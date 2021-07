El abrazo y la frase que ponen en jaque a Jorge Javier Vázquez, Carlota Corredera y Telecinco

Menos de dos meses ha tardado Telecinco en tirar por tierra todo lo logrado con Rocío, contar la verdad para seguir viva. La serie documental protagonizada por Rocío Carrasco, donde relató terribles episodios de violencia de género y puso de manifiesto términos como la violencia vicaria, fue todo un éxito a nivel de audiencias, pero también un triunfo social que logró traspasar incluso al ámbito político.

La cadena, de hecho, despedía de inmediato a Antonio David Flores y parecía que el grupo tomaba conciencia apoyando a la víctima y repudiando al supuesto agresor. Pero, 51 días después del final de la docuserie, da la sensación de que han pasado varias vidas, porque poco o nada queda ya de ese compromiso del grupo de comunicación con una víctima de violencia de género que ha vuelto a ser humillada.

Olga Moreno, pareja y cómplice de Antonio David en muchos de los episodios que narró Rocío, se proclamó vencedora de Supervivientes 2021. ¿El premio? Un cheque de 200.000 euros para seguir engrosando las arcas de Antonio David Flores y una visita, con abrazo y frase de apoyo incluida, de David Flores, el hijo del ex guardia civil y Rocío Carrasco. “Eres la mejor superviviente de toda la historia, lo has hecho súper bien todo. Eres la mejor persona que he conocido en mi vida. Te llamas Olga Moreno la mejor del mundo entero”, le expresaba el joven.

Violencia vicaria en prime time: Telecinco saca pecho del abrazo del hijo de Rocío Carrasco con Olga Moreno

Unos segundos que pasarán a la historia de la televisión por lo bochornoso de su planteamiento y que pondrán en jaque a Telecinco en las próximas semanas. No es solo que se permitiera que ese niño con capacidades especiales estuviera en plató, abrazando a la cómplice de Antonio David, sino la forma en la que se hizo, con una realización completamente centrada en ese abrazo, con Carlos Sobera acercando el micrófono para no perder detalle de cada palabra, con claras indicaciones desde la dirección de espectacularizar el momento.

Lógicamente, la escena provocó el enfado de muchos espectadores, que llevaron a las redes sociales a convertir el hashtag 'violencia vicaria' en tema del momento, acusando a la productora del programa, Bulldog TV, y la cadena de cómplices de maltrato. Porque se usó al hijo de la víctima para perpetrar una vez más este tipo de violencia que Rocío lleva sufriendo desde hace años y que denunciaba hace tan solo unas semanas. Y a nadie le tembló el pulso: ni al presentador, ni a la productora, ni a la cadena.

La pregunta que se hacen ahora muchos seguidores de Telecinco es de qué forma Jorge Javier Vázquez y Carlota Corredera reaccionarán ante este episodio. Los presentadores han sido dos de los rostros que más han apoyado a Rocío Carrasco durante estos meses y, en especial, Corredera ha sido muy aplaudida por los discursos contra la violencia machista que ha dado en cada entrega de la docuserie.

Ahora, ambos se tendrán que enfrentar a que su cadena haya decidido convertir en protagonista y ganadora de su reality estrella a una de las cómplices de las vivencias de Rocío Carrasco. ¿Criticarán abiertamente desde Sálvame esta victoria y todo lo que se vio en esa final o guardarán silencio? Por lo pronto, Jorge Javier Vázquez esquivó una bala no levantando el brazo de la ganadora.

Jorge Javier, irónico con los vetos de Rocío Flores: “Si viene ella, no vengo yo”

Y es que, por primera vez en la historia, la final de Supervivientes se celebraba en viernes. Si bien es cierto que se trataba por una parte en una estrategia para torpedear a la competencia, el evitar que Jorge Javier presentara el desenlace también fue decisivo para trasladar la final a este día tan poco habitual para un reality. Así, el presentador se evitó esa imagen proclamando vencedora a Olga Moreno que hubiera sido una rotunda humillación para él.

Porque no cabe duda que desde la productora se sabía que Olga tenía todas las de ganar. Es complejo hablar de 'tongos', pero desde la organización se sabía perfectamente cómo funcionaba la concursante en el televoto y todo el apoyo que tenía de cierto sector de los espectadores. Además, a pesar de que el miércoles Olga estaba nominada, Rocío Flores no se encontraba en plató para recibirla. Blanco y en botella.

Olga Moreno, el triunfo de los negacionistas

Llegar a la final de Supervivientes no es tarea fácil. Aguantar durante más de 100 días las dificultades del reality tiene mérito, te llames cómo te llames. Pero no cabe duda de que el concurso de Olga ha sido cuánto menos cuestionable. Y es que sobre ella ha planeado siempre la sombra de las trampas en las pruebas, que nunca o casi nunca recibían castigo.

Quizás haya sido buena superviviente en otros aspectos, pero desde luego no ha sido la mejor de la edición. Tampoco la mejor de los cuatro finalistas. Pero finalmente ella se llevó el gato al agua en una victoria que no es solo de ella, si no de todos los negacionistas de Rocío Carrasco. Solo hace falta darse una vuelta por las redes sociales para comprobar que los seguidores de Olga son realmente personas críticas con la hija de Rocío Jurado y que han usado a la superviviente como arma arrojadiza.

Olga Moreno gana 'Supervivientes': Telecinco hará que Antonio David se embolse 200.000 euros

Hay que recordar durante todos los capítulos del documental, Rocío Carrasco aportó todo tipo de pruebas que le daban la razón. Los expertos, además, coincidían en la veracidad del relato. Darle voz a Olga Moreno y hacerle el camino de rosas para ganar el concurso, es indirectamente, hacerle un flaco favor a las víctimas de violencia machista.

Una vez más, Telecinco ha decido mirar más por la audiencia y el morbo que por la denuncia seria. Además, no contentos con esta victoria, la cadena seguirá tensando la cuerda y emitirá un especial con Olga Moreno como protagonista para contestar a Rocío Carrasco. Con la productora de Supervivientes, hay que remarcar.

El propio fichaje de Olga Moreno ya fue toda una declaración de intenciones. La coincidencia temporal del anuncio de la docuserie y su participación en el reality no fue casual. Y es que, tal y como narro BLUPER en exclusiva, Mediaset midió sus pasos al milímetro para que el fichaje de Olga se fraguara con éxito. Su llegada a la final y su victoria, tampoco son casuales.

En definitiva, esta victoria es como darle voz a todas aquellos que niegan la violencia machista. Una forma de dar alas a los maltratadores y de restar credibilidad a una mujer maltratada, una víctima que ahora mismo es trabajadora de esta misma cadena. Telecinco tenía la oportunidad de quedarse en el lado de la denuncia social y no aprovecharse del morbo, porque en este tema no hay medias tintas. Y está claro por qué lado se ha decantado.

