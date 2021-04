El abuelo de Tamara Gorro, intervenido por el SAMUR tras darle reacción la vacuna contra la Covid

Segundo susto para Tamara Gorro (34 años) esta semana. Si hace unos días su hija Shaila (5) tenía un accidente en el colegio, ahora ha sido su abuelo quien se ha puesto enfermo. Este ha tenido una reacción a la segunda dosis de la vacuna contra la Covid-19 y ha tenido que ser atendido por los servicios de emergencias. Ha sido la propia influencer quien lo ha revelado a través de sus redes sociales cuando, después de no aparecer en todo el día, sus seguidores se han alarmado y le han preguntado si todo estaba bien.

"Esta mañana cuando me he levantado -refiriéndose a la de este miércoles, 28 de abril- he llevado a los niños al colegio he ido al gimnasio, de hecho, voy vestida de gimnasio y me ha llamado mi madre", comienza explicando. "Ayer a mi yayo le dio un chungo bastante gordo y mi madre tuvo que ir corriendo a su casa junto con mi tío. Estaba muy malito, tirado en el suelo y tuvieron que llamar al SAMUR. Gracias a ellos que siempre nos cuidan, le ayudaron bastante, le cuidaron. Pero estaba con la cabeza ida, muy malito".

"Le hicieron un electro, le miraron bien y nos dijeron que había sido la reacción de la vacuna, porque ayer por la mañana se puso la segunda dosis. Que es una reacción normal, que a mi yayo no le ha pasado nada fuera de lo común. Estaba mareado, se le iba la cabeza y tiene un susto muy grande, muy grande. Y el de mi madre y el de mi tío. Y mi abuela también, imaginaos cuando llamó al SAMUR, con él tirado en el suelo, como que no reaccionaba, temblores, se caía... Los dos mayorcitos y solos...", relata cómo fue ese episodio que, por suerte, se ha quedado solo en un susto.

Tamara en la imagen que compartió en octubre para informar que su operación había salido bien. Instagram.

"Me he ido corriendo a casa de mis abuelos para que mi madre pudiera descansar y mi tío pudiera descansar y yo quedarme a cuidarle. Él está bien, por eso os digo que es una reacción como nos puede dar a cualquiera. Le he estado vigilando la fiebre, la tensión, vigilando que comiera bien... Quiero deciros que tranquilos, que está bien. El cupo de este mes, entre la niña y el susto del abuelo está cubierto. Y con el tema de la vacuna, tranquilidad, que nos han dicho que es una reacción que está siendo bastante normal", terminaba el mensaje haciendo hincapié en que está todo bien.

Hace tan solo dos días, explicaba ante la misma comunidad virtual el susto que tenía en el cuerpo tras recibir una llamada del colegio de su hija advirtiéndole de una accidente que había sufrido la pequeña y que le había provocado una escandalosa brecha en la cabeza.

Lo cierto es que, en los últimos meses, las visitas de Tamara al hospital han sido más habituales de lo que le hubiera gustado. El pasado mes de octubre se sometía a una intervención de urgencia para que le extirparan un quiste en el ovario que, tras someterlo a una biopsia, resultaba ser un tumor benigno.

[Más información: Tamara Gorro desvela el resultado de sus pruebas tras ser intervenida de urgencia]