Carlota Corredera sufre un doloroso percance en directo y desvela su accidente vacacional

Carlota Corredera ha sufrido un doloroso percance en directo mientras presentaba Sálvame este lunes. La gallega estaba moderando la tertulia de los colaboradores desde la silla central cuando, de pronto, se llevó la mano a la espalda, interrumpiendo el debate. "Espérate, que se me ha abierto el imperdible y me lo estoy clavando", decía mientras intentaba sin éxito sacar el imperdible que sujetaba su petaca al pantalón.

"Por favor, no me pinchéis mientras me lo estoy quitando, desgraciados", bromeaba. Pero el asunto se complicaba y de pronto la presentadora comenzaba a dar gritos de dolor, ante lo cual Lydia Lozano y Anabel Pantoja acudieron rápidamente a su rescate. "¡Llamad a los bomberos que hay un agujero y sangre! ¡Pero si eso es una espada!", comentaba la sobrina de la tonadillera mientras liberaban a Carlota del imperdible.

Una vez solucionado el problema, la presentadora desvelaba el aparatoso accidente que sufrió durante sus vacaciones, del cual sigue recuperándose. "Más allá de este imperdible gigante, durante mis vacaciones tuve un accidente y me di un golpe tremebundo", explicaba.

Tras la publicidad, Corredera continuaba relatando su percance: "En mis vacaciones estaba con David Valldeperas, sufrí una caída muy aparatosa, me resbalé y me caí (...) Me pegué un trompazo impresionante, tenía la mitad del culo negro e inflamado. Me ha dicho mi fisio que por un centímetro no me he partido el coxis", narraba, bromeando con que ahora todos los golpes van a la zona afectada.

"Me duele todavía y tengo un edema, pero todo bien", decía finalmente Carlota para tranquilizar a quienes se habían preocupado. "Las vacaciones fueron muy tranquilas, he descansado muchísimo", bromeaba entre risas con la complicidad del director Valldeperas, que fue testigo presencial de su accidente, aunque estaba durmiendo.

"Cuando ya todo el mundo me había atendido, me había puesto hielo... se despierta Valldeperas y pregunta '¿qué ha pasado?' y yo estaba ya prácticamente camino de urgencias", le ha reprochado en directo.

Sigue los temas que te interesan