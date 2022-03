María Iborra, tres meses sin su madre, Verónica Forqué: shows alrededor del mundo y "más inspirada que nunca"

María Iborra (31 años) pasó la mañana del pasado 13 de diciembre en casa de su madre, Verónica Forqué. Horas después, la admirada actriz era hallada muerta en su hogar. La joven tuvo que hacer frente a una despedida inesperada. Un adiós por el que derramó muchas lágrimas, pero que también le ha servido para sentir "más cerca que nunca" a su madre: "La muerte no existe. Ahora mi madre está conmigo y con todos los que la aman", fueron sus primeras palabras tras cinco días de silencio después de la muerte de la artista.

Este domingo se cumplen tres meses del fallecimiento de Forqué, exactamente 90 días en los que María no ha dejado de pensar en su madre y en la promesa que le hizo: "Voy a continuar con mi vida y mis trabajos porque mi madre me conocía y es lo que ella habría querido que hiciera", expresó poco después del funeral. Así lo ha hecho, en honor a la actriz y a la faceta rebelde y transgresora que siempre las unió a las dos.

María Iborra se hace llamar 'Virgen María' en las redes y en sus shows nocturnos. Instagram

María no ha parado de trabajar en este tiempo tras la desaparición de su madre. Su agenda laboral ha estado repleta de compromisos dentro y fuera de España. Bajo el nombre artístico de Virgen María, la joven ha llevado por el mundo sus impactantes shows en los que ejerce de Dj y showgirl con sus actuaciones de pole dance. En contraste absoluto con su apodo, la hija de Forqué luce una imagen muy llamativa, una figura exuberante que no teme mostrar casi desnuda, con looks imposibles y complementos de un mundo sobrenatural.

Ella pone en jaque la censura de las redes sociales y los tabúes sociales, y esa personalidad es la que ha conseguido captar la atención del público internacional. California, Miami, Nueva York, Texas, México, Alemania... son solo algunos de los lugares en los que ha actuado o trabajado como imagen de marca en los últimos meses.

Este pasado viernes 11 de marzo ha tenido lugar una de sus citas más importantes de su agenda de comienzos del 2022. La joven ha cruzado el océano Atlántico y se encuentra en México -tras pasar unos días también en Houston- porque ha actuado en un famoso salón de la capital azteca.

La Dj ha arrasado en el festival Goteo Vol.12, una cita muy reconocida en Ciudad de México, que se ha llevado a cabo en el Salón Chabacano del centro de la urbe. El evento lleva semanas anunciándose y la hija de Forqué se presentaba en el cartel oficial como una de las grandes estrellas del show. "El regreso de una de verdadera obra de arte: Virgen María", se podía leer en el póster promocional; y es que no es la primera vez que la disc jockey visita la aclamada cita nocturna en tierras mexicanas.

Pero su agenda no solo brilla por esta especial cita. Además de protagonizar editoriales de moda de revistas españolas y anglosajonas, María también ha cautivado a los estadounidenses. Prueba de ello es que la mundialmente conocida empresa Playboy contó con ella para su evento más especial. La mítica compañía de las conejitas más famosas del planeta dio el salto a la moda prêt-à-porter el pasado diciembre, y para promocionarla invitó a las figuras más creativas y atrevidas del panorama mundial, y entre ellas estaba María Iborra Forqué.

La marca dispuso en Nueva York un jet privado con el que surcó los cielos hasta Miami e invitó a este viaje a algunas personas de carácter muy ecléctico que reivindican los desnudos y la libertad. La representante española hizo gala de su empoderamiento y seguridad subiéndose al glamuroso avión con un minibikini negro y con la piel totalmente tatuada con cientos de conejitos de Playboy.

La joven Dj utiliza las herramientas de edición fotográfica para dar rienda suelta a su creatividad. Instagram

A la vista está que la joven vive uno de sus momentos profesionales más prolíferos. Con este éxito a sus espaldas, EL ESPAÑOL ha podido conocer por fuentes de su entorno que María se encuentra "bien, ilusionada con sus proyectos" y no se olvida de su madre: "Sabe que ella desde donde esté la cuida más que nunca", se desliza a este medio. Además, quienes la conocen hacen hincapié en que la Dj ha aseverado que últimamente está "más inspirada que nunca" y que "está convencida de que todo lo bueno que le está llegando es gracias a la energía que le manda su madre".

A su triunfo internacional gracias a sus llamativos shows, hay que tener en cuenta que María tiene un puesto fijo en una famosa discoteca de Madrid donde lleva a cabo sus actuaciones musicales y sesiones nocturnas, protagoniza campañas de marcas de moda y al mismo tiempo arrasa en la app de contenido para adultos Only Fans por la que cobra entre 2.000 y 5.000 euros al mes.

