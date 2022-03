Así es Rocío Laffón, la leal escudera de Victoria Federica que vive en Nueva York y con cuñado futbolista

"¡Diles a tus compañeros que preguntas no! ¡Preguntas no!", gritaba, airada y con un exacerbado afán de protección una joven perfectamente ataviada con una especie de esmoquin negro de chaqueta oversize cruzada con corte torero, solapas ideales de seda negra, cabello recogido en un moño alto con raya en medio efecto wet y unos ear cuff de diamantes.

El escenario donde tuvo lugar esta llamativa escena fue Las Ventas y la persona a la que la furibunda joven pretendía salvar de las terribles garras de la prensa tras posar en el photocall era a su mejor amiga, Victoria Federica de Marichalar de Borbón (21 años)

Este pasado lunes, 14 de marzo, la emblemática plaza de toros madrileña congregaba en su gala anual a lo más granado del universo taurino y sus fanáticos para presentar el cartel oficial de la Feria de San Isidro 2022. Juntas llegaron al acto la hija pequeña de la infanta Elena (58) y su "soulmate", su escudera y salvadora: Rocío Laffón Molina.

Pero ¿quién es Rocío Laffón, la mejor amiga y leal escudera de Victoria Federica en el momento de mayor exposición mediática de la royal? Rocío proviene de una de las familias más conocidas y poderosas de Sevilla. Es hija de Manuel Laffón Parias, un afamado jinete y empresario agrónomo e inmobiliario, y de Mercedes Molina Montes, presidenta de la Asociación Autismo Sevilla.

En su primera entrevista, publicada este pasado miércoles, Victoria Federica de Marichalar afirmaba que Andalucía era su segunda casa y que jamás se cansaba de visitar Sevilla, la ciudad en la que con 18 años, por cierto, debutó, siendo elegida madrina en la XXXIV Exhibición de Enganches en la Plaza de la Maestranza en 2019.

Vic, como le gusta que la llamen, y Rocío tienen muchas cosas en común. Son grandes aficionadas a la fiesta taurina, les encanta la Feria de Sevilla, la romería de El Rocío, los caballos y sienten debilidad por la moda.

Rocío Laffón vive en Nueva York y, hace unas semanas, juntas compartían una imagen de despedida en la que emplazaban a quedar en la ciudad que nunca duerme. "See you in NY" ("¡Nos vemos en Nueva York!)", escribían ambas en una de estas nuevas publicaciones múltiples que permite Instagram.

Con unas redes sociales extremadamente armónicas, bonitas y cuidadas, Rocío hace partícipe a sus casi 10.000 seguidores de sus momentos en La Gran Manzana y otros viajes que, por cierto, ha compartido con la sobrina del rey Felipe VI (54).

Miami, París, Sanlúcar de Barrameda, Sevilla y Florencia son sólo algunas de las escapadas que se pueden ver a través del perfil de Laffón. A la ciudad italiana viajó junto a Victoria el pasado mes de enero, y es que Rocío tiene con Firenze un vínculo especial y familiar.

Su hermana, Inés Laffón, vive allí desde el pasado verano por razones de amor. Inés es pareja del jugador de fútbol Álvaro Odriozola (26), canterano de la Real Sociedad y que milita en estos días en la Fiorentina. Odriozola también tiene en común con su novia y su cuñada Rocío la pasión por los caballos. Es habitual ver al deportista de élite en el hipódromo de San Sebastián, su ciudad natal. Además, el donostiarra posee varios ejemplares.

En una imagen de sus redes sociales -en este caso en stories de Instagram- Victoria Federica publicó una fotografía a la que tituló de la siguiente manera: "La familia al completo". En ella aparecía junto a su gran amiga, Rocío Laffón, la hermana de ésta, Inés, y el futbolista Álvaro Odriozola, con quienes fue a conocer algunos de los rincones dorados de la Toscana.

Victoria Federica, Rocío e Inés Laffón y Álvaro Odriozola. Redes sociales

Victoria Federica ha vuelto a la primera línea de la actualidad informativa esta semana no sólo por el evento en el que fue salvada por Rocío Laffón, sino también por conceder para la revista Elle la que ha sido la primera entrevista de su vida.

En ella, ha desvelado pasajes desconocidos de su historia personal y algunas curiosidades como que tiene tres tatuajes, que le encanta el azúcar glas y que prefiere comer el sushi con las manos, como los japoneses, porque con palillos "sabe distinto". A su lado, con total seguridad, apoyándola y protegiéndola en todo este nuevo camino de fama voluntaria, seguirá estando Rocío, su incansable compañera de batallas.

