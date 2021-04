Hande Erçel y Kerem Bürsin confirman su relación y sus compañeros de reparto revelan su mayor secreto

Las sospechas de los millones de fans de la serie Love is in the air a lo largo y ancho del planeta ya son una realidad. Los protagonistas de la ficción turca, la actriz Hande Erçel (27 años) y el actor Kerem Bürsin (33), son pareja. Ellos mismos lo han confirmado en sus perfiles de Instagram tras meses de fuertes rumores.

Hace solo unas semanas, cuando los intérpretes eran preguntados por los medios de comunicación sobre su posible romance en la vida real, mientras Hande se mostraba tímida, Kerem siempre tomaba la palabra: "Amigos, cuando haya amor, lo sabréis. Lo comunicaremos cuando ocurra". Y ese día ha llegado. Este martes a última hora -según la franja horaria española-, la pareja ha confirmado su noviazgo publicando fotos en Instagram muy significativas y mensajes que dejan clara su situación.

Lo han hecho público durante su estancia en un lujoso resort de las Maldivas. Allí descansan juntos tras nueve meses sin parar de rodar la serie y es que el pasado sábado se emitió en Turquía el último episodio de la temporada y no retomarán las grabaciones hasta junio.

En las románticas y paradisíacas islas han disfrutado de cada bello rincón, han nadado en sus aguas cristalinas y han podido dar rienda suelta a su pasión en la majestuosa suite con piscina privada en la que están alojados. Prueba de algunas de esas aventuras quedan plasmadas en las dos publicaciones que han utilizado para confirmar su relación.

Kerem ha optado por mostrar cómo han pasado una jornada en canoa, solos, él y ella: "En medio del océano con una canoa y solo nosotros dos... perfecto", ha escrito el actor. Por su parte, Hande ha sacado su versión más divertida y ha enseñado a sus 21 millones de seguidores cómo su pasión mutua hace que su alrededor se agite en todos los sentidos: "Nuestra alegría hace que hasta los aspersores estallen... perfecto".

Gracias a estas publicaciones no solo se ha podido conocer la realidad de su amor, sino que ha dejado a la vista lo que ocurría cuando el piloto rojo de las cámaras se apagaba. Algo que sus compañeros de rodaje ya conocían desde hace mucho tiempo y así lo han reflejado en los comentarios que han compartido tras la confesión de Kerem y Hande.

Neslihan Yeldan (52), la actriz que interpreta a la Señora Aydan, la madre de Serkan (Kerem), ha sido testigo directo de ese amor, porque la pareja y ella han tenido miles de escenas juntos a lo largo de la serie y en el set de rodaje toda esa química era más que palpable. Además, Neslihan y Kerem tienen muy buena relación fuera de las grabaciones, se apoyan mutuamente en sus otros proyectos, se hacen confidencias y se piden consejos. La veterana actriz sabía perfectamente lo que estaba ocurriendo en los corazones de los protagonistas de Love is in the air y que el guion se había hecho realidad.

Así lo ha demostrado con el comentario público que ha emitido después de que su 'hijo' -en la ficción- haya desvelado su historia de amor. "Por fin", escribió al instante en la publicación de Kerem, y añadió un emoticono de un rostro con dos corazones en los ojos, cual enamorado. Además, segundos más tarde, Neslihan acudía al perfil de Hande para comentar también en el post con el que la joven ha revelado su noviazgo: "Vosotros dos podríais hacer felices incluso a las mariposas". De esta forma, la intérprete ha dejado claro que el romance lleva oculto varios meses y que ambos actores son muy felices el uno con el otro.

En agosto de 2020, nada más empezar a rodar la serie, la química entre ambos ya era evidente. RRSS

Su también compañero de reparto Sarp Bozkurt (31), que interpreta el papel del distraído Erdem Şangay en Love is in the air, ha reaccionado a sus publicaciones empleando una palabra clave, de significado secreto, con el que Kerem y Hande se profesaban su amor en las redes sin ser descubiertos: AMANIM -término inventado que hace alusión a tanta belleza que no se puede ni describir-.

Pero no solo sus colegas de rodaje han querido responder a la confirmación de un romance anunciado. Los familiares también. Gamze Erçel, hermana de Hande, está en Maldivas con la pareja de actores junto a su marido y su hija pequeña; así que no ha podido quedarse callada ante la confesión de su cuñado y le ha respondido con un divertido mensaje que da muestras de la complicidad que existe ya entre ellos. Además, Melis Bürsin, hermana de Kerem, conocía también cada detalle de la historia de amor, porque, pese a la distancia -ya que vive con su marido y su hijo en Canadá-, está muy unida a su hermano pequeño y están en contacto continuo. Por este motivo, al ver la publicación de Kerem y Hande ha querido comentar el post con tres iconos de fuegos ardiendo.

