Qué fue de Emilio Pineda, el presentador de televisión al que su competencia puso un llamativo apodo

Emilio Pineda (48 años) fue una de las caras visibles más reconocidas de España en la primera década de los 2000. Si bien es cierto, su labor periodística no comienza ahí. Su trayectoria es extensa -así lo avalan sus exitosos proyectos- y su trabajo en los medios de comunicación comienza en 1996, cuando, tras terminar de estudiar Ciencias de la Información en la Universidad Complutense de Madrid se pone al frente del programa Madrid Directo en Telemadrid.

Sus primeros pasos en la pequeña pantalla los dio como redactor y reportero. Fue años más tarde, en 2006, y tras haber pasado por Televisión Española, cuando dio el salto al plató de televisión para coger las riendas de su propio espacio.

Durante aquellos años de Telecinco, en los momentos en los que la cadena grande de Mediaset España era líder sin discusión -frente a la que ellos bautizaron como la cadena triste, Antena 3, que ahora les gana- la fama le llegó de manera masiva y de forma involuntaria, simplemente por su trabajo público en los medios.

Emilio Pineda en una imagen de octubre de 2018. Gtres

Emilio Pineda capitaneó formatos que triunfaron, como El buscador de historias y Está pasando, junto a su compañera, Lucía Riaño (51), a la que EL ESPAÑOL dedicó también un artículo descubriendo qué fue de ella en este tiempo de desaparición. Pero ¿qué fue del presentador Emilio Pineda, el periodista al que desde La Sexta le pusieron un llamativo apodo?

Desde 2010, tras su salida de Telecinco, Pineda ha pasado por varias televisiones autonómicas hasta encontrar su hueco definitivo en Telemadrid, la cadena donde empezó y donde se siente verdaderamente a gusto.

El 3 de noviembre de 2021, la presentadora Francine Gálvez (55) publicaba en sus redes sociales que se encontraba "feliz" con el estreno de la nueva temporada de Madrid Directo, producido por Cuarzo, junto a su compañero Emilio Pineda.

"¡Llegó el día del estreno y conseguimos un 6% de share gracias a vuestro apoyo! ¿Habéis visto el cañón de compi que tengo? #EmilioPineda, está tó güeno. Para rematar, tenemos un maravilloso equipo de Cuarzo TV #gratitudmaxima #imposiblesinvosotros #pedazodeequipo", firmaba la comunicadora junto a una imagen en la que aparecía con su compañero de batallas informativas.

Este periódico ha podido comprobar que Pineda, muy celoso de su vida privada, no tiene cuenta de Instagram. Al menos, de manera pública. Sí que posee un perfil en Twitter, donde además se muestra muy activo, y donde aborda temas políticos como la invasión militar de Rusia a Ucrania o asuntos deportivos, como la victoria del Real Madrid con el hat-trick de Benzema (34) en la remontada histórica del equipo merengue ante el Paris Saint Germain en el Santiago Bernabéu.

Durante un tiempo, Emilio Pineda estuvo compartiendo plató de televisión con Adela González (49), quien hoy se encuentra al frente de la primera hora de la primera hora de Sálvame. A ella le dedicó un cariñoso tuit cuando se conoció que la presentadora aceptaba formar parte del elenco de presentadores del formato vespertino de La Fábrica de la Tele. "Mucha, mucha mierda. La tele siempre sale ganando teniéndote en ella. ¡Me alegro mucho de tu vuelta!", posteó Pineda.

En los años en los que Emilio Pineda presentaba Está pasando, desde la competencia directa, La Sexta -y en concreto desde el programa Sé lo que hicisteis- le pusieron un llamativo apodo: El Tirantes. En relación a este sobrenombre, Emilio reaccionó con inteligencia y sentido del humor.

"No me gusta entrar en guerras entre compañeros. Creo que todos cometemos errores y a mí me encanta que se rían de los míos, pero cuando la crítica divertida pasa al insulto personal creo que es excesivo. Sé lo que hicisteis... usa el trabajo de los demás, y es muy fácil criticar lo que hacen los otros. Al principio nos afectó más y quisimos responder, pero lo mejor es no hacerlo. Que me llamen El Tirantes es lo que menos me molesta, aunque llevo un año y medio sin usar tirantes, excepto un día que me los puse por hacer la gracia", declaró en una entrevista para 20 minutos en septiembre de 2008.

