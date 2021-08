Verdeliss, embarazada de su octavo hijo: "La reacción de sus hermanos ha sido hermosa"

La felicidad sigue inundando la casa de la youtuber Verdeliss (35 años) y su marido Aritz. Este jueves 5 de agosto la que fuera concursante de Gran Hermano VIP anunciaba la buena noticia de que están esperando su octavo bebé: "Efectivamente, hay un bebé creciendo en mi interior".

Con un par de fotografías en las que aparece la pareja abrazada y el test de embarazo que les confirmaba la buena nueva, la creadora de contenido se hacía eco de la noticia a través de su cuenta de Instagram.

A estas bellas fotografías le acompaña un extenso texto en el que Estefanía -este es su nombre real- explica cómo han recibido sus más allegados la noticia: "Han sido hermosas esas primeras reacciones de los hermanos, esas primeras ecografías, ese primer test!", detalla la youtuber.

Las fotos con las que la pareja ha anunciado la buena noticia. Redes sociales

Al mismo tiempo, pide disculpas por haber mantenido en secreto tanto tiempo la noticia, ya que la pareja ha decidido esperar a que se cumpla el cuarto mes de embarazo para hacerla pública. Esto es algo que no ha sido fácil para Verdeliss, ya que acostumbra a estar en constante contacto con sus seguidores a través e Instagram, haciéndoles partícipes de su día a día en familia: "Me he debatido entre proclamar a los cuatro vientos nuestra felicidad o seguir amparados en esa preciosa burbuja donde solo nuestros más íntimos conocían la noticia", explica la futura mamá.

No obstante, Estefanía era consciente de la que la sospecha de un nuevo embarazo se cernía sobre ella, ya que tras tantos años formando parte del universo virtual de las plataformas sociales, sus seguidores la conocen muy bien: "Muchos ya empezabais a sospechar por mi cambio en redes sociales, por esa creciente hermeticidad hacia mi familia, pero también con mi vida personal". La exconcursante de Gran Hermano revelaba que se sentía "un poco infiel" por no haber comunicado antes la feliz noticia. La familia, al completo, en una foto del perfil de Instagram de la 'influencer'. Redes sociales Las reacciones no se han hecho esperar en la publicación. Rostros conocidos como Noemí Salazar (29), Núria Marín (38), Marisa Martín Blázquez (57) o Carlota Corredera (47) se han apresurado a darle la enhorabuena a la pareja. A ellas se han sumado numerosos seguidores entre los más de 11.000 comentarios que acumula la publicación. A esto se añaden los 230.000 me gusta que el post ha recibido. Aritz y Estefanía son padres de siete hijos: Aimar, Irati, Laia, las mellizas Anne y Eider, Julen y Miren. Siete hermanos que seguro que esperan con gran ilusión la llegada del nuevo bebé, algo que previsiblemente se producirá en enero de 2022. Verdeliss, en el plató de Gran Hermano VIP. Gtres La pareja comenzó a ser conocida tras retrasmitir su día a día junto a su familia numerosa a través de Youtube, una plataforma en la que sus vídeos acumulaban millones de reproducciones. Tras esto, numerosas marcas se fijaron en ellos para establecer colaboraciones comerciales con su contenido y en 2018 la navarra se convirtió en la primera concursante embarazada que pisaba la casa de Gran Hermano VIP.

