios.

Varios espacios del ático que ha vendido Isabel Pantoja en Fuengirola. Fuenplaza

Hasta hace unos años, esta era considerada la segunda vivienda de Isabel Pantoja y una de sus favoritas, ya que acudía con bastante frecuencia. Desde hace un tiempo, sin embargo, no disfrutaba de ella.

Con esta importante venta, Isabel Pantoja podría aliviar sus problemas económicos. Sin embargo, no es la solución. En los últimos días se ha informado que sus deudas ascenderían a 2.800.000 euros. Además, continúa siendo propietaria de Cantora -que podría ser embargada si no hace frente al casi año y medio de hipoteca impagada-, de una casa en El Rocío, de un piso en Los Remedios (Sevilla) y de varias plazas de garaje.

