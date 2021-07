Olga Moreno responderá a Rocío Carrasco en un programa especial de Bulldog para Telecinco

Olga Moreno ha sido una de las protagonistas de la actual edición de Supervivientes. Bien sea por su concurso (y sus posibles trampas), por cómo habla de su pareja Antonio David Flores y de los hijos de este o porque el programa la humille al hacerle pronunciar la frase más viral del documental de Rocío Carrasco, su paso por Honduras no ha pasado desapercibido.

Esta noche, Olga se enfrenta a una última nominación del reality: ella o Lola se convertirán en finalistas del concurso y optarán a ganar a continuación el famoso cheque de Supervivientes, que asciende a 200.000 euros.

Aunque el concurso escribirá esta noche su punto y final, Supervivientes 2021 no termina todavía: faltaría el debate final, que está previsto que se grabe ese sábado para emitirse la semana próxima, puesto que el domingo Telecinco emitirá una nueva entrega del Deluxe.

Y en el caso de Olga, todavía podría tener entre manos un proyecto más de la mano de Mediaset. Un programa especial para contestar las cosas que Rocío Carrasco ha dicho sobre ella y su familia en la serie documental Rocío: contar la verdad para seguir viva. Así lo informa Egos TV de La Razón.

El citado medio apunta que la entrevista se conoce como Especial Olga Moreno y que vendrá de la mano de Bulldog, la misma productora de Supervivientes. Después, Olga Moreno quiere cerrar su etapa televisiva y “retirarse” para disfrutar de su familia, una vez haya dado su versión de los hechos.

De momento, se desconoce qué día se emitiría este programa con Olga Moreno, si bien Mediaset podría guardarse la bala para el próximo miércoles y así enfrentarse a la final de Mask Singer.

Rocío Flores desmintió que estuviese grabando un documental

A finales del mes de mayo también se habló de que Rocío Flores respondería a su madre, Rocío Carrasco, a través de una serie documental. En este caso, el programa habría sido producido por la productora de Ana Rosa Quintana.

Sin embargo, poco después, la propia Rocío Flores desmintió la información. “Yo no he firmado nada con nadie ni estoy grabando nada con nadie. Se me han ofrecido varias cosas, pero no he firmado nada. Yo voy a trabajar y con la misma me vuelvo a mi casa”, aseguró.

