La convulsa adolescencia de Hande Erçel y Kerem Bürsin por la que fueron criticados al inicio de su carrera

Hande Erçel (27 años) y Kerem Bürsin (33) se han convertido en dos de los actores del momento en medio mundo. Cada sábado, cuando la serie Sen Çal Kapimi -Love is in the air en España- se emite en Turquía, millones de fans a lo largo y ancho de todo el mundo se conectan al canal de Youtube en directo de la cadena Fox para ver el capítulo en vivo pese a que no entiendan turco.

Eda y Serkan -los personajes de Hande y Kerem en la comedia romántica- se han ganado los corazones de los espectadores mundiales, pero antes de llegar a lograr esos importantes papeles, el actor y la actriz tuvieron que enfrentarse a muchos problemas y obstáculos desde su infancia. Este pasado convulso de ambos hizo que recibieran muchas críticas al embarcarse en el universo de la interpretación.

Hande, el controvertido peso de una modelo

La actriz tuvo un comienzo muy difícil en el mundo de la televisión y las series. La joven se adentró en el mundo de la moda siendo aún una adolescente. Era modelo de fotografía, protagonizaba reportajes y sesiones de fotos para publicidad de prensa y editoriales de estilo, y también logró subirse a las pasarelas más afamadas de Turquía cuando acababa de cumplir la mayoría de edad.

Hande Erçel se inició en el mundo de la moda siendo una adolescente. RRSS

A pesar de que su rostro aparecía en las revistas, Hande conseguía mantener un discreto perfil casi anónimo. Pero todo eso cambió cuando decidió comenzar su andadura en el mundo de la interpretación y dar el salto a la televisión. Cuando recibió sus primeros papeles, Erçel fue brutalmente criticada porque muchos achacaban su llegada a las series únicamente por su belleza, y muchos expertos de las producciones turcas aseguraban que nunca llegarían a tomarla en serio en la industria por su pasado como modelo.

Además, en esa etapa repleta de haters, la actriz tuvo que ver cómo recibía insultos por su peso. Las fotos de la infancia de Hande muestran que era una niña con curvas y con una cara de rasgos redondeados, pero cuando entró en la moda bajó de peso drásticamente hasta lucir la figura que hoy posee; delgada y esbelta. Este hecho fue valorado de forma negativa por muchas voces de autoridad en su país natal. Sin embargo, el tiempo ha demostrado que la actriz es una mujer sana, con personalidad y con más de 20 millones de seguidores en redes que aplauden su labor interpretativa, sobre todo en la serie que comparte con Kerem Bürsin.

Kerem, un turco 'criado' en Hollywood

El actor y su familia acarrean a sus espaldas una vida completamente nómada. Por motivos laborales de su padre, tuvieron que mudarse de país de forma constante. Primero, Estambul y Ankara (Turquía) -donde nació el actor- y enseguida llegaron otros destinos como Edimburgo (Reino Unido), Medan y Jakarta (Indonesia), Dubái y Abu Dabi (Emiratos Árabes), Sugar Land, Boston y Los Ángeles (Estados Unidos) y Kuala Lumpur (Malasia). Nada menos que 11 ciudades, repartidas en seis países diferentes.

Finalmente, el clan encontró la estabilidad en el estado de Texas, donde el actor hizo sus amistades más duraderas e importantes y entró en la edad adulta. Allí también empezó a estudiar Arte Dramático, se codeó con actores de que se iniciaban en Hollywood y llegó a protagonizar pequeños papeles en cortometrajes y anuncios de publicidad. Pero un día coincidió en un evento laboral con un productor turco de renombre que cambiaría su vida por completo.

Kerem Bürsin, en una imagen de sus redes sociales.

Este empresario convenció a Kerem para volver a Turquía -su país natal- y triunfar en las series locales de proyección internacional. El actor aceptó y voló a Estambul, a donde no había vuelto desde su tierna infancia. Y nada más llegar se topó con el gran problema que le traería de cabeza durante largos meses: apenas podía mantener una conversación básica en turco.

Pero los obstáculos aumentaron cuando logró su primer papel en una serie en 2013, cuando tenía 26 años. Günesi Beklerken fue la producción que catapultó su carrera en la industria televisiva. Pero entonces Kerem solo veía que no era capaz de hablar de forma fluida el idioma local. Sufrió durante mucho tiempo, tomó clases particulares, pero todo se le hizo tan duro que incluso pensó en abandonar y dejarlo todo para volver a Norteamérica y probar suerte en la meca del cine. Sin embargo, sus compañeros de elenco en esa primera serie lo arroparon y se quedaron junto a él tras las grabaciones para que impulsara su aprendizaje del idioma. Y lo logró. Hoy ya no hay dudas sobre su talento, hasta el punto de que no para de recibir premios en el último mes.

