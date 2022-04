Alain Delon se despide tras pedir la eutanasia: "Espero que futuros actores puedan encontrar en mí un ejemplo"

La noticia se hacía pública el pasado viernes 1 de abril y paralizaba a medio mundo: el celebérrimo actor francés Alain Delon (86 años) pedía someterse a suicidio asistido en Suiza, el país donde reside.

Esta dura aunque firme decisión la toma el legendario intérprete de cintas como La piscina después de sufrir en 2019 dos accidentes cerebrovasculares que le produjeron cierta discapacidad.

De este modo, Delon encargó a su hijo, Anthony, la ardua tarea de iniciar los trámites para someterse al procedimiento. "Me pidió que organizara esto, sí", ha reconocido el vástago del actor en el medio francés RTL. Cabe recordar que en Suiza el suicidio asistido es legal.

El hijo de Delon ha desvelado, además, que éste toma esta determinación después de ver a su exesposa, Nathalie Delon, luchar contra el cáncer de páncreas que, finalmente, causó su muerte en 2021. Al parecer, no querría Delon pasar por un proceso similar al que vio en su exmujer. El procedimiento lo llevará a cabo un médico, según la ley que marca el país suizo.

Ahora, el actor francés ha querido despedirse de su público a través de una escueta aunque dura y desgarradora carta que se ha hecho pública: "Me gustaría dar las gracias a todos los que me han acompañado a lo largo de los años y me han brindado un gran apoyo. Espero que los futuros actores puedan encontrar en mí un ejemplo no solo en el lugar de trabajo, sino en la vida cotidiana, entre victorias y derrotas. Gracias, Alain Delon".

En una de sus últimas entrevistas, Alain Delon se había mostrado a favor de una muerte digna: "Estoy a favor de la muerte digna. Primero porque vivo en Suiza, donde la eutanasia es legal, y también porque creo que es lo más lógico y natural. Una persona tiene derecho a partir en paz, sin pasar por hospitales, inyecciones y demás. Envejecer apesta y no puedes hacer nada al respecto".

La mujer del actor, Nathalie Delon, murió en enero de 2021. Nathalie, de las tres mujeres que marcaron la vida del actor, fue la única con la que se casó. En 1987 llegaría una segunda boda del divo francés con la modelo holandesa Rosalie ven Breemen, quien le abandonó en 2001.

Delon explicó en una ocasión por qué se separó de Nathalie, la que ha considerado la mujer de su vida. "Me divorcié de Nathalie porque yo quería una esposa, no una actriz. Quise hacer vida de hogar y ella quiso hacer vida de sociedad. Nos convertimos en dos auténticos extraños el uno para el otro", argumentó el actor en una entrevista que recogió la revista Blanco y Negro en 1973.

Por su parte, Nathalie, pese al tiempo y la distancia, siempre reconoció en público y en privado quién fue el hombre de su vida: "Me he enamorado en múltiples ocasiones, pero sé que el amor es algo más profundo que lo que yo siento. Tan profundo como el que sentí hacia Alain".

Conoció a Delon en 1962 por casualidad en una discoteca de París, cuando la fama del actor estaba en pleno auge y él estaba comprometido con la mítica actriz austriaca Romy Schneider, que ya era una estrella gracias al éxito de la saga de películas Sissi.

El actor acabó dejando a Schneider por carta para irse con Nathalie y en 1964 nació en Estados Unidos su único hijo en común, Anthony. En enero de 2021, Anthony publicó también en Instagram una foto de sus padres acompañada del mensaje "amor inquebrantable". La relación entre ambos actores siempre fue de respeto y cariño.

Lejos de la popularidad que le otorgó su matrimonio con Delon, Nathalie consiguió que la prensa del corazón no supiese aspectos de su vida y se mantuvo siempre discreta ante los acontecimientos de la vida del astro francés. Esa discreción hizo que los medios de comunicación no supieran de la gravedad de su estado de salud.

