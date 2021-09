Tamara Gorro celebra el éxito empresarial de su marido, Ezequiel Garay: los detalles de su nuevo negocio

Tamara Gorro (34 años) está de celebración. Su marido, Ezequiel Garay (34), está triunfando en su nueva etapa como empresario del sector inmobiliario, una proyecto que han dado a conocer ambos a través de sus respectivos perfiles de Instagram.

Aunque no se trata de un trabajo reciente, no fue hasta este martes cuando la influencer y el exfutbolista anunciaron los detalles de este negocio. "Una vez más, felicidades por esta nueva andadura en la que llevas mucho tiempo trabajando, pero sobre todo, soñando e ilusionado. Te lo has ganado tú, con tu esfuerzo y sacrificio de toda una vida luchando. Estamos muy orgullosos de ti, papá. Te amamos", escribió Tamara Gorro junto a bonita imagen familiar, en la que aparece con el deportista y sus dos hijos, Shaila (5) y Antonio (3).

Al mismo tiempo, Garay también se hizo eco de este nuevo negocio que ha catalogado como uno de los sueños de su vida. "Y aquí les presento mi nueva etapa. Un gran proyecto en el que llevo trabajando dos años con mucha ilusión", expresó el argentino al lado de una fotografía en la que se le ve en medio de una construcción.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ezequiel Garay (@ezequielgaray24)

El nuevo negocio de Ezequiel Garay, quien se despidió de su carrera de futbolista el pasado mes de julio, lleva por nombre Gargor, haciendo referencia a las primeras letras de su apellido y al de Tamara Gorro. Se tata de una promotora inmobiliaria que se define en su página web como "cercana, de confianza y cuya filosofía es la de construir viviendas unifamiliares, exclusivas y de alta calidad". Para ello, trabajan con materiales de alta gama, prestan atención al medio ambiente y cuentan con una política orientada al servicio post-venta.

Con este negocio, hasta ahora exitoso, el deportista busca "ocupar una posición importante dentro del sector de la construcción". Para ello se ha rodeado de un equipo cualificado que permite llevar a cabo diferentes proyectos y ofrecer a sus clientes el mejor de los servicios. La empresa está ubicada en Madrid, pero de actuación se extiende a otras zonas como la Comunidad Valenciana. De hecho, allí se ha llevado el primer trabajo de la promotora inmobiliaria, denominado Los Altos Argentinos.

Los detalles del proyecto inicial de Ezequiel Garay. Gargor

El proyecto inicial de la promotora está formado por 15 viviendas unifamiliares que incluirán cuatro dormitorios -el principal con vestidor-, tres baños completos, amplio salón comedor, cocina y parcela con piscina privada. A día de hoy, no hay ninguna residencia disponible. Según desvela la página web y las redes sociales de la empresa, todas han sido vendidas.

Los stories de Instagram de Gargor también desvelan algunas imágenes del trabajo de construcción, supervisado por el propio Ezequiel Garay, quien ha recibido el apoyo de reconocidos personajes que le han demostrado su apoyo a través de la web 2.0. Entre ellos, Ivonne Reyes (53), Verdeliss (36) o Daniel Illescas (28).

Tamara Gorro, por su parte, también vive una de las mejores etapas de su vida profesional. La influencer se ha convertido en una estrella de redes sociales como Instagram y TikTok y ha conseguido escribir tres libros: Ser feliz no es gratis, pero tampoco cuesta tanto; Rendirse nunca y Entre sentiemientos. El último acaba de promocionarlo en la Feria del Libro de Madrid.

[Más información: Tamara Gorro confiesa por qué tiene problemas con su marido, Ezequiel Garay]

Sigue los temas que te interesan