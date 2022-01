Muere la modelo brasileña Valentina Boscardin a los 18 años víctima de la Covid-19

La modelo brasileña Valentina Boscardin ha fallecido a los 18 años como consecuencia de las complicaciones derivadas del coronavirus. La joven, que llevaba varios días ingresada en un hospital de São Paulo, sufrió una trombosis que terminó con su vida. Ha sido su madre, la periodista Marcia Boscardin, quien ha confirmado la triste noticia a través de sus redes sociales.

"Con gran dolor me despido el amor de mi vida. Adiós, Valentina Boscardin Mendes. Que Dios te reciba con los brazos abiertos. Hija mía, te amaré por siempre. Un ángel sube al cielo", ha escrito en la publicación, que rápidamente se ha llenado de mensajes de condolencia ante su pérdida.

Según la conocida presentadora, su hija no tenía ninguna patología previa y además había recibido dos dosis de la vacuna Pfizer. Sin embargo, estas medidas no evitaron que Valentina tuviera que necesitar atención médica, que pese a sus esfuerzos no pudieron hacer nada por salvar su vida.

La joven maniquí había seguido los pasos de su progenitora en el paso de la moda y formaba parte de la agencia Ford Model Brasil São Paulo, una de las más conocidas del país latino.

Un amigo de la familia, Felipeh Campos, se ha unido a las condolencias por Boscardin, desvelando el futuro prometedor que tenía ante sí: "La hija de la querida modelo y empresaria Marcia Boscardin, falleció este fin de semana, a los 18 años y víctima de una trombosis tras contagiarse coronavirus. Valentina estaba en ascenso y lista para emprender una carrera internacional. Qué tristeza. ¿cómo decirle a una madre que tiene que seguir tras esta pérdida? Fue inmunizada con ambas dos dosis de Pfizer. Descansa, Valentina".

La joven modelo brasileña en una imagen de sus redes sociales. Instagram

Pese a su juventud, el rostro de Valentina Boscardin ya era conocido en su país de origen y contaba con más de 11.000 seguidores en las redes sociales. Allí no solo compartía sus trabajos como top, también su faceta más personal, colgando algunos posados, rutinas diarias y fotografías familiares.

Marcia Boscardin, antes de trabajar como presentadora televisiva, se dedicó al mundo de la moda, trabajando con firmas de la talla de Armani, Valentino, Dior o Givenchy. Un éxito que no se quedó ahí, pues también participó como actriz en algunas películas. Un talento que muchos veían en su hija, de la que ahora se despide con el dolor más profundo.

