Mario Cimarro ('Pasión de Gavilanes') y su pareja, Bronislava, esperan su primer hijo en común

El actor Mario Cimarro (50 años) y su pareja sentimental, Bronislava Gregušová (27), han anunciado que esperan su primer hijo en común. De este modo, el actor se convertirá en padre por primera vez a sus casi 51 años.

Así lo ha anunciado el propio actor de la célebre telenovela Pasión de Gavilanes en sus redes sociales, junto a su pareja: "El día que tu nombre se está vistiendo de azul y de plata, el alma se encuentra a sí misma y de mares se inundan sus playas. Brando o Briana, que brille tu día y tu nombre... ¡que brille entre las estrellas!".

De esta manera tan original, Cimarro ha compartido la feliz noticia, desvelando, además, que la pareja aún no conoce el sexo del bebé que espera. Eso sí, no han tenido inconveniente en mostrar la ecografía del pequeño en un emotivo vídeo.

Por su parte, la modelo, conocida como Broni Gregus, ha publicado en su perfil de Instagram las mismas fotografías que Mario, y comenta: "Brando or Briana you are already loved with all our hearts, bodies and souls. You will be taken care of like the miracle you are".

Lo que significa en castellano: "Brando o Briana, ya eres amado por nuestros corazones, cuerpos y almas. Serás cuidado como el milagro que eres".

Las reacciones a este embarazo no se han hecho esperar en sus redes sociales: "Muchas felicidad, hermano", "Los mejores deseos para la familia", "Bravo, my friend. Qué alegría".

La actriz Danna García (44), compañera de Cimarro en Pasión de Gavilanes, le ha comentado con emoción el post, felicitando a la pareja por el bebé que viene en camino.

"¡¡Felicitaciones!! ¡Te lo dije! Los hijos son el mejor regalo de la vida". Cabe recordar que García y Cimarro tienen una buena amistad y, curiosamente, son pareja en la ficción de Pasión de Gavilanes; tanto en su primera temporada como en la segunda, que se estrenó el pasado mes de febrero.

La modelo, de 27 años, y el actor se comprometieron en noviembre de 2019. El galán de telenovelas le hizo la gran pregunta durante un romántico paseo por las Cataratas de Iguazú, en Argentina.

A través de las redes sociales, el actor dio a conocer la feliz noticia de su compromiso con Broni, quien es conocida en el mundo de las pasarelas por haber figurado en certámenes como Miss Eslovaquia.

El pasado San Valentín, Mario Cimarro se deshizo en elogios hacia su pareja: "Llega un momento, después de buscar concienzudamente en el alma, mirar, viajar, hablar mirarse a los ojos, detenerse, meditar, comprometerse y celebrar ¡sobre todo si ella dice que sí y te promete un hogar lleno de paz y mucho amor! Y te lo cumple. Feliz día del amor a todos y todas los que regresan a casa y encuentran un paraíso".

