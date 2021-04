El exclusivo viaje a las Maldivas de Hande Erçel y Kerem Bürsin que confirmaría su romance

Los seguidores de Hande Erçel (27 años) y Kerem Bürsin (33), quienes interpretan a Eda y Serkan en Love is in the air, podrían estar de celebración. Y es que, a través de sus stories de Instagram, la pareja ha dado detalles de una romántica y exclusiva escapada a las Maldivas que confirmaría su romance, más allá de la ficción. Si bien no han posado juntos, ambos han hecho mención al mismo hotel en una serie de imágenes muy similares.

De acuerdo con sus instantáneas, Hande Erçel y Kerem Bürsin se han hospedado en el Ayada Maldives, ubicado en una isla privada con playas vírgenes y exuberante vegetación tropical. Según explican en su página web "ofrece un refugio verdaderamente lujoso con un genuino estilo maldivo". Se trata del número 1 en TripAdvisor, figura entre los 25 mejores resorts del mundo y fue ganador del Traveler's Choice 2020.

Las fotos que han colgado Hande Erçel y Kerem Bürsin en sus 'stories'. Instagram

El hotel ofrece una amplia variedad de villas y suites que se adaptan a diferentes gustos y presupuestos. A juzgar por las fotografías que han colgado en sus perfiles de Instagram, Hande Erçel y Kerem Bürsin podrían haber optado por una de las que ronda los 1.000 euros la noche. Estas cuentan con piscina privada 'infinita' y capacidad para tres huéspedes.

El Ayada Maldives, además, pone a disposición de sus clientes un sinfín de ofertas gastronómicas, únicas y diferentes. Tiene ocho restaurantes, con distintos tipos de cocina y experiencias: japonesa, mediterránea, mexicana, turca y barbacoa en la playa. En cada uno de ellos se utilizan ingredientes frescos y orgánicos de su propio jardín o procedentes de otros productores locales, que le aportan autenticidad a sus platos. El hotel también cuenta con una bodega sobre el agua, cuya carta está basada en vinos y quesos.

Vista aérea del hotel en el que se han hospedado los actores turcos. Ayada Maldives

En cuanto a sus servicios, el Ayada Maldives incluye una variedad de actividades que harán de este viaje una experiencia única. En sus instalaciones, Hande Erçel y Kerem Bürsin podrán elegir entre excursiones a distintas islas, cruceros para contemplar el atardecer, pesca y deportes acuáticos como buceo, windsurf o wakeboarding. Además, yoga, pilates o tenis. Si buscan relajarse, tendrán acceso al AySpa, diseñado, según explican su plataforma online, "para rejuvenecer el cuerpo, la mente y el espíritu". Esta área cuenta con baños turcos, suites de tratamiento, piscina de inmersión climatizadas y frías, baños de vapor y saunas. Todo esto lo han hecho acreedor de dos reconocimientos importantes a nivel mundial.

A día de hoy, este prestigioso hotel garantiza a sus huéspedes máxima seguridad sanitaria. El hecho de sus villas y suites están naturalmente aisladas en un lugar remoto -pero de fácil acceso-, lo ha posicionado como un destino ideal para unas lujosas vacaciones en medio de la pandemia. En caso de emergencia, además, sus huéspedes tendrán acceso a una clínica completamente equipada y con personal médico capacitado para atender cualquier lesión o problema de salud.

Una de las villas que ofrece el hotel Ayada Maldives. Ayada Maldives

Otras pistas

Este viaje podría haber sido la pista definitiva que necesitaban los seguidores de la pareja turca para confirmar su idilio fuera de la pantalla. Con anterioridad, ya habían sido testigos de una serie de coincidencias que hicieron saltar todas las alarmas. Muchos se han dedicado a observar al milímetro cada una de sus publicaciones, stories y vídeos que comparten para cazarlos en un descuido y confirmar el HanKer, la denominación que han creado sus fans uniendo sus nombres.

Durante un tiempo, Hande Erçel y Kerem Bürsin lucieron pulseras de cadenas idénticas, él en plateado y ella en dorado. Ambos se han mostrado, además, con la misma sudadera en color gris y un dibujo de un pequeño pingüino en el pecho. La actriz y el actor también comparten gimnasio y tienen amigos en común en sus redes sociales, que forman parte de su círculo más cercano.

