La reina Letizia hace pleno en 2022: dos actos, dos estrenos y un mismo color

Hay quien tiene más suerte y hace su vuelta al cole con un poco más de margen. La reina Letizia (49 años) ha protagonizado este miércoles por la mañana su primer acto en solitario tras las vacaciones de Navidad. Y, aunque la Pascua Militar nos dio muchas esperanzas gracias a un triunfal estreno, el look elegido para hoy nos ha dejado un poco fríos.

Es cierto que el acto que protagonizaba no era para lucirse mucho, pero desde luego no pasará a la historia de sus mejores outfits. Letizia tenía una reunión de trabajo con la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER), con la que está tan ligada, y ha lucido el primer look de working girl del 2022.

La reina Letizia con vestido 'oversize' de Hugo Boss. Gtres

Acompañada de su fiel escudero, su secretario José Manuel Zuleta, la reina Letizia se ha apuntado a una de las tendencias más fuertes de la temporada, el estilo oversize. Es curioso que para su segunda aparición del año haya elegido el mismo color que en la primera, el azul petróleo.

La Reina ha estrenado un nuevo abrigo en este tono -creo que ya hemos perdido la cuenta de cuántas prendas de abrigo tiene en su armario- firmado por Hugo Boss. De doble botonadura y con toque masculino, seguro que le ha venido de maravilla para el frío que hacía esta mañana en Madrid.

Debajo del abrigo también iba vestida de la firma alemana. Se trata de un traje de chaqueta de raya diplomática, en color azul marino compuesto por una blazer entallada, modelo Kocani, y un pantalón de pata ancha, el modelo Arysa.

La reina Letizia ha lucido traje de raya diplomática. Gtres

La primera vez que se lo vimos fue en una videollamada durante el confinamiento de abril de 2020 y desde entonces lo ha lucido en varias ocasiones. La última fue a finales de noviembre, en unas audiencias en Zarzuela. Al igual que en este, su primer y único acto público de la semana, en todas las ocasiones lo ha combinado con una camiseta negra.

Donde ha tenido que pasar frío ha tenido que ser en los pies ya que ha calzado unos salones sin medias, así que se le han tenido que quedar los pies congelados. Ha calzado unos salones en azul marino firmados por la española Magrit con la cartera a juego, firmada por Carolina Herrera. Son unos complementos que llevan en su armario varías temporadas.

El 'piercing' de la reina Letizia.

Hemos comprobado este miércoles por la mañana en Madrid que el piercing de la Pascua Militar no había sido un adorno pasajero y hoy ha vuelto a lucirlo. Seguramente ocurrirá como con el anillo de Karem Hallam, que se nos va a hacer eterno.

