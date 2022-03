Qué fue de Francine Gálvez, la sustituta de Jorge Javier en 'Aquí hay tomate' que plantó a TVE por cuestión de ética

Francine Gálvez (55 años) casi nunca se ha apeado de su característica sonrisa en los diferentes medios de comunicación donde ha trabajado. De hecho, ese gesto -amable y cargado de bonhomía- es uno de sus mayores -y mejores- signos de identidad.

Gálvez siempre tuvo cristalino que lo suyo era la comunicación, más tarde descubrió que tendría un largo romance con la cámara y la televisión, y se convertiría en una de las grandes presentadoras en España.

Francine ha probado el éxito más apabullante, pero también la gama de grises y el tiempo de espera. El sentirse en pasillo a la espera de proyectos. A todo se ha hecho con entereza, serenidad y estoicismo. Sabe como nadie de televisión, y también conoce como pocas las vísceras del mundo del corazón. Natural de Camerún, en 1989 se graduó en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid.

Tras el tiempo de formación, fue contratada por La 2 para sus servicios informativos. Más tarde, formó parte del equipo de Buenos días. Con tan sólo 23 años ejerció como presentadora al ponerse al frente de la edición de fin de semana del Telediario. En esa labor estuvo hasta el año 1993 y se codeó con grandes compañeras como María Pau Domínguez (59) y Ana Blanco (61).

La cadena pública muy pronto se dio cuenta de que tenían un filón en su plantilla y un año después, en 1992, Gálvez dio paso al entretenimiento con la gala de inauguración de Eurodisney. Hasta 1997, se mantuvo fiel al organismo y llegó a presentar espacios como Oxígeno. No obstante, Telemadrid la estaba esperando. Esa cadena que tanto le dio, y que en la actualidad le da cobijo con gran éxito.

Entre 1997 y 2000 demostró sus dotes como reportera en el programa Madrid Directo, el mismo que hoy capitanea con maestría en su versión Flash. En 1999 tocó otro palo en la comunicación, la prensa del corazón. Presentó junto a Víctor Sandoval (55) el espacio emblemático Mamma Mía. Era cuestión de tiempo que se erigieran ambos como una dupla fantástica y de gran conexión.

También presentaron de la mano el programa Macumba TeVe. Pronto las cadenas privadas quisieron ficharla. Primero, Antena 3. En 2001 condujo Noche y día con Isabel Gemio (61). Más tarde, hizo lo propio con Rumore, rumore con Jorge Javier Vázquez (51), y Confianza Ciega.

Fueron tiempos de éxito, pero la vida quiso que retornara a sus raíces. En 2004 presentó en La 1 Voluntarios, y en 2005 Palabra por palabra para La 2.

Al poco tiempo, Francine dirigió su propia revista, Emisiones TV. A su puerta llamó Mediaset, cadena que la quiso de nuevo como conductora de programas de corazón. En 2007, se puso al frente de Aquí hay tomate, junto a Víctor Sandoval, y fue colaboradora de El Programa de Ana Rosa en 2008.

La cancelación de Aquí hay tomate fue un mazazo duro: "Yo no tengo ni representante, ni mánager, ni nada. Me dedico a trabajar. Yo creo que a veces algunos piensan: 'No se lo voy a proponer porque no lo va a hacer, está en otra onda'", opinaba la periodista sobre su falta de trabajo.

"Yo de repente estoy en La 2 haciendo un programa de voluntariado y al año siguiente me voy a hacer el Tomate a Telecinco. Creo que he sido un poco castigada, porque el ir y volver no está bien visto. Si una cadena apuesta por ti, y yo lo entiendo, tienes que estar a tope con ella, tienes que tener ese compromiso para que la cadena saque esa rentabilidad de apostar por ti", aseveró.

En 2011, se convirtió en directora de PromusicTV Audiovisual, lo que compaginaba con sus participaciones en Amigas y conocidas en La 1 y con Mi gran boda en Las Vegas, espacio que presentaba en Telemadrid.

Desde entonces, es un rostro veterano de la cadena autonómica, y una de las presentadoras más valoradas. Desde noviembre de 2020, presenta Madrid Directo con Emilio Pineda, y desde 2021 la versión Flash del programa. Como apunte, destacar que Francine Gálvez también debutó como actriz. En octubre de 1992, participó en la película Supernova, protagonizada por Marta Sánchez (55).

Si hay una cuestión que copó titulares en su momento sobre Francine, fue su salida de TVE. Su estancia en los informativos es una de las más importantes en su carrera, pero aquella época no fue fácil, como reconoció la propia presentadora en un directo en Instagram.

"Me tocó una etapa muy dura. Era demasiado joven, demasiado inocente y creía demasiado en el periodismo. Hasta que vi que en el Telediario que presentaba no se podía hablar del caso de Juan Guerra. En TVE ni se mencionaba", confesó al tiempo que manifestó que su salida se debió a cuestiones éticas: "Yo había estudiado periodismo con el ánimo de poder intervenir dando información a la gente para que pudieran tener una vida mejor, pero no para hacerle la ola al poder. No quería que me pagaran por hacer la ola".

"Me parecía ilícito que se me utilizara como cara visible de un mensaje, que era hacer ver a la sociedad española que no pasaba nada. Me pareció fatal. Tendría que comprobarlo, pero creo que soy la única persona que ha dejado el Telediario por cuestiones de ética", añadió.

La consecuencia no tardaría en llegar a su vida. Rosa María Mateo cogió el relevo del Telediario: "Dije que si me querían para hacerle la ola al Gobierno, que se buscaran a otra persona. Y eso hicieron. Volvieron a llamar a Rosa María Mateo".

"La perpetuación de lo políticamente correcto, que en mi caso y en ese momento en el que yo presentaba el telediario, consistía en que las informaciones que iban en contra del Partido Socialista gobernante en ese momento, en Televisión Española, no se mostraban, sigue existiendo hoy en día", aclaró Gálvez en Afroféminas.

A nivel personal y sentimental, Francine Gálvez está en la actualidad enamorada y no descarta la boda. Lleva nueve años en relaciones con un hombre del que ningún dato se conoce.

"No nos hace falta la boda, pero me gustaría y si no lo he hecho antes es porque soy tan convencional que pienso que si me caso es para siempre. Llevamos ocho años juntos y tenemos muy claro todo. me gusta involucrarle en mis proyectos cuando lo necesito y en su momento le animé a que se hiciera operador de drones. Es muy inteligente y flexible y tiene sus ideas muy claras", sostuvo en ABC.

En ese mismo medio, habló de la maternidad, esa asignatura pendiente en su caso: "No conozco a ninguna mujer que en algún momento no se lo haya planteado. Pienso que es un problema sin resolver compaginar trabajo y maternidad. A eso se une que nunca he tenido o la estabilidad de pareja o las agallas de las mujeres que se lanzan a una maternidad en solitario".

Tiempo atrás, Francine fue relacionada con Álvaro Muñoz Escassi (47). Ambos fueron fotografiados de manera muy cómplice en Tarifa. Sin embargo, aseguraron entonces ser amigos desde hace muchos años: "Somos amigos íntimos desde hace años. Es tal la tontería, que casi te dan ganas de jugar a provocar".

