Santiago Segura, sobre la muerte de Silvia Gambino: "Ha tenido mala suerte. Es una noticia muy triste"

El mundo del cine, el teatro y la televisión están de luto. Este lunes, día 4 de abril, se ha confirmado la triste noticia del fallecimiento de la actriz Silvia Gambino a la edad de 57 años a causa del cáncer que padecía desde hacía un tiempo. Personas de su entorno como su expareja, Alberto Closas, con quien mantenía una excelente relación o su íntimo amigo, Ángel Garó (57), han expresado a EL ESPAÑOL su dolor y su pesar ante tan dolorosa e inesperada circunstancia.

Este periódico también ha contactado con Santiago Segura (56), que la dirigió en la película Torrente 3: El Protector, en el año 2005. El recuerdo del afamado cineasta hacia Gambino era magnífico, pues la que consideraba una "excelente compañera con una gran vis cómica".

"Silvia era una mujer extraordinaria, con una gran vis cómica, muy simpática, excelente compañera, divertida, cariñosa. Me gustó desde la primera vez que la vi en un papelito en la película Truhanes", comienza relatando Segura para este medio.

Silvia Gambino y José Mota en 'Torrente 3: El Protector".

Según la información que desliza el director de cine, Silvia estaba preparándose para subirse a las tablas como protagonista de una nueva obra de teatro que finalmente no pudo estrenar por el azote de su enfermedad. "Estaba preparando una función de teatro de protagonista cuando le diagnosticaron el cáncer a pocos días del estreno, que tuvo que suspender. Pensaba que lo había superado. Ha tenido muy mala suerte. Es una noticia muy triste".

El rol que Silvia Gambino desempeñó en la tercera película de Torrente es hilarante. "Una popular eurodiputada, Giannina Ricci, llega de visita a España. Su objetivo, a través de un detallado informe que desvela las ilegalidades e irregularidades de la multinacional Petronosa, es cerrar las factorías de dicha empresa que atentan contra el medioambiente. El más alto directivo de la compañía soborna a dos mandos de los cuerpos de seguridad encargados de proteger a la señorita Ricci, para que faciliten el atentado que planea contra la eurodiputada", comienza la sinopsis.

Y concluye: "No se les ocurre nada mejor que encargar la protección durante la estancia en España de la diputada, a José Luis Torrente, con probabilidad, uno de los individuos más anormales de la tierra. Por si fuera poco, le dejan elegir y entrenar a los que conformarán el cuerpo de élite que le ayude con la protección. Una panta de seres más aberrantes que el propio Torrente si cabe. Se masca la tragedia".

Silvia Gambino ha fallecido en la mañana de este lunes 4 de abril, tal y como ha adelantado EL ESPAÑOL en primicia. A continuación, el que fuera su pareja, Alberto Closas, ha concedido unas declaraciones a este medio, expresando que "nos quedamos con lo bonito, nos hizo reír mucho a todos".

Este diario también ha contactado con su gran amigo, Ángel Garó, con quien compartió programas de televisión producidos y dirigidos por José Luis Moreno (74) durante 12 años. "Silvia era una gran profesional, que estuvo desaprovechada. Estuve hablando con ella hace unas semanas y no sabía nada de lo de su enfermedad. Esto es una pérdida muy fuerte para todos. No me lo esperaba", ha declarado, entre lágrimas.

