Mila Ximénez carga contra Santi Acosta en la época de ‘Salsa Rosa’: “Era lo peor”

Este jueves se estrena la tercera temporada de La isla de las tentaciones, el reality revelación de Telecinco durante el pasado 2020. En el programa de Sálvame de ayer se emitió un vídeo promocional para conocer con más profundidad a las nuevas parejas, y a la vuelta, Miguel Frigenti señaló que se cree muy poco el amor que siente Manuel por Lucía, pues ya le vemos llorando en la despedida, tal como hizo Tom Brusse con Melissa.

Entonces Jorge Javier Vázquez, presentador del programa, le preguntó si tampoco se cree a Lydia Lozano, colaboradora de Sálvame que ha llorado más de una vez en plató. En ese sentido, Kiko Hernández recordó que la primera vez que Lydia lloró ante las cámaras fue con el tema de Al Bano, en un programa de Salsa Rosa.

Además, explicó que el conductor de aquel magacín rosa que se emitía la noche de los sábados en Telecinco, Santi Acosta, la echó del plató porque “un periodista que llora ni es periodista ni es nada”. “Santi era lo peor”, apostilló Mila Ximénez.

Los compañeros empezaron a decir “no, no”, intentando cubrir las espaldas a Acosta, pero Mila insistió. “Conmigo sí fue lo peor”. Sin querer darle la razón a Mila, Jorge Javier rememoró cómo tras unos años perdida de la prensa del corazón Mila Ximénez reapareció en Aquí hay tomate hablando mal de Isabel Pantoja, y que por esa misma razón fue invitada a Salsa Rosa, programa en el que los colaboradores, entre los que estaba la difunta Maika Vergara o Ángela Portero la lincharon. “La trataron fatal, yo acabé con un cabreo...” apuntó Vázquez.

“Él no me miró en toda la noche, y dijo que no me dirigiera a él, que hablara con los colaboradores. Le parecía que yo era basura”, siguió explicando Mila, refiriéndose a Santi Acosta. Jorge Javier hizo un poco de autocrítica, y señaló que el comportamiento que se tuvo entonces con Ximénez es similar al que alguna vez han tenido en Sábado Deluxe con algunos invitados. “Yo me cagué en todos, y aquí estoy yo y ahí están ellos”, remató Mila Ximénez.

Jorge Javier explicó que en cierta ocasión Maika Vergara, fallecida en 2003 a los 54 años como consecuencia de un infarto, le aseguró que ella estaba con Carmina Ordóñez el día que murió Paquirri, y que apañaron un poco las fotografías que se publicaron de ‘la Divina’ llorando.

“Maika era más mala también”, añadía Mila Ximénez al respecto, asegurando que Carmina estaba con ella aquella noche, y que no vio a Vergara en ningún momento. “No la soportaba”, continuó, revelando que la difunta periodista “le destrozó” la vida porque ella estaba con Roberto Pastrana, un médico mayor que ella, que le fue infiel. En ese periodo Mila conoció entonces a Manolo Santana, su futuro marido, y Maika Vergara le enseñó fotos de Mila con Santana a Roberto Pastrana, y le dijo que o le daba una entrevista o que aquellas imágenes verían la luz.