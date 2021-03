La historia inédita de Kerem Bürsin: la razón por la que no aprendió turco hasta los 26 años y quiso dejarlo todo

Kerem Bürsin, en una imagen promocional de la serie 'Sen çal kapimi', traducida como 'Love is in the air'..

Kerem Bürsin (33 años) se ha convertido en el galán turco del momento que revoluciona a los espectadores de medio mundo gracias a la serie Sen çal Kapimi, adaptada en España bajo el título Love is in the air. Debido a esta expectación, el interés acerca de la vida del actor es cada vez mayor y la realidad es que la historia personal del intérprete supera incluso a la trama que tiene su personaje, Serkan Bolat, en la exitosa comedia romántica.

La familia Bürsin acarrea a sus espaldas un relato de vida muy nómada. Por motivos laborales de su padre, Kerem y su núcleo familiar tuvieron que mudarse de país constantemente. Primero, Estambul y Ankara (Turquía) -donde nació el actor- y enseguida llegaron otros destinos como Edimburgo (Reino Unido), Medan y Jakarta (Indonesia), Dubái y Abu Dabi (Emiratos Árabes), Sugar Land, Boston y Los Ángeles (Estados Unidos) y Kuala Lumpur (Malasia). Nada menos que 11 ciudades, repartidas en seis países diferentes, son en las que ha vivido Bürsin.

Kerem Bürsin, en su papel de adolescente en la serie 'Günesi Beklerken'.

Finalmente, el clan encontró estabilidad en el estado de Texas, donde el actor hizo sus amistades más duraderas e importantes y entró en la edad adulta. Allí también empezó a estudiar Arte Dramático y llegó a protagonizar pequeños papeles en cortometrajes y anuncios de publicidad. Pero un día coincidió en un evento laboral con un productor turco de renombre que cambiaría su vida por completo.

Este empresario convenció a Kerem para volver a Turquía -su país natal- y triunfar en las series locales de proyección internacional. El actor aceptó y voló a Estambul, a donde no había vuelto desde su tierna infancia. Y nada más llegar se topó con el gran problema que le traería de cabeza durante largos meses.

Pese a que Kerem es de origen turco, debido a esa intensa vida viajando y a su etapa más importante en Estados Unidos, el inglés se convirtió prácticamente en su lengua principal y apenas podía mantener una conversación básica en turco.

Pero los obstáculos aumentaron cuando logró su primer papel en una serie en 2013, cuando tenía 26 años. Günesi Beklerken fue la producción que catapultó su carrera en la industria televisiva y cinematográfica de Turquía, pero en el momento que recibió el guion Kerem no sabía nada de eso. Lo único que veía era que no era capaz de hablar de forma fluida el idioma local y que esto le traería grandes problemas. Sufrió durante mucho tiempo, tomó clases particulares, muchas horas de estudio, pero todo se le hizo tan duro que incluso pensó en abandonar y dejarlo todo para volver a Norteamérica, donde se sentía más cómodo y seguro.

Afortunadamente para los actuales fans de Love is in the air, Bürsin no se resignó y siguió aprendiendo turco y mejorando cada día. Pero su gran ayuda llegó de la mano, precisamente, de sus compañeros de elenco en esa primera serie que protagonizó en Turquía. Ellos le arroparon y se quedaron junto a él tras las grabaciones para que impulsara su aprendizaje del idioma con mayor rapidez y se hiciera con el acento local de Estambul.

Kerem les debe mucho a estos actores y actrices que estuvieron a su lado cuando atravesaba un momento de crisis tan fuerte y por eso a día de hoy sigue manteniendo el contacto con todos ellos, y sobre todo con la protagonista con la que compartía más número de escenas.

En la mencionada serie, Günesi Beklerken, el actor daba vida a un personaje muy diferente al de Serkan Bolat -su alter ego en Love is in the air-. Lejos de la imagen dulce y de galán que tiene en la comedia romántica actual, por aquel entonces, Bürsin interpretaba a un retorcido estudiante llamado Kerem Sayer, hijo de los propietarios uno de los colegios privados más elitistas de Estambul. Su personaje, que impone las leyes a su antojo en el centro estudiantil, se enfrenta a la nueva alumna del lugar y después de convertirse en mejores amigos, él la acosa y le hace bullying con la intención de controlarla.

Con el tiempo, Kerem consiguió dominar el turco como su lengua nativa y ya no hay duda de que se ha convertido en uno de los actores más admirados y deseados del panorama internacional.

[Más información: Lo que no sabías de Kerem Bürsin (Serkan en 'Love is in the air'): expublicista y un sueño olímpico truncado]