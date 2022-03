Carlos Torres ('La reina del flow') revoluciona Barcelona: descubrimos el hotel donde se aloja

Carlos Torres (33 años), uno de los actores colombianos del momento, está en nuestro país. El que diera vida al aclamado Charly Flow en la telenovela La reina del flow, disponible en Netflix, ha viajado desde su país natal hasta Barcelona para pasar unos días. Lo ha hecho solo, sin su pareja, la empresaria y amante del arte culinario, Joanna Castro, con la que lleva más de 10 años de relación.

Su llegada ha revolucionado la Ciudad Condal. Tanto es así que la Policía tuvo que acudir en la noche de este 29 de marzo al hotel donde se alojaba para disuadir a las fans que se agolpaban a las puertas esperando ver al actor. Incluso él mismo tuvo que pedir a sus incondicionales, por medio de sus stories, que dejaran de gritarle y llamarle desde la calle para el descanso del resto de huéspedes.

El colombiano ha elegido el Guitart Grand Passage, ubicado en el barrio del Eixample (una de las zonas mejor valoradas) para disfrutar de la capital catalana, según ha podido averiguar este medio en primicia. Se trata de un hotel moderno que ofrece amplias suites y que cuenta con varios restaurantes a tan solo cinco minutos a pie. La habitación elegida por el intérprete dispone de balcón, que es precisamente uno de los lugares desde donde se ha asomado para saludar a sus fans. La noche cuesta alrededor de 170 euros.

Carlos Andrés Torres Rivera nació en Barranquilla el 20 de septiembre de 1988. Sus padres son arquitectos y tiene dos hermanos, Enrique, que es el mayor, y una hermana que vive en Madrid a la que viene a visitar cada vez que puede. En una reciente entrevista para Los40 el actor aseguraba que la familia lo es todo para él: "Los colombianos somos muy familiares, la familia lo es todo, para mí también".

Aunque participó como modelo en varias campañas publicitarias tuvo muy claro desde pequeño que lo suyo era la interpretación. A los 17 años ya fue parte de la telenovela colombiana Padres e Hijos, aunque su primer papel protagonista no fue hasta Amor, mentiras y Vídeo. El éxito mundial le ha llegado con uno de sus últimos trabajos en La reina del flow, donde se mete en la piel de un cantante de reguetón con una personalidad muy compleja y muchas inseguridades.

En su parcela privada, de la que como ha confesado en numerosas ocasiones que no le gusta hablar, comparte su vida con la también colombiana Joanna Castro. No están casados ni tienen hijos y apenas comparten momentos de su día a día en la redes sociales para intentar salvaguardar al máximo su intimidad. "Me preguntan mucho por qué no publico casi cosas con Carlos. La verdad soy muy reservada con mi vida. Cuando estamos juntos disfruto ese momento y me desconecto", aseguró ella en su redes.

